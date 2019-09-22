«Обеспечение эффективного перехвата»: как новейшая система связи изменит тактику применения боевых истребителей ВКС

В России разрабатывается облегчённая версия объединённой системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД), которой сейчас оснащаются истребители Су-57. Об этом сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полёт» Алексей Ратнер. По его словам, главное достоинство комплекса — улучшенная помехозащищённость и постоянная криптозащита связи. Модификации ОСНОД будут устанавливаться на беспилотники, что позволит им действовать в едином информационном поле с новейшими самолётами Воздушно-космических сил РФ. Как полагают эксперты, тактическое звено из дронов и истребителей сможет эффективно выполнять задачи по перехвату воздушных целей и прорыву системы ПВО.

Российские беспилотники получат облегчённый вариант объединённой системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД), которая сегодня устанавливается на самолёты пятого поколения Су-57. О разработке такого комплекса сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полёт» (Нижний Новгород) Алексей Ратнер.

«Мы ведём сейчас целый ряд работ по внедрению системы на самые разные носители, в том числе и беспилотные комплексы», — цитирует ТАСС Ратнера. Специалист уточнил, что создаваемая модификация будет иметь более компактные габариты.

ОСНОД выполняет широкий спектр задач, связанных с кодированием и декодированием информации, передачей больших объёмов данных и позиционированием летательного аппарата в условиях отсутствия или подавления сигналов спутниковой системы ГЛОНАСС.

«Полёт» же является ведущим предприятием радиоэлектронной отрасли по разработке, производству и обслуживанию технических средств для российских летательных аппаратов. Главные заказчики продукции нижегородского предприятия — Минпромторг, Минобороны и различные конструкторские бюро, работающие в области авиационной тематики.

Защита на высоком уровне

ОСНОД стоит на вооружении отечественной авиации с 1970-х годов и постоянно совершенствуется. Сейчас государственные испытания в составе Су-57 проходит система последнего поколения. Её основным достоинством является повышенная помехоустойчивость — передача данных осуществляется в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

«Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведёт. На сегодня это одна из самых помехозащищённых систем связи», — подчеркнул Ратнер.

По информации разработчика, ОСНОД является важным элементом бортового радиоэлектронного оборудования. Система необходима для управления самолётами и вертолётами в реальном масштабе времени. Для координации действий авиационной техники используются специальные терминалы, которые можно установить на корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, ОСНОД передаёт как цифровую информацию, которую получают разнообразные радары, так и голосовые команды.

«Криптозащита, о которой говорит представитель «Полёта», — это, по сути, шифрование. Степень защиты каналов связи в боевой авиации должна находиться на очень высоком уровне. Конечно, теоретически противник может перехватить и раскодировать данные, однако это требует большого количества времени», — отметил Тимошенко.

По словам эксперта, пока будет происходить процесс расшифровки, авиационное звено уже выполнит поставленную боевую задачу.

Информация о тактико-технических характеристиках модификации ОСНОД, которая будет устанавливаться на серийные образцы Су-57, в открытом доступе отсутствует. В комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что российский истребитель пятого поколения оснащается самой современной бортовой электроникой.

«Детали по понятным причинам не раскрываются. Но не секрет, что процессы управления вооружением в Су-57 могут осуществляться в автоматическом режиме и практически синхронно. Я имею в виду работу оптико-электронного, радиолокационного и тепловизионного оборудования. На самолётах четвёртого поколения все эти комплексы присутствуют, но их работа сегментирована по отдельным направлениям», — отметил эксперт.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) — 2019

РИА Новости

© Евгений Биятов

Владимир Попов назвал Су-57 «технологической платформой» для внедрения множества инноваций в боевую и гражданскую авиацию. По его словам, процесс испытаний и боевого применения в Сирии истребителя пятого поколения позволил проверить характеристики новейших комплексов бортового радиоэлектронного оборудования и ракетного вооружения. Российские учёные продолжают накапливать этот опыт.

«Су-57 находится в опытно-боевой эксплуатации, но уже сейчас развёртывается его серийное производство. Машина очень сложная, и пока, например, для неё не готов двигатель нового поколения («изделие 30». — RT), который сможет летать на сверхзвуке в бесфорсажном режиме», — рассуждает Попов.

Как отмечает эксперт, сейчас все системы и агрегаты, созданные для Су-57, пока рано внедрять, за исключением тех, в эффективности которых нет сомнений.

«В будущем, как я полагаю, «изделие 30» получит развитие в рамках проекта по созданию сверхзвукового бизнес-джета», — добавил Попов.

«Экспериментальная концепция»

Опрошенные RT эксперты поддержали концепцию НПП «Полёт» по оснащению отечественных беспилотников облегчёнными версиями ОСНОД. В настоящее время в интересах Воздушно-комических сил РФ проводятся испытания тяжёлых разведывательно-ударных БПЛА «Охотник», «Альтиус-У», «Сириус». Использование ОСНОД позволит сделать новейшие российские дроны независимыми от систем спутниковой навигации и защитить их от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

«Пока мы не знаем, какие массогабаритные характеристики будут у облегчённого варианта ОСНОД, сколько она потребляет энергии. Но на текущий момент можно сказать, что носителем системы станет 20-тонный «Охотник». В более отдалённом будущем её наверняка можно будет устанавливать на менее крупные БПЛА», — предположил Тимошенко.

Тяжёлый ударный беспилотник С-70 «Охотник» впервые поднялся в воздух в начале августа с аэродрома 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск). По массогабаритным характеристикам БПЛА мало чем отличается от боевого самолёта. Аппарат сможет проводить разведку за 3,5 тыс. км от места пуска на высоте 10,5 км.

Кроме того, как утверждают эксперты, в перспективе «Охотник» получит боеприпасы, которые стоят на вооружении или разрабатываются для нужд ВКС. Ракеты и бомбы будут размещаться во внутрифюзеляжном пространстве беспилотника. Выпуск первых серийных образцов этого БПЛА запланирован на 2025 год.

В беседе с RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян обратил внимание на то, что в кадр первого полёта «Охотника» попали истребители. А на спутниковых снимках аэродрома ГЛИЦ легко различить самолёты Су-57, Су-30СМ, Су-34 и Су-35.

«Охотник» может выполнять задачи автономно, но очевидно, что он будет взаимодействовать с истребительной авиацией. Это экспериментальная концепция применения БПЛА, и наша страна идёт по правильному пути, занимаясь исследованиями в этой области», — сказал Багдасарян.

Полёт беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

Как полагает Михаил Тимошенко, в перспективе беспилотники будут действовать в едином информационном поле с Су-57. Главной задачей «Охотников» и БПЛА других типов станет мониторинг воздушного пространства и изучение иностранных воздушных судов.

Для этих целей, отметил эксперт, как раз потребуется ОСНОД. По его словам, взаимодействие беспилотников и Су-57 необходимо, в частности, для обеспечения эффективного перехвата и распознавания целей.

«Бортовые радары наших истребителей и наземные радиолокационные станции позволяют эффективно обнаруживать воздушные объекты, но, чтобы идентифицировать их и получить подробную информацию, необходимо сблизиться с целью. Эту функцию будет выполнять беспилотник, передавая данные экипажу Су-57», — пояснил Тимошенко.

Со своей стороны, Владимир Попов полагает, что Су-57 в связке с беспилотниками смогут прорывать даже самую высокотехнологичную вражескую систему ПВО. По его словам, Россия разрабатывает тактику применения тактического звена в составе двух истребителей и трёх тяжёлых БПЛА, которые, в свою очередь, являются носителями нескольких малогабаритных беспилотных аппаратов. Рой дронов, как утверждает собеседник RT, способен вызвать «перегрузку» вычислительной аппаратуры любого комплекса противовоздушной обороны.