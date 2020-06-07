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«Обеспечить защиту данных»: Путин поручил создать национальную базу генетической информации
07 июня 2020, 01:55 • 25 • В России
Президент России Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации. За реализацию проекта будет отвечать правительство при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Глава государства также дал ряд других поручений в области развития генетических технологий, среди которых создание отечественного лабораторного оборудования, а также внесение в программу создания и развития центров геномных исследований разработки вакцин для профилактики коронавируса.
Сотрудница лаборатории Медико-генетического научного центра © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий, состоявшегося 14 мая.
За создание базы будет отвечать правительство при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Начиная с 2021 года на указанные цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета.
Помимо этого, Путин дал ряд других поручений в области развития генетических технологий. В частности, предусмотрено создание отечественного лабораторного оборудования, необходимого для проведения исследований мирового уровня.
Кабмину также поручено предусмотреть создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы. Вместе с тем отмечается необходимость спрогнозировать на период до 2030 года потребность в кадрах в этой области.
Кроме того, Путин поручил разработать школьные учебные курсы и модули по генетике, а также обеспечить повышение квалификации педагогических работников в этой области.
Помимо этого, кабмин должен внести в программу создания и развития центров геномных исследований разработку вакцин для профилактики коронавируса.
«Обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для её лечения», — говорится в поручении.
Также президент поручил рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России о налогах и сборах изменений, которые будут предусматривать возможность включения технологическими партнёрами федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы в состав расходов инвестиций, направленных на развитие генетических технологий в целях реализации указанной программы.
Выстроить систему контроля
Напомним, 14 мая глава государства провёл в режиме видеоконференции совещание, в ходе которого поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в создание вакцин и лекарств от COVID-19, а также заявил о необходимости разработать в стране ряд генетических технологий в сфере медицины, промышленности и экологии.
«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, улучшать состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности», — подчеркнул президент.
Российский лидер заявил, что генетические технологии открывают возможности, которые необходимо использовать в интересах граждан. Он заявил, что научные заделы необходимо оперативно конвертировать в реальные технологии и конкурентную продукцию.
Говоря о создании национальной базы генетической информации, он напомнил о необходимости тщательно защитить персональные данные граждан.
«Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации. Обращаю также особое внимание: необходимо надёжно защитить персональные данные граждан, другую чувствительную информацию», — подчеркнул он.
Кроме того, президент призвал выстроить систему контроля за использованием генетических технологий таким образом, чтобы «найти баланс между свободой научного поиска, интересами людей, защитой их интересов и вопросами этики».
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