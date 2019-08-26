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«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»

26 августа 2019, 01:54  •  7 • Украина
Украинское КБ «Южное» объявило о проведении успешных огневых испытаний третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщила пресс-служба КБ на странице предприятия в Facebook. Разработка ракеты продолжается уже больше 15 лет. Изначально в проекте участвовала Бразилия, но в 2015 году расторгла договор. Эксперты отмечают, что работы по созданию «Циклона-4» ещё далеки от завершения. Впрочем, даже если Киеву удастся реализовать проект, найти ему применение в военном или гражданском секторе будет проблематично, считают аналитики.
 
© Государственное космическое агентство Украины
 

Украинское конструкторское бюро «Южное» сообщило об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой им ракеты-носителя «Циклон-4».

«Были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом: состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной КБ «Южное» и изготовленной на «Южмаше». Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4» — именно она будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку», — говорится в заявлении, опубликованном на странице предприятия в Facebook.

  • Испытания третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
  • © Государственное космическое агентство Украины

В «Южном» отметили, что подобные тесты были проведены впервые за период независимости Украины. Работу всех систем во время испытаний в бюро назвали «отличной». Текст сообщения также сопровождался фотографией, на которой, предположительно, запечатлены испытания ступени. Позднее также было выложено видео.

Несостоявшийся проект

Ракета-носитель «Циклон-4» является модифицированной версией советской ракеты «Циклон-3», которая разрабатывалась в КБ «Южное» в 1970-х годах. Она предназначена для выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения.

Начало проекту было положено в 2003 году, когда Украина и Бразилия заключили договор о создании совместного предприятия Alcântara cyclone space. В соответствии с соглашением предполагалось, что украинские «Циклоны» будут запускаться с бразильского космодрома Алкантара. Таким образом Бразилия намеревалась получить доступ к космическим технологиям, а Украина — выгодные контракты для своих предприятий. Заключение сделки потребовало ратификации в парламентах двух стран, которая была успешно проведена в 2004 году.

Первый пуск «Циклона-4» должен был состояться в 2006 году, однако из-за ряда проблем старт перенесли на 2009 год, но и в эти сроки разработчику не удалось уложиться — в 2010 году в «Южном» только провели предварительные испытания двигателя для третьей ступени ракеты, ни о каких запусках не могло ещё идти и речи.

  • Вид на космодром Алкантара
  • Reuters
  • © Adriano Machado

В результате первый старт ракеты неоднократно переносился, пока в 2015 году Бразилия в одностороннем порядке не объявила, что покидает проект. Решение о разрыве соглашения приняла тогдашний президент Бразилии Дилма Русеф на основании заключения экспертов, которые сочли нецелесообразным продолжение участия в проекте.

«Проблемы наложились друг на друга, — заявил тогда глава отдела по космической политике и стратегическим инвестициям Бразильского космического агентства Петрониу Норонья де Соуза. — В бюджетных вопросах и в технологических аспектах, в бразильско-украинских отношениях, а также в сфере поиска реального рынка сбыта возникли сложности».

Помимо этого, украинско-бразильское предприятие так и не смогло заключить контракт на запуск спутников телекоммуникационной компании Iridium, хотя изначально планировалось, что это будет основным источником дохода.

Из-за разрыва международного соглашения Украина, по оценкам «Южного», понесла убытки в размере около $806 млн. При этом заключённый в 2003 году договор не предусматривал каких-либо санкций за его невыполнение сторонами, поэтому Бразильское космическое агентство отказалось от переговоров с Киевом о компенсации затрат из-за прекращения сотрудничества.

После выхода Бразилии из проекта Киев начал искать других партнёров. Рассматривался вариант сотрудничества с США, однако там интереса к «Циклонам» не проявили. Обсуждались различные варианты кооперации в этой области с Мексикой, однако и мексиканцы в итоге отказались от этой идеи.

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, сам по себе «Циклон-4» — интересный проект. Однако Украина сначала должна довести до конца разработку ракеты, а это может занять немало времени.

«Для начала их надо довести до ума, поскольку существуют вопросы системы управления, которые в космических аппаратах довольно сложны. Киеву будет весьма проблематично обеспечить военное или гражданское применение этих ракет», — считает эксперт. 

Хищения и убытки

Само КБ «Южное» после распада СССР переживает не лучшие времена. В 2018 году, к 64-летию предприятия, его коллектив создал альтернативный сайт, где описывает тяжёлое состояние, в котором оказалось легендарное конструкторское бюро в наши дни. Упоминается там и о проекте «Циклон-4», который характеризуется авторами сайта не иначе как «провальный». Авторы отмечают, что по факту хищений средств, выделенных на «Циклон», прокуратура возбудила уголовное дело.

Кроме того, создатели портала напоминают и о материалах американских СМИ, в которых говорится, что успехам в ракетостроении КНДР обязана именно КБ «Южное», которое якобы передавало Пхеньяну свои технологии.

  • КБ «Южное»
  • © Государственное космическое агентство Украины

В бедах предприятия коллектив обвинил нынешнего руководителя Александра Дегтярёва. К слову, в 2016 году Дегтярёв был уволен со своего поста за многомиллиардные убытки, однако в том же году через суд смог добиться отмены этого решения и вернул себе должность гендиректора.

По мнению Сивкова, кризис в отрасли и пронизывающая её коррупция и привели к тому, что разработка «Циклона-4» заняла так много времени. Он добавил, что за постсоветские годы Украина во многом растеряла свой научный и производственный потенциал.

Между тем интерес к этой отрасли промышленности Украины проявляют США. Военный историк Юрий Кнутов в интервью RT напомнил, что в 2019 году стратегический советник президента США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер провёл ряд встреч с высшим руководством страны, в том числе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В сентябре ожидается визит Винтера в Киев.

В прошлом этот американский чиновник руководил рядом оборонных и аэрокосмических предприятий США. По мнению эксперта, такие тесные контакты могут свидетельствовать, что Вашингтон пытается вмешаться в ситуацию на ключевых оборонных предприятиях Украины.

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«В июне на Украину с визитом прибыл стратегический советник президента США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональд Винтер, задача которого — переформатировать «Укроборонсервис». Важно отметить, что Винтер ранее руководил компанией, которая построила три разведывательных спутника в США, разрабатывала двигатели, в том числе и для лунной программы. Думаю, что американцы будут помогать развивать не только эту систему, но и делать то оружие, которого у Украины нет, поскольку США хотят вытеснить Россию с рынка вооружения», — считает Кнутов. 

В свою очередь, Константин Сивков полагает, что западные инвестиции не смогут помочь Украине возродить утраченный научно-промышленный потенциал, поскольку предоставленные Киеву деньги будут разворовываться.

«Бесполезно лить воду в бочку, у которой нет дна. Западные инвестиции будут приняты, растащены, в итоге от них ничего не останется. Кроме того, на Украине не осталось научно-технических кадров, а школы разгромлены», — заключил эксперт.

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