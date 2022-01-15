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«Обеспечить соблюдение прав»: Путин поручил доработать поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии

15 января 2022, 18:00  •  70 • В России
Владимир Путин поручил правительству и парламенту доработать поправки к законопроекту о ковид-сертификатах. Отмечается, что с введением новых норм должно быть гарантировано соблюдение прав граждан, а также учтены все возможные жизненные ситуации, которые могут возникнуть при реализации инициативы. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что распространение штамма «омикрон» ставит перед властями новые вызовы. Рост заболеваемости фиксируется практически в половине субъектов РФ, специалисты полагают, что «омикрон» постепенно вытеснит доминирующий пока в России штамм «дельта». За минувшие сутки в России выявлено более 27 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.
 
РИА Новости © Михаил Метцель
 

Президент России поручил доработать законопроект о введении ковид-сертификатов, обратив особое внимание на необходимость обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан и на важность учёта «всех возможных жизненных ситуаций» при реализации предлагаемых норм. Об этом говорится в опубликованном перечне поручений по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также должна быть гарантирована доступность получения документов, подтверждающих, что гражданин переболел COVID-19, прошёл вакцинацию или у него есть медицинские противопоказания к прививке.

«Обратить особое внимание на необходимость проведения оценки влияния реализации соответствующего федерального закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики», — говорится в релизе, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующая задача поставлена перед правительством и обеими палатами Федерального собрания, которые должны привлечь к работе объединения работодателей и представителей общественности. Срок предоставления доклада — до 30 января.

Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о принятии решения доработать поправки к ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В частности, предполагается, что граждане без QR-кода смогут посещать общественные места на основании отрицательного ПЦР-теста и после 1 февраля 2022-го. Голикова пояснила, что принятый в первом чтении законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта» коронавируса SARS-CoV-2, однако увеличение доли инфицированных штаммом «омикрон» ставит новые вызовы.

Новые цифры

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Это максимальное значение с 19 декабря, когда диагноз был подтверждён у 27 967 человек в стране. Количество выздоровевших за последние сутки составило 26 584. Вместе с тем 723 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в РФ выявлено 10 774 304 случая коронавируса. Зафиксировано 320 634 летальных исхода (2,98%), выздоровели 9 835 884 человека (91,29%). Таким образом, активными остаются почти 618 тыс. диагностированных эпизодов заболевания.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 245,9 млн млн лабораторных тестов на коронавирус нового типа, в том числе 508 тыс. — за сутки. Под наблюдением медиков остаются более 878 тыс. человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве выявлено 6555 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 879 человек, скончались 68 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 509 человек.

Более 500 новых случаев COVID-19 также зафиксировано в Санкт-Петербурге (3314), Подмосковье (2589), Нижегородской (736) и Сверлдловской (612) областях, Краснодарском крае (561).

    COVID-сертификат по антителам

    По предварительной оценке, порядка 300 тыс. россиян перенесли коронавирус, имея подтверждённый ПЦР-тест, но не обращаясь ко врачам. Такие цифры накануне привела Татьяна Голикова в ходе совместного брифинга с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

    «Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют, а значит, эти люди перенесли заболевание», — рассказала Голикова.

    Вице-премьер сообщила, что власти предлагают ввести практику выдачи сертификата переболевшего таким людям — у которых был положительный ПЦР-тест, а затем заболевание было подтверждено исследованием на антитела. Этой категории граждан будут выдавать QR-код, действующий в течение года после ПЦР-теста.

    Вторая категория пациентов, которые бессимптомно перенесли болезнь, а затем сдали тест на антитела получат сертификат длительностью шесть месяцев с момента проведения исследования. «Почему шесть месяцев, а не год? Потому что мы не знаем, когда человек переболел. И шесть месяцев — это тот период времени, который на сегодняшний день рекомендуют наши специалисты, для того чтобы пройти либо повторную вакцинацию, либо вакцинацию после болезни», — пояснила Голикова.

    «Работа эта ведётся... Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. И предполагаем, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля 2022 года», — добавила она.

    • Проценко о штамме «омикрон»

    Заболеваемость и темпы вакцинации

    По словам Голиковой, за пять суток второй недели января рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 37 регионах, а превышение среднероссийского уровня заболеваемости наблюдается в 21 субъекте Федерации. Это, в том числе, связано с распространением штамма «омикрон» (по состоянию на 13 января в России было подтверждено 783 случая заражения, 53% из них пришлись на Москву).

    «Как мы и предполагали, поскольку столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный хаб, крупный транспортный узел», — сказала вице-премьер, отметив, что за три дня с 10 января число заражений этим штаммом в РФ выросло в 2,6 раза.

    Специалисты полагают, что в силу своей повышенной контагиозности (заразности) «омикрон» постепенно вытеснит доминирующий пока в России штамм «дельта», как это происходит в других странах.

    Также Голикова сообщила, что показатель коллективного иммунитета в России достиг 63,7%. В четырёх регионах он превышает искомые 80% (Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка), однако в пяти субъектах фиксируется снижение коллективного иммунитета (Москва, Московская и Белгородская области, Ненецкий автономный округ и Чечня). Она пояснила, что это связано с необходимостью проходить вакцинацию через полгода после перенесённой болезни и ревакцинацию — также после шести месяцев.

    «На сегодняшний день повторно вакцинированы у нас 10,6 млн человек — это 33,5% от тех, кто подлежит на сегодняшний день повторной вакцинации, — заявила вице-премьер. — Всего в стране вакцинировано 80,6 миллиона человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 миллиона человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован».

    • AP

    Особенности заболевания «омикроном»

    «В связи с рядом резонансных происшествий»: Бастрыкин выступил за возвращение МВД контроля за оборотом оружия

    В свою очередь, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что первые симптомы заболевания штаммом «омикрон» коронавируса похожи на банальный ОРВИ и грипп.

    «Но дальнейшее развитие не всегда предсказуемо, поэтому в случае недомогания, мне кажется, не стоит пытаться самому проводить дифференциальную диагностику. Разобраться может только медицинский работник, который сделает специальный тест», — сказала она.

    При этом Михаил Мурашко обратил внимание на сокращение периода скрытого течения заболевания, который теперь составляет от двух по пяти дней. По его словам, в течение следующих нескольких суток возможно развитие осложнений.

    «В частности, в критические дни после начала симптоматики заболевания может затрудниться дыхание. Обычно наш организм осуществляет порядка 21—22 дыхательных движений в минуту, но выше это называется уже одышкой, — пояснил он. — Это грозный симптом, который позволяет говорить о том, что состояние ухудшается или заболевание прогрессирует. Длительно держащаяся температура — это также один из тревожных симптомов, который требует дополнительного осмотра врача».

    Министр добавил, что около 80% заболевших коронавирусом на сегодняшний день проходят лечение амбулаторно. При этом он призвал россиян не заниматься самолечением, принимая антибиотики, поскольку это не только не принесёт положительного эффекта, но и сузит возможность выбора для лечащего врача.

    Анна Попова также обратила внимание на то, что «омикрон» в значительной степени поражает детей. «Распространяется он быстро, контакты у детей достаточно интенсивные и плотные, поэтому здесь остановить его распространение тоже не так просто, но вполне возможно», — предположила она.

    Она напомнила о методических рекомендациях, согласно которым утром проводится осмотр и замер температуры у детей, большие группы разводят по разным входам. Кроме того, вводится лестничное расписание, благодаря которому дети меньше общаются друг с другом на переменах. Принят специальный график посещения столовой.

    «Чёткое соблюдение всех этих требований и, важно, родительский контроль за соблюдением в школах этих требований также позволит нам сохранить сегодняшний режим обучения в школах», — сказала Попова.

    О ситуации с коронавирусом также высказался мэр Москвы Сергей Собянин, предупредивший, что в ближайшие дни в столице ожидается серьёзный рост суточной заболеваемости.

    «Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдёт до людей старшего поколения, хроников, — мне кажется, другая картина», — цитирует его РИА Новости.

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