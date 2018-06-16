«Обеспечить новое качество роста»: правительство внесло в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. Обе реформы направлены на обеспечение экономического роста в России, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2019-м уровень пенсий в среднем увеличится примерно на 12 тыс. рублей в год. Как подчеркнули в Госдуме, реформы позволят ускорить индексацию пенсий. При этом в Совфеде указали, что инициатива кабмина не стала неожиданностью и будет вынесена на широкое обсуждение.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Документ предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

«Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год», — указывается на сайте кабмина.

В настоящее время в России возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В рамках реформы предлагается предоставить гражданам с большим стажем (45 лет — для мужчин, 40 лет — для женщин) возможность выйти на пенсию на два года раньше установленного порога.

Как заявлял ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Госдума может принять законопроект до конца весенней сессии, однако никто не будет «нарушать регламент и торопиться».

РИА Новости

Кроме того, 16 июня в Госдуму были внесены проекты изменений в законодательстве о налогах и сборах, предусматривающих повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

«Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счёт субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года», — указывается на сайте правительства.

Также кабмин предлагает внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и «Об основах обязательного социального страхования». Согласно нововведениям, тариф страховых взносов в пенсионный фонд будет установлен в размере 22%.

«Выход на новый уровень жизни»

Внесённые в Госдуму законопроекты направлены на повышение уровня жизни в РФ. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров», — пояснил глава Минфина на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

При этом Силуанов подчеркнул, что повышение тарифа НДС — сугубо инфляционное решение. Он также заявил, что рост пенсий значительно обгонит показатели инфляции.

«Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше», — пояснил он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уже с 2019 года ожидается увеличение пенсий приблизительно на 12 тыс. рублей в год.

«Сегодня у нас 46,5 млн пенсионеров. Из них 39,3 млн человек — это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров — 39,3 млн человек — будет то повышение... в 2019 году: это по тысяче рублей в месяц. Там будет определённая динамика счёта», — сказала она в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

При этом, по её словам, более значительный рост пенсий невозможен из-за сокращения количества трудоспособного населения, убыль которого в год составляет примерно 400 тыс. человек, тогда как право на пенсию ежегодно получают 1,5—1,6 млн человек.

«Вопрос требует широкого рассмотрения»

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в разговоре с RT также указала на отрицательное соотношение числа пенсионеров и количества трудоспособного населения. По её мнению, решение этой проблемы не должно затягиваться.

«Повышение пенсионного возраста — тема не сегодняшнего дня. У нас растёт численность пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, и это самая главная причина, почему этот вопрос нужно рассматривать. Либо увеличить нагрузку на молодёжь — это недопустимо, — либо какой-то другой вариант. Вопрос требует рассмотрения и принятия решения», — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что страны Запада и бывшие советские республики уже прошли этот путь. При этом, как она полагает, ситуация в РФ находится на благоприятном фоне в связи с увеличением продолжительности жизни, улучшением условий жизни, ситуации в сфере медицины, на рынке труда, в области экологии, а также с развитием инфраструктуры.

«Закон внесли в Госдуму, решение не принимается за кулисами — данный законопроект будет направлен во все регионы, чтобы они могли посмотреть. Будет широчайшее обсуждение, предложения будут те, которые обоснованны», — заметила Бибикова.

Инициатива, направленная на повышение пенсионного возраста, требует предметного изучения. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

«Предложение требует предметного изучения. С переходом на этот возраст предполагается, что пенсии будут быстрее индексироваться, надо увидеть эти расчёты. Любой такой сложный вопрос надо рассматривать в комплексе, надо также вернуться к обсуждению вопроса индексации пенсий работающим. Я думаю, что в Госдуме этот законопроект будет предметно изучен», — пояснил он в разговоре с RT.

Депутат также указал на необходимость проведения широких обсуждений этого вопроса, включая общественные слушания.

«Тема сложная. Чтобы принимать решения, необходимо детально всё разъяснять: что будет после принятия данных изменений и как они будут поэтапно вводиться — эти вопросы требуют погружения», — заключил Терентьев.