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«Обеспечивает высокую тяговооружённость»: какие возможности получит обновлённый российский авиадвигатель АИ-222-25

23 марта 2021, 11:05  •  188 • В России
Российские специалисты планируют завершить модернизацию авиационного двигателя АИ-222-25 к середине текущего года. Об этом заявил руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» (Москва) Алексей Громов. На таком силовом агрегате сейчас летает учебно-боевой самолёт Як-130, в перспективе он может быть установлен на тяжёлый БПЛА «Гром». В рамках модернизации планируется вдвое увеличить ресурс АИ-222-25. Эффект будет достигнут за счёт повышения надёжности газогенератора, турбины, камеры сгорания и компрессора. Как отмечают эксперты, совершенствование АИ-222-25 открывает новые горизонты развития возможностей Як-130, тяжёлых БПЛА и других проектов отечественной авиаиндустрии.
 
Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-222-25 © «Ростех»
 

Руководитель производственного комплекса «Салют» АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», Москва) Алексей Громов сообщил журналистам, что предприятие к середине 2021 года завершит модернизацию авиационного двигателя АИ-222-25. Усовершенствование силового агрегата в два раза увеличит ресурс его эксплуатации.

«Безусловно, мы используем опыт, полученный при эксплуатации АИ-222-25, для повышения его надёжности, качества, ресурса… Что касается ресурса, увеличение в два раза считается успехом», — сказал Громов.

В рамках модернизации планируется улучшить эксплуатационные качества двигателя, повысить надёжность газогенератора (горячей части), турбины, камеры сгорания, компрессора и других элементов. В настоящее время часть новых комплектующих проходит испытания.

«Очень важно, чтобы такой двигатель, являющийся основной силовой установкой для обучения наших лётчиков, был предельно надёжен и максимально прост в использовании», — пояснил Громов.

В конце 2020 года индустриальный директор авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков заявил, что АИ-222-25 ожидает глубокая модернизация, которая сделает его более надёжным и экономичным. По данным Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), увеличение ресурса затронет как новые двигатели, так и агрегаты, которые будут поступать на ремонт.

Новые горизонты

 

На сегодняшний день двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-222-25 устанавливается на учебно-боевой самолёт Як-130, способный выполнять функции лёгкого штурмовика. Данная платформа призвана обеспечивать подготовку лётчиков современных и перспективных боевых машин и считается одной из лучших в своём классе.

Прототип Як-130 впервые поднялся в воздух в апреле 1996-го. В процессе доработки самолёта в середине 2000-х годов специалисты ОКБ имени Яковлева создали более лёгкий серийный образец. Производство машины было развёрнуто на авиастроительном заводе «Сокол» (Нижний Новгород), а затем перенесено на Иркутский авиационный завод.

  • Учебно-боевой самолёт Як-130 с двигателями АИ-225-25
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Як-130 эксплуатируется в авиационных училищах и частях ВКС России, а также поставляется на экспорт. Во многом благодаря АИ-222-25 в 2016 году Як-130 установил девять мировых рекордов. В частности, стал лучшим по показателю скороподъёмности при взлётной массе 6—9 тонн. Кроме того, характеристики силовой установки позволяют использовать Як-130 не только в учебных, но и в боевых целях.

В перспективе АИ-222-25 может быть установлен на тяжёлый разведывательно-ударный БПЛА «Гром» компании «Кронштадт» (Санкт-Петербург). На театре военных действий этот беспилотник сможет взаимодействовать с тяжёлым истребителем Су-35 и боевым самолётом пятого поколения Су-57.

Как ожидает разработчик, двигатель АИ-222-25 позволит беспилотному комплексу поднимать в воздух до 2 тонн боеприпасов, обеспечит высокий радиус боевого применения (700 км) и способность преодолевать ПВО противника.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что модернизация АИ-222-25 откроет новые горизонты развития отечественной авиаотрасли. По его мнению, этот мотор в различных модифицированных вариантах может применяться на штурмовиках, небольших гражданских самолётах и крупногабаритных БПЛА.

«АИ-222-25 имеет серьёзные перспективы с точки зрения оснащения БПЛА, в определённой степени — гражданской и штурмовой авиации. А сегодня он незаменим для Як-130. В усовершенствованном виде АИ-222-25 поможет улучшить лётные и эксплуатационные характеристики своего нынешнего носителя. Як-130 с обновлённым двигателем необходим России и наверняка привлечёт внимание импортёров российских вооружений», — рассуждает Кнутов.

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал военный обозреватель Дмитрий Дрозденко. По его словам, АИ-222-25 — крайне необходимый для развития российской авиации двигатель.

«Сейчас «Салют» занимается модернизацией АИ-222-25, но в перспективе на базе этого двигателя, как я думаю, будут созданы моторы под различные новые типы летательных аппаратов», — констатировал Дрозденко.

«Большой модернизационный потенциал»

 

АИ-222-25 был спроектирован инженерами Запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» имени академика А.Г. Ивченко (сейчас — ГП «Ивченко–Прогресс»). С 2009 года и до разрыва военно-технических отношений с Украиной силовой агрегат производился «Салютом» в кооперации с украинским АО «Мотор Сич».

В апреле 2015 года руководитель пресс-службы «Салюта» Оксана Бабинцева заявила, что российское предприятие освоило весь цикл изготовления АИ-222-25.

«Однако именно в связи с необходимостью решения вопроса по импортозамещению «Салют» освоил полное изготовление узлов двигателя… Самым сложным для «Салюта» было производство горячей части двигателя (газогенератора. — RT), которая поставлялась из Запорожья», — рассказала Бабинцева агентству Интерфакс-АВН.

  • Двигатель АИ-225-25
  • © АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

По словам экспертов, Россия решила проблему нехватки комплектующих для выпуска АИ-222-25 без нарушения прав на интеллектуальную собственность, и сегодня «Рособоронэкспорт» предлагает этот двигатель зарубежным заказчикам.

На сайте компании говорится, что длина АИ-222-25 составляет 2,3 м, максимальная тяга — 2500 кгс (килограмм-cил), сухая масса (вес без горюче-смазочных материалов и охлаждающей жидкости) — около 440 кг.

Как отмечается в материалах ОДК, АИ-222-25 востребован в России, в странах Азии, Африки и Латинской Америки. На данный момент в эксплуатации находится более 400 агрегатов в составе Як-130.

«По сравнению с двигателями своего класса АИ-222-25 имеет ряд преимуществ. Низкая удельная масса двигателя обеспечивает высокую тяговооружённость самолёта. Низкий удельный расход позволяет существенно экономить топливо и значительно увеличивать расстояние беспересадочного перелёта», — отмечают специалисты ОДК.

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Кроме того, АИ-222-25 оснащён электронно-цифровой системой автоматического управления и контроля (FADEС — Full Authority Digital Engine Control), которая управляет тягой и в целом обеспечивает оптимальные характеристики работы авиадвигателя.

Ещё одно важное преимущество АИ-222-25 — модульный тип конструкции, который упрощает его сервисное обслуживание и ремонт. Как сообщил ранее Алексей Громов, «Салют» разработал 11 методик модульной замены узлов этого уникального двигателя.

Для снижения себестоимости изготовления и сервисного обслуживания АИ-222-25, а также для оптимизации процесса испытаний российские инженеры планируют создать его цифровой двойник. Проект реализуют специалисты ОДК, Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) и других организаций. Его завершение намечено на 2023 год.

«Для цифрового двойника выбран надёжный двигатель с хорошо изученной конструкцией — АИ-222-25. Это даёт возможность полностью учесть параметры моделей, создаваемых для цифрового двойника, а также автоматизировать процессы их модификации, анализа и взаимодействия. Цифровой двойник позволяет структурировать проектирование на базе различных платформ, в том числе разрабатываемых», — заявил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Кроме того, в рамках перехода на новые технологические платформы в 2021 году должно завершиться тестирование системы с элементами искусственного интеллекта, которая отслеживает изготовление образцов АИ-222-25 и моделирует их испытания в виртуальной среде.

Для обучения искусственного интеллекта используется база данных с ключевыми параметрами деталей силовых агрегатов и информацией о проведённых ранее тестах. Система определяет, как характеристики комплектующих влияют на качество двигателя, и выстраивает математическую модель испытаний, которая позволяет прогнозировать, насколько успешными будут реальные тесты.

«Применение искусственного интеллекта и цифровых двойников — общемировая практика, которая активно внедряется на предприятиях «Ростеха». Такие решения повышают эффективность использования трудовых и производственных ресурсов», — пояснил ранее исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

  • Цифровое изображение двигателя АИ-222-25
  • © АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

Дмитрий Дрозденко считает, что российская промышленность поставила перед собой задачу значительно улучшить возможности АИ-222-25 и адаптировать эксплуатацию двигателя к реалиям современного рынка.

«Запорожские инженеры проделали хорошую работу, создавая этот двигатель, но прогресс не стоит на месте: появляются новые материалы, новые технологии производства и испытаний. Всё это Россия сейчас интегрирует в обновлённый АИ-222-25», — отметил Дрозденко.

По мнению Юрия Кнутова, развитие проекта АИ-222-25 свидетельствует о том, что отечественная промышленность смогла не только успешно решить вопросы импортозамещения, но и приступить к качественному улучшению характеристик разработанного на Украине силового агрегата.

«Конечно, должно пройти ещё несколько лет, чтобы делать окончательные выводы: необходимо накопить определённую базу по испытаниям и эксплуатации обновлённого АИ-222-25. По итогам будут непременно внесены некоторые конструктивные изменения. Но я уверен, что этот силовой агрегат встанет в один ряд с лучшими зарубежными двигателями. У АИ-222-25 большой модернизационный потенциал, который ещё нескоро будет исчерпан», — резюмировал Кнутов.

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