Обеспечить социальную поддержку: Путин подписал указ о единовременных выплатах российским семьям с детьми

Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет). Средства также будут выплачены инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам. Для получения выплаты необходимо до 1 ноября обратиться в Пенсионный фонд. Таким образом, средства будут начисляться в период с августа по декабрь 2021-го.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в рамках обеспечения их социальной поддержки. Как следует из текста документа, средства в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка должны быть переведены в период с августа по декабрь 2021-го.

Деньги перечислят одному из родителей (в том числе усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство РФ — «при условии достижения ребёнком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года».

Кроме того, выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (в таком случае выплата также осуществляется на каждого инвалида или лицо с ограниченными возможностями).

«Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», — отмечается в указе.

Как отмечал в начале июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков, эта мера соцподдержки затронет более 20 млн детей.

«По решению президента на детей школьного возраста к началу учебного года будет выплачено по 10 тыс. рублей. Это дети, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет и которые до момента выхода указа не достигли 18 лет. Кроме того, мы сейчас предусмотрели возможность выхода за границы 18-летнего возраста для детей-инвалидов, так как некоторые из них учатся в школах дольше обычного», — цитирует его ТАСС.

В ходе прямой линии, состоявшейся 30 июня, Владимир Путин подчеркнул, что выплаты на детей от шести до 18 лет должны получить все семьи, несмотря на то что ребёнок может не пойти в школу в этом году.

«Я считаю — и уверен, меня в правительстве услышат, — что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребёнок не пойдёт в школу, всё-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести», — заявил президент.

kremlin.ru

«Очень важно для подготовки ребят к школе»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Берёзин сообщил, что в нижней палате парламента поддерживают инициативу президента по оказанию поддержки российских семей, которые сейчас, в условиях пандемии коронавируса, испытывают очень большую нагрузку.

«Сейчас собрать первоклассника очень дорого. Те же самые рабочие тетради, набор по русскому, литературе, математике и так далее, в сумме доходят до 3—4 тыс. рублей. И это я не беру ещё, что школьнику нужно купить форму, ранец и школьные принадлежности. Очень важно, чтобы деньги обязательно дошли до всех. Чтобы те, кто будет работать в рамках этой программы со стороны госорганов, не предпринимали никаких мер по дополнительным запросам каких-то бумажек и не уходили в бюрократию. Есть указ президента, и он должен исполняться. Это очень важно, чтобы деньги прямым целевым назначением шли до наших граждан. На прямой линии президент к этим вопросам обращался», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что инициатива реализована в форме президентского указа, поскольку парламент не успевал бы провести соответствующий законопроект к 1 сентября.

«Указ — это форма прямого действия, поэтому все принимают к исполнению. Ресурсы для этого есть. Это очень важно для подготовки ребят к школе. К тому же единовременные выплаты охватывают целый семейный социум. В том числе семьи с ребятами-инвалидами. Так что это очень доброе и полезное решение, особенно в данный период времени», — пояснил сенатор в разговоре с RT.