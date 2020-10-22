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«Обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием»: в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса

22 октября 2020, 15:20  •  44 • В России
За минувшие сутки в России выявлен 15 971 новый случай COVID-19. В общей сложности в РФ известно о 1 463 306 случаях коронавируса, при этом 1 107 988 человек (75,72%) выздоровели, 25 242 скончались (1,66%). По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,6 млн лабораторных тестов на COVID-19. Ведомство уточняет, что сеть лабораторий, где можно пройти проверку, расширена. Тем временем в Москве открылись новые дополнительные временные модули для коронавирусных пациентов на базе столичных больниц, а в Минздраве призвали не проводить КТ лёгких без назначения врачей. В министерстве указали, что самым точным методом диагностики является ПЦР-реакция.
 
© Александр Кряжев/РИА Новости
 

За прошедшие сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавирусной инфекции. Днём ранее в стране зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19.

Нарастающим итогом выявлены 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период эпидемии в России выздоровели 1 107 988 человек (75,72%), в том числе 11 428 за прошедшие сутки.

Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 25 242 человека (1,66%), из них 290 умерли за прошедшие 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 512 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 958 человек.

В Роспотребнадзоре также рассказали о расширении сети лабораторий для тестирования на COVID-19. Из сообщения ведомства следует, что в РФ «обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию».

В ведомстве напомнили, что сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные, вправе организовать тестирование на COVID-19. Для этого требуется подать соответствующую заявку и впоследствии передать в Роспотребнадзор информацию о выявленных случаях вируса.

По информации ведомства, на данный момент тестирование доступно в 882 лабораториях. Из них 110 лабораторий Роспотребнадзора, 599 — при государственных медицинских организациях и 173 лаборатории частной формы собственности.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти пока не планируют вводить жёсткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — сказал Путин во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что российские медики в целом научились противостоять COVID-19.

«Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, всё-таки, вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней», — сказал президент.

Временные госпитали и донорство плазмы в Москве

В Москве подтверждены 4413 новых случаев COVID-19. Днём ранее в столице выявили 4389 новых случаев. По информации оперштаба, за последние 24 часа в Москве госпитализирован 1231 пациент с COVID-19. На ИВЛ в столичных больницах находятся 343 человека.

В структуре также рассказали, что в Москве открываются дополнительные временные модули на базе московских больниц. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, госпитали на базе больниц № 67 им. Л.А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник уже начали принимать пациентов.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19», — рассказала Ракова.

Отмечается, что все койки обеспечены кислородом, в помещениях созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Каждая палата оборудована санузлом и телевизором. Госпитали отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества.

  • Обсервационный центр для больных COVID-19 в легкой форме в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».
  • АГН «Москва»

Кроме того, столичный оперштаб сообщил, что более 4 тысяч человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы. Минувшей весной плазму начали применять в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, этот тип лечения применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Применение плазмы снижает вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Надёжные способы диагностики COVID-19

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин призвал не делать компьютерную томографию (КТ) лёгких без назначения врачей «на всякий случай».

По его словам, во многих регионах России в настоящее время наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях, а граждане в целях диагностики COVID-19 массово, не дожидаясь назначения врача, «хотят сделать КТ лёгких».

«КТ хорошо выявляет изменения в лёгких, но она не диагностирует инфекции, КТ не является методом скрининга», — цитирует ТАСС эксперта.

Как уточнил Тюрин, люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики.

«Призываю граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай». Так мы сможем оперативно сделать её тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям», — добавил Тюрин.

Специалист указал, что самый точный и надёжный признак того, что у пациента есть коронавирусная инфекция, — это ПЦР-реакция.

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