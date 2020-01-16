Обещают сделать рывок: В США решили ускорить работы по гиперзвуковому оружию

Как сообщила Лорд, решение о создании оперативного пункта по гиперзвуковым вооружениям было принято меньше недели назад. Это означает, что теперь можно начинать изучать оборонно-промышленную базу и искать компании для работы в этой сфере.

Отметив, что работа над гиперзвуковым вооружением требует "настоящих командных усилий", Лорд пообещала, что в этой сфере будет сделан серьёёёзный рывок.

В то же время на фоне недавних атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии Пентагон принял решение ускорить разработку системы защиты от дронов. Специально для работы над такой задачей предполагается создать отдельное управление, трудиться в котором будут 60 человек. Руководить работой управления станет генерал-майор Шон Гейни.

Также в ходе выступления Эллен Лорд дала понять, что в скором времени за рубежом Соединённые Штаты намерены развернуть дополнительные силы противовоздушной обороны, пишет ТАСС.