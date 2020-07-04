«Обеспечивать максимальное сдерживание»: какие функции будет выполнять российская Единая космическая система

Минобороны России готовится развернуть новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении к 2024 году, сообщил главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Космические аппараты будут развёрнуты в рамках Единой космической системы (ЕКС), которая призвана заменить существующий комплекс. Как отмечают в оборонном ведомстве, ЕКС уже находится на опытно-боевом дежурстве и успешно отследила десятки ракетных пусков. По мнению экспертов, новая космическая система мониторинга значительно превосходит предыдущую по своим возможностям.

Космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении Минобороны планирует развернуть уже к 2024 году. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Развёртывание орбитальной группировки космических аппаратов запланировано в рамках работ по созданию Единой космической системы (ЕКС), пояснил он в интервью изданию «Красная звезда».

«Завершение создания ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности земного шара, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия», — отметил Суровикин.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

По словам главнокомандующего ВКС, уже в сентябре текущего года планируется завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами «Благовест» на геостационарной орбите, а в 2022 году планируется начать развёртывание перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа ВС РФ. В 2023 году оборонное ведомство рассчитывает приступить к развёртыванию высокоорбитальной космической системы разведки.

Космическое «Око»

Единая космическая система должна стать элементом общей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Как сообщается на сайте Минобороны, в будущем ЕКС станет основой космического эшелона предупреждения о ракетном нападении.

Главная задача как ЕКС, так и всей системы предупреждения заключается в обнаружении старта баллистических ракет противника, передаче полной информации о ракетном пуске, атакуемых районах, времени до прибытия боевых блоков и масштабах атаки на командные пункты.

Также система предупреждения формирует сигналы тревоги и передаёт информацию о целях для стратегической системы противоракетной обороны и ПВО.

Кроме того, система СПРН ведёт разведку параметров и боевых возможностей ракет вероятных противников во время проведения испытательных пусков и обеспечивает этой информацией МЧС для своевременной подготовки мер гражданской обороны.

Пуск американской баллистической ракеты Minuteman III

Reuters

© U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley

Основные параметры системы предупреждения о ракетных пусках были сформированы в СССР уже к началу 1970-х годов, в 1976 году комплекс заступил на боевое дежурство. Он включал в себя сеть РЛС «Днестр» и «Днепр», развёрнутых по периметру территории СССР. Впоследствии к системе также были подключены РЛС «Дунай-3» и «Дунай-3У».

Также не прекращалась работа над высокоорбитальной космической системой обнаружения, призванной выявлять стартовавшие МБР противника по излучению факелов двигателей.

Первая такая космическая система получила название «Око» (УС-КС). Работы над её созданием были начаты ещё в 1960-х годах. На боевое дежурство комплекс «Око» первого поколения встал в 1982 году. Система включала в себя спутники УС-К, действовавшие на высокоэллиптических орбитах и спутники УС-КС, выводимые на геостационарную орбиту. Разработкой спутников занималось НПО им. С.А. Лавочкина, а созданием самого эшелона космической системы предупреждения — ЦНИИ «Комета» (в прошлом — ОКБ-41).

Но, не дожидаясь принятия системы в эксплуатацию, советские конструкторы приступили к созданию глобальной космической системы обнаружения ракетных стартов нового поколения. Новая система получила название «Око-1» и была принята на вооружение в 1996 году.

Однако на сегодняшний день созданная в советскую эпоху система предупреждения нуждается в замене, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Сейчас стоит задача по созданию на порядок более чувствительной системы, способной обнаруживать старты ракет ещё раньше, чем это делало «Око», — отметил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что ЕКС создаётся как следующая ступень развития военно-космической техники на базе накопленного опыта.

«Новая система состоит из группы спутников, которые будут находиться на геостационарных и геосинхронных орбитах с таким учётом, чтобы наблюдать за большими площадями как суши, так и морской поверхности. Система позволит реагировать на угрозы быстрее, чем это позволяла система «Око», за счёт этого речь может идти уже не об ответном, а о встречном ударе. Если противник запустит по России баллистические ракеты, пока они будут находиться в воздухе, им навстречу уже будут лететь российские ракеты», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Работы по обновлению орбитальной группировки России оборонного и двойного назначения ведутся высокими темпами — за последние шесть лет она была обновлена на 80% и увеличена в полтора раза. Такие данные привёл в мае 2019-го российский президент Владимир Путин во время оборонного совещания в Сочи.

В августе 2019 года Минобороны сообщило о запуске на орбиту нового военного спутника связи «Космос-2539». Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», запущенной с Байконура.

«Купол» безопасности

Российская спутниковая группировка предупреждения о ракетном ударе получила название КА ЕКС «Купол». Об этом говорилось в материалах, представленных в декабре 2019 года Минобороны для аккредитованных в России иностранных представителей военно-дипломатического корпуса. Во время брифинга начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Россия запустила в 2019 году очередной спутник ЕКС, что заметно повысило российские возможности по обнаружению пусков баллистических ракет.

Как сообщается на сайте Минобороны, лётные испытания ЕКС были начаты в 2015 году с запуском первого космического аппарата, входящего в новую систему космического предупреждения. В 2017 и 2019 годах были осуществлены запуски второго и третьего космических аппаратов.

На сегодняшний день ЕКС уже поставлена на опытно-боевое дежурство, с её помощью удалось обнаружить 64 старта баллистических ракет, включая 35 иностранных, а также 136 запусков ракет-носителей.

«ЕКС поставлена на опытно-боевое дежурство и уже сегодня контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом в состав ЕКС входят не только космические аппараты нового поколения, действующие на высокоэллиптических и геостационарной орбитах, но также ракетно-космические комплексы для их запуска, командные пункты, обеспечивающие управление группировкой, приём и обработку информации.

«По своим характеристикам ЕКС не уступает американской космической системе СБИРС, а по решению задач доведения команд управления будет уникальной», — подчёркивают в Минобороны.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М»

РИА Новости

© КЦ «Южный» / «Роскосмос»

Как отметил Алексей Леонков, США имеют подобную систему, но также собираются создать целый космический эшелон из 36 тыс. малых спутников, которые будут обеспечивать глобальный мониторинг за пусками гиперзвукового оружия.

«Американская система по сравнению с российской достаточно объёмная и затратная. У России сделана ставка на качество, в то время как у США — на количество», — подчеркнул эксперт.

По словам Леонкова, развёртывание ЕКС «Купол» поможет России противостоять вызовам, которые возникают у российских рубежей.

«Вашингтон прибегает к весьма немиролюбивой риторике, в американской военной доктрине Россия и Китай называются врагами номер один. Этот фон делает создание новой системы космического предупреждения особенно актуальной задачей для Москвы. Несомненно, система будет обеспечивать максимальное стратегическое сдерживание. При этом новая система будет работать на иных принципах, чем старая система «Око», и позволит реагировать на ракетные пуски гораздо оперативней», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Юрий Кнутов описал основные принципы работы этой системы.

«Система будет анализировать тип топлива, тип ракеты, её характеристики и траекторию уже в момент старта ракеты. Эта информация будет передаваться на командный пункт, а далее — системам ПРО, таким как С-500. Это уникальная система, которая сможет контролировать как океанское, так и наземное пространство», — подытожил эксперт.