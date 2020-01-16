Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американские аналитики в серой зоне
Евгений Примаков: При Лаврове мы превратились из объекта в субъект международной...
Путин начал революцию: Новая конституция и отставка правительства (Telegram. Обз...
Герою из Мариуполя
Главная / В мире

Обещают сделать рывок: В США решили ускорить работы по гиперзвуковому оружию

16 января 2020, 04:54  •  33 • В мире
Пентагон планирует вплотную заняться проблемой усовершенствования средств защиты от беспилотников, а также разработкой гиперзвукового оружия. При этом в военном ведомстве обещают "сделать серьёзный рывок".
Как сообщила Лорд, решение о создании оперативного пункта по гиперзвуковым вооружениям было принято меньше недели назад. Это означает, что теперь можно начинать изучать оборонно-промышленную базу и искать компании для работы в этой сфере.
Отметив, что работа над гиперзвуковым вооружением требует "настоящих командных усилий", Лорд пообещала, что в этой сфере будет сделан серьёёёзный рывок.
В то же время на фоне недавних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии Пентагон принял решение ускорить разработку системы защиты от дронов. Специально для работы над такой задачей предполагается создать отдельное управление, трудиться в котором будут 60 человек. Руководить работой управления станет генерал-майор Шон Гейни.
Также в ходе выступления Эллен Лорд дала понять, что в скором времени за рубежом Соединённые Штаты намерены развернуть дополнительные силы противовоздушной обороны, пишет ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 09:24
Вернуть тела и выплатить компенсацию: Украина потребовала от Ирана ещё раз извиниться за "Боинг"
16 января 2020, 01:24
«Успокаивают общественность»: почему в Пентагоне не признают влияния гиперзвукового оружия РФ на расклад сил в мире
15 января 2020, 18:54
«Активные столкновения не зафиксированы»: в Турции назвали преждевременными сообщения о срыве перемирия в Ливии
15 января 2020, 15:54
"Тот, что позировал папарацци?": Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде. Британцы припомнили ему огрехи
15 января 2020, 15:39
Новый удар: военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
15 января 2020, 12:24
«Готовы пойти на разрыв»: сможет ли Шотландия провести новый референдум о независимости
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 13:39
"Не лезь, я буду карать": Эрдоган получил прямое требование от США, заявил Баранец
12 января 2020, 13:09
"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
11 января 2020, 07:54
Иранский гамбит: что это было?
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.