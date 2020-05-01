«Обеспечить ребятам полноценный отдых»: Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало регионам завершить общеобразовательные программы для девятых и 11-х классов до 5 июня, для десятых классов — до 30 мая, для остальных школьников — до середины мая. Итоговое решение о сроках и форме окончания учебного процесса будет выноситься на местах с учётом специфики региона. Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что рекомендации разработаны при участии экспертов и, прежде всего, направлены на то, чтобы обеспечить детям полноценный летний отдых. Вместе с тем он подчеркнул, что в следующем учебном году школьники вернутся к традиционной форме обучения. Также глава министерства пообещал провести в сентябре диагностику, которая позволит выявить пробелы в знаниях, полученных во время дистанционного обучения.

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. Соответствующие пожелания были озвучены главой ведомства Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных подразделений Минпросвещения.

В частности, субъектам РФ рекомендовало завершить общеобразовательные программы для десятых классов до 29—30 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, а для девятых и 11-х классов — до 5 июня. Отмечается, что окончательное решение о сроках и форме завершения учёбы будет приниматься в каждом регионе с учётом специфики и принимаемых мер по защите здоровья населения.

Что касается школьников с первого по восьмой классы, для них учебный год рекомендовано завершить до 15—16 мая. «С 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания», — говорится в сообщении.

Как пояснил Сергей Кравцов, эти рекомендации разработаны в тесном контакте с психологами и экспертами, исходя из необходимости обеспечить школьникам полноценный отдых в физическом и психологическом плане.

«Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты, и сейчас мы самым тщательным образом ведём процесс подготовки учебного года так, чтобы учащиеся не выпадали из общей программы и в то же время, программа не превысила допустимые нагрузки», — заявил министр.

В другом своём выступлении он указал, что осенью произойдёт возврат к традиционному обучению при личном присутствии школьников. Выступая в эфире ОТР он сказал, что дистанционное обучение не заменит привычную схему.

«Я хочу сразу сказать, что мы вернёмся к традиционной системе обучения. Очень много вопросов сейчас поступает и к нам, и в регионы, не будет ли того, что дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет. Мы вернемся к традиционному обучению, и никогда дистанционные технологии не заменят традиционного обучения школьников между собой, с учителем», — цитирует министра РИА Новости.

Кравцов также пообещал, что в начале предстоящего учебного года планируется провести диагностику, по итогам которой школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, полученных в ходе обучения на дому.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Ранее глава Минпросвещения называл всероссийскую проверочную работу (ВПР) одним из методов диагностики обучения по итогам текущего года. В середине апреля ведомство приняло решение перенести всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. Тогда же стало известно, что за испытание не будут ставить оценки.

«За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — пояснил Кравцов.

Он отметил, что эти работы покажут уровень знаний школьников, а учителя смогут выявить возможные пробелы в знаниях и выстроить методическую работу.

Перспективы ЕГЭ

В свою очередь, врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о будущем Единого государственного экзамена.По его словам, ЕГЭ сохранится, но испытание должно трансформироваться с учётом возможности выхода в интернет.

«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится... Я уже говорил, при необходимости будем двигать сроки... Единственное, конечно, единый государственный экзамен тоже должен в будущем трансформироваться... Больше использовать цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в будущем в интернет», — сказал Музаев, выступая на Московском международном салоне образования. Его слова приводит РИА Новости.

Наряду с этим Музаев рассказал, что в будущем процедуры государственной итоговой аттестации (ГИА) и всероссийских проверочных работ (ВПР) могут перевести в цифровой формат. Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса и переходом школ на дистанционное обучение дала толчок к использованию цифровых технологий в учебном процессе.

«Однозначно, импульс развитию цифрового образования задан. Мы всё это и в прошлом рассматривали, но теперь, я думаю, процессы в этом направлении у нас ускорятся. Мы дополнительно усилим работу с цифровыми подходами сдачи всех форм экзаменов и проверочных работ», — сказал Музаев.

Он добавил, что в ведомстве осознают необходимость «ускориться и в ближайшие годы все ВПР перевести в формат компьютерной сдачи».