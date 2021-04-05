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Обеспечить безопасность каждого: Кремль сделал заявление по Донбассу
05 апреля 2021, 13:35 • 245 • Политика
Кремль считает важным обеспечить безопасность всех граждан Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также добавил, что в Кремле не видят повода сомневаться в правдивости данных о гибели пятилетнего малыша в Донбассе. По словам Пескова, трудно представить, чтобы это был фейк.
"Чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договорённости были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан - не только детей, но и всех граждан самопровозглашённых республик", - сказал он.
Напомним, 3 апреля в донецкой Александровке украинский дрон сбросил на пятилетнего ребёнка самодельное взрывное устройство. Ребёнок погиб на месте. Также ранения получила находившаяся рядом с ним женщина.
Трагедия вызвала широкий резонанс как в Донбассе, так и в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от ОБСЕ и ПАСЕ изгнать после такого Украину из Совета Европы.
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