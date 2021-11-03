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«Обещают быть изнурительными»: почему Иран призвал «не разводить демагогию» на предстоящих переговорах по СВПД
03 ноября 2021, 10:25 • 127 • В мире
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что цель переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий — «не развести демагогию», а достичь ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов. Он также обратил внимание, что США, хотя и призывают к диалогу с Ираном, одновременно вводят новые санкции против республики. Ранее в иранском МИД призвали Джо Байдена убедить международное сообщество, что «его подпись что-то значит». Тегеран также сообщил, что диалог о возвращении к ядерной сделке возобновится до конца ноября. По мнению экспертов, Иран хочет показать, что начинает терять терпение из-за неконструктивной позиции США по СВПД. Аналитики прогнозируют, что переговоры по ядерной сделке «обещают быть изнурительными».
© Gettyimages.ru / Rainer Puster, REUTERS/Raheb Homavandi
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что цель переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — «не развести демагогию», а достичь ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов.
«Группа «4+1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия. — RT) должна быть готова вести переговоры с учётом взаимных прав и интересов всех сторон», — написал глава иранского МИД а своей странице в Twitter.
Абдоллахиан также обратил внимание на то, что Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет о своей готовности вернуться к соблюдению СВПД. Однако одновременно вводит новые санкции против иранских физических и юридических лиц, сказал он.
«Мы внимательно следим за действиями г-на Байдена», — подчеркнул министр иностранных дел Ирана.
Накануне официальный представитель МИД иранской республики Саид Хатибзаде заявил, что президент США Джо Байден должен убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что «его подпись что-то значит».
«Для этого нужны «объективные гарантии». На меньшее никто не согласится», — подчеркнул Хатибзаде.
Пост официального представителя МИД Ирана стал ответом на запись в Twitter американского конгрессмена Теда Круза, который сообщил, что у Байдена «нет никаких конституционных полномочий», позволяющих брать на себя обязательство не выводить США из СВПД в случае возвращения Вашингтона в ядерную сделку.
«Если только сенат не ратифицирует любую сделку с Ираном как официальный договор — а Байден знает, что этого НЕ произойдёт, — можно со стопроцентной уверенностью сказать, что следующий президент-республиканец её разорвёт», — отметил законодатель.
Ранее Хатибзаде подтвердил, что диалог о возвращении к ядерной сделке возобновится до конца ноября, а точная дата будет объявлена в течение недели.
Переговорный процесс
Напомним, переговоры по СВПД между Ираном и «группой 4+1» (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия), а также отдельные консультации этих пяти стран с американской стороной без участия Тегерана, стартовали в апреле.
Стороны обсуждали вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств по ядерной программе и возвращения США к договорённостям в рамках СВПД.
В середине июня замглавы иранского МИД Аббас Аракчи объявил, что страны близки к достижению итогового соглашения. Позже, в том же месяце, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры «практически вышли на финишную прямую», добавив, что «последний шаг» будет самым трудным.
Однако уже в июле Аракчи заявил, что Тегеран какое-то время не сможет вести переговоры, поскольку страна переживает «переходный период» — передачу власти. Он тогда отметил, что взаимодействие Ирана и «группы 4+1» не будет возобновлено, пока в стране не сформируется новое правительство.
18 июня в Иране прошли президентские выборы, на которых одержал уверенную победу глава судебной власти республики Ибрагим Раиси. Согласно конституции страны, президент возглавляет правительство. Инаугурация Раиси прошла 5 августа. После этого он сформировал новый состав исполнительных органов.
В Вашингтоне слова Аракчи о необходимости дождаться передачи власти расценили как «возмутительную попытку переложить с себя вину за нынешнюю тупиковую ситуацию относительно возвращения обеих стран к соблюдению СВПД». Американская сторона также обвинила Иран в затягивании обсуждения ядерной сделки.
13 сентября Россия призвала всех своих партнёров по СВПД, включая Иран, а также представителей США «как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что кратчайший путь к реанимированию «ядерной сделки» лежит через «встречное синхронизированное возвращение» Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным, в частности СВПД, «без довесков и изъятий».
В середине октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию вокруг СВПД. Стороны подтвердили, что восстановление ядерной сделки «в её изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлечённых сторон».
«Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«Добиться реакции США»
Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, на фоне объявления о предстоящих переговорах по СВПД своими заявлениями Тегеран хочет показать, что начинает терять терпение из-за неконструктивной позиции США по вопросу ядерной сделки. По словам эксперта, неслучайно министр иностранных дел Ирана отмечает специфический характер политики Штатов в отношении республики.
«С одной стороны Вашингтон действительно говорит, что готов к переговорам, но этот диалог, по мнению американской стороны, может быть только на условиях США. С другой стороны — Соединённые Штаты всячески ужесточают условия, в которых эти переговоры будут проходить. Это американский стиль, американцы действуют в таком ключе уже несколько десятилетий в отношении иранской республики», — сказал аналитик.
Кроме того, как отметил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, у Тегерана есть опасение, что Вашингтон в будущем может не отвечать за действия прошлой администрации, тем более, что такой прецедент уже был. Эксперт напомнил ситуацию, при которой 45-й президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из СВПД.
«Если переговоры Ирана с «группой 4+1», а также отдельные консультации этих пяти стран с США состоятся и будет принят совместный документ, под которым Байден поставит свою подпись, Тегеран хочет быть уверен, что через несколько лет его действие не отменит тот же Трамп, который уже заявил о желании переизбраться. Иран хочет получить гарантию того, что, если у власти окажется Трамп или другой республиканец, он не сможет отменить подпись Байдена. Это не прихоть Ирана, это вопрос его безопасности», — сказал Степанян в разговоре с RT.
Профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов считает, что официальный представитель МИД Ирана, призывая Байдена убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то сто́ит, «закинул удочку и ждёт реакции, а также конкретных шагов Вашингтона».
Он также спрогнозировал, что на предстоящих переговорах по СВПД, которые иранская сторона пообещала организовать до конца ноября, «будет развёрнута ожесточённая торговля» между Вашингтоном и Тегераном.
«Белый дом надеется выжать из Ирана больше того, к чему он изначально обязывался по СВПД. Поэтому диалог иранской стороны с «группой 4+1» и отдельные консультации с США обещают быть изнурительными», — подчеркнул эксперт.
По мнению Степаняна, в целом переговоры по СВПД могут быть успешными, если американская администрация не будет демонстративно пытаться надавить на Иран, желая остановить развитие атомной энергетики республики и её ядерную программу.
«Тегеран готов к сотрудничеству в этой отрасли, если не будут покушаться на его национальные интересы. Для развития республики не должно быть никаких угроз. Если американцы и европейцы готовы не проводить политику двойных стандартов, стремясь угодить своим союзникам на Ближнем Востоке, которые настроены против Ирана, то и Тегеран пойдёт им навстречу. Но американцы должны предпринимать больше усилий, чтобы вызвать доверие у иранской стороны, доказать, что в СВПД они хотят вернуться надолго», — заключил аналитик.
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