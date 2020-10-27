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«Обеспечить ношение гигиенических масок»: Роспотребнадзор постановил ввести дополнительные меры по борьбе с COVID-19

27 октября 2020, 12:40  •  69 • В России
В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в России с 28 октября начнёт действовать повсеместный масочный режим — средства индивидуальной защиты будет необходимо носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Кроме того, в документе рекомендуется запретить ночную работу (с 23:00 до 06:00) развлекательных мероприятий и заведений общественного питания. За последние сутки в России выявили 16 550 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 547 774, выздоровели 1 158 940 пациентов, умерли 26 589 человек.
 
АГН «Москва»
 

Со среды, 28 октября, в Российской Федерации вводятся дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Лицам, находящимся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — указывается в документе.

Кроме того, в постановлении руководителям регионов предлагается ещё ряд шагов по борьбе с COVID-19.

«Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовать: ... Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов», — также отмечается в постановлении.

Кроме того, предлагается усилить режим дезинфекции, активизировать тестирование населения и принять дополнительные меры по защите лиц в возрасте 65 лет и старше, а также страдающих хроническими заболевниями.

  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 1 547 774. За минувшие сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции. За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 17 347 и 16 710. По сообщению оперштаба, в 26,4% новых случаев не наблюдалось клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Между тем выздоровели 1 158 940 пациентов (74,88%), в том числе 12 844 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 26 589 человек (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 320 летальных исходов.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас ещё идёт фаза роста», — цитирует ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

В свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная полагает, что угрозы обострения ситуации с коронавирусной инфекции в РФ будут возникать ещё в ближайшие полтора года. По её мнению, ближайшего обострения эпидобстановки следует ожидать в феврале-марте.

В то же время в Госдуме предложили во всех регионах давать бесплатно медикаменты лечащимся дома от COVID-19. Соответствующее письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко отправил депутат Иван Сухарев.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счёт средств федерального бюджета», — говорится в обращении. Копия письма есть в распоряжении RT.

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Наибольшее число новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки было выявлено в Москве (4312), Санкт-Петербурге (721), Московской (496), Нижегородской (369), Архангельской (312) и Ростовской (311) областях.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области сообщил о госпитализации губернатора региона Игоря Кобзева, у которого накануне был выявлен коронавирус.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — заявили в пресс-службе областного правительства.

Между тем Министерство здравоохранения России опубликовало девятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В документ, среди прочего, включена вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Указывается, что препарат вводят дважды с интервалом не менее 14-21 дня. При этом в день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским работником с обязательным измерением температуры тела, поскольку прививку не будут делать, если температура превысит 37 °C.

Также в рекомендациях говорится о целесообразности применения медикаментозной профилактики COVID-19 для отдельных групп населения, включая медработников. В частности, рекомендовано использование умифеновира, рекомбинантного интерферона альфа (ИФН-α), а после контакта с больным, имеющим диагноз «коронавирус», и гидроксихлорохин.

  • РИА Новости
  • © Георгий Зимарев

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» свидетельствуют о её безопасности для репродуктивного здоровья. Между тем долгосрочное наблюдение за испытуемыми на предмет потенциальных отклонений продолжится.

Напомним, разработка новосибирского центра «Вектор» была зарегистрирована 14 октября, о чём объявил Владимир Путин. 16 октября первая партия препарата прошла контроль Росздравнадзора. Ожидается, что первая пострегистрационная серия второй российской вакцины будет выпущена в конце месяца.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 — это произошло 11 августа. Препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Помимо этого, в ноябре ожидается регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

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