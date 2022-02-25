Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева

Обещавший смерть русским солдатам украинский журналист Дмитрий Гордон сбежал из Киева. Об этом в пятницу сообщил оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на свои источники.

Шарий отметил, что Гордон, который ранее обещал русским матерям, что их дети будут гибнуть на Украине, почему-то решил не участвовать в защите столь любимой им родины.

По нашей информации, Гордон уехал из Киева, решив не сражаться,

- пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/Анатолий Шарий

Шарий также сообщил, что ещё один "борец с Россией" - депутат Рады от "Слуги народа" Никита Потураев успел улететь в Вену до закрытия воздушного пространства. И сейчас он активно собирает деньги в Европе.

Напомним, что ещё накануне Гордон находился в Киеве. Он призвал матерей русских солдат вернуть сыновей домой, иначе "ваши дети будут погибать здесь". Кроме того, он призвал представителей либеральной общественности России повлиять на власть, чтобы остановить военные действия. Украинский журналист персонально обратился к блогеру Юрию Дудю и телеведущей Ксении Собчак.