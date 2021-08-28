«Обеспечить здоровье учащихся»: в российских школах 1 сентября усилят противоэпидемические меры

В российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры в связи с пандемией COVID-19. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что день знаний в России пройдёт в традиционном формате. Он также добавил, что у министерства нет никаких планов о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе. В свою очередь замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что школьники находятся в группе риска по развитию тяжёлых форм COVID-19.

В российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учеников и преподавателей будут усилены противоэпидемические меры. Об этом в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С учётом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам», — отметил он.

При этом Кравцов подчеркнул, что день знаний в России пройдёт очно в традиционном формате. Министр также напомнил, что домашнее обучение на фоне пандемии коронавирусной инфекции было вынужденной мерой, которая позволила сохранить здоровье детей, родителей и учителей. Никаких планов о переходе на дистанционное обучение на постоянной основе у министерства нет.

«Всегда школы будут работать в традиционном формате, учителей никто не заменит», — отметил Кравцов.

Вместе с тем он напомнил, что российские регионы сами принимают решения относительно формата обучения, которые могут иметь свои особенности. Кравцов подчеркнул, что только соблюдение мер по противодействию распространению COVID-19 позволит продолжить обучение в школах в текущем году в очном формате.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Глава управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в свою очередь уточнила, что санитарные правила в образовательных учреждениях будут действовать до конца предстоящего учебного года.

«Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдёт в очном формате. Санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году до конца учебного года», — сказала она.

Решение о прекращении действия противоэпидемических мер будет зависеть от ситуации с коронавирусом, соблюдения гражданами мер безопасности и темпов вакцинации, отметила она.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что по нынешним правилам образовательные организации перед началом учебного года обязаны провести генеральную уборку, организовать процедуру термометрии на входе, обеспечить усиленный дезинфекционный режим.

За каждым классом должны быть закреплены отдельные помещения, а линейки 1 сентября необходимо проводить с участием одного класса или параллели на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты для родителей.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, школьники находятся в группе риска по развитию тяжёлых форм COVID-19. Он подчеркнул, что охрана здоровья учащихся является одним из общегосударственных приоритетов.

«Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии коронавирусной инфекции. На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших COVID-19, — это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжёлых форм коронавирусной инфекции», — рассказал он.

На этом фоне необходимо обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди учеников и их родителей, подчеркнул Салагай.

Напомним, в ряде регионов действуют распоряжения главных санитарных врачей, которые обязывают работодателей организовать вакцинацию учителей и других сотрудников школ. При этом в Минпросвещения подчёркивали, что этот процесс должен быть добровольным.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

В начале августа Минобрнауки рекомендовало учебным заведениям России перевести не привитых от COVID-19 и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на дистанционное обучение, а также разделить экзамены для привитых и непривитых учащихся. Вместе с тем в Совфеде заявили о необходимости проведения разъяснительной работы, которая побудила бы молодых людей вакцинироваться до начала учебного года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют «каких-то таких жёстких ограничений» к 1 сентября.

Он напомнил, что «есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее». Тем не менее мэр подчеркнул, что «ничто не заменит очного общения учащихся и учителей».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы именно так продолжался весь учебный год. Хотя у нас, конечно, есть в запасе и технологии для дистанционного обучения детей. И в случае необходимости мы обеспечим качественное образование (в удалённом формате. — RT). Но будем надеяться, что это не потребуется», — добавил Собянин.