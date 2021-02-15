«Обеспечить всем необходимым»: правительство России выделило 10 млрд на лекарства для тяжелобольных детей

Правительство России выделило 10 млрд рублей на закупку лекарств и средств реабилитации для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это первый транш в рамках работы фонда «Круг добра», созданного в начале года по поручению президента. Всего в 2021-м на его финансирование предусмотрено 60 млрд рублей. В начале февраля Минюст завершил государственную регистрацию фонда, что позволило ему приступить к своей деятельности. Среди первых шагов экспертного и попечительского советов — включение препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень лекарств для приобретения. Как сообщили в пресс-службе фонда, первые закупки пройдут через подведомственное учреждение Минздрава РФ, чтобы ускорить обеспечение детей жизненно необходимыми препаратами.

Правительство России направило 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми, в том числе редкими заболеваниями. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Соответствующее распоряжение было подписано 12 февраля.

Премьер напомнил, что в начале года по поручению президента был создан фонд «Круг добра». Его главная задача заключается в оказании помощи детям с тяжёлыми заболеваниями, которым нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение.

«Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 млрд рублей — это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд рублей», — заявил Мишустин.

По его словам, выделенные средства пойдут на приобретение как лекарственных препаратов, так и технических средств реабилитации. «Важно обеспечить детей всем необходимым», — отметил глава кабмина.

«Сегодня, в Международный день детей, больных раком, хочу ещё раз подчеркнуть, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжёлым заболеванием», — добавил Мишустин.

Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Президентский указ «О создании фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными)» был подписан 5 января 2021 года. По словам Владимира Путина, на счета организации будут поступать средства, полученные от увеличенного до 15% НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

Председателем правления фонда был назначен основатель первого в России детского хосписа протоирей Александр Ткаченко. В январе были утверждены состав правления и экспертного совета фонда, а 3 февраля Минюст завершил государственную регистрацию «Круга добра». Это позволило фонду приступить к работе над обеспечением заявок на покупку лекарственных средств для детей, которым требуется безотлагательная помощь.

«Теперь задача всех нас — и фонда, и врачей, и общественников — поддержать инициативу главы государства и сделать всё возможное и невозможное, чтобы максимально быстро организовать поставки лекарств детям во всех регионах», — заявил Ткаченко.

Также 3 февраля состоялось первое заседание экспертного совета фонда, на котором среди прочих были приняты решения о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень заболеваний, с которыми будет работать «Круг добра», а препаратов «Нусинерсен», «Рисдиплам» и «Золгенсма» — в перечень лекарственных препаратов для закупки.

Позднее этот список утвердил попечительский совет фонда. На его заседании 10 февраля также были одобрены направления деятельности организации, обсуждались технические вопросы работы фонда.

«Первые закупки лекарств для подопечных фонда «Круг добра» пройдут через подведомственное казённое учреждение Минздрава России. Это делается для ускорения обеспечения детей жизненно необходимыми препаратами. Порядок закупки «Кругом добра» лекарств и медизделий уже разработан и находится на стадии общественных обсуждений», — сообщили в пресс-службе фонда.

Также в начале февраля Александр Ткаченко в ходе совещания Минздрава РФ с субъектами Федерации призвал губернаторов взять под особый контроль вопросы формирования списков детей, которые нуждаются в помощи фонда «Круг добра».

«Детям с тяжелыми заболеваниями некогда ждать, пока мы проработаем схемы поставок лекарств и выстроим взаимодействие фонда с регионами. У наших детей на счету каждый день. Поэтому сейчас нужно в оперативном порядке проверить списки детей, чтобы ни один ребёнок со СМА не выпал из внимания органов здравоохранения», — подчеркнул председатель правления фонда.

В конце октября 2020 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчёркивала, что фонд станет дополнительным источником финансирования к тем средствам, которые уже выделяются и федеральным центром, и региональными властями.

«Ни федеральный бюджет, ни бюджеты субъектов РФ не могут уменьшить финансовое обеспечение льготных категорий граждан, которые получают лекарства, при создании этого нового инструмента. Средства в бюджетах должны не уменьшаться, а наоборот, даже увеличиваться в зависимости от меняющейся терапии», — заявила она.

В свою очередь, руководитель фонда в февральском интервью «Парламентской газете» подтвердил эту позицию, подчеркнув: «Круг добра» не подменяет собой учреждения здравоохранения, программы госгарантий и другие варианты помощи. Он также рассказал, что ни у каких регионов не будет приоритета в плане их обеспечения необходимыми препаратами.