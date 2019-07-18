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Обещавший писать русским в вино глава "Рустави 2" вот-вот лишится работы: "Не возьмут даже журналистом"

18 июля 2019, 18:24  •  36 • Политика
Грузинский бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора "Рустави 2" Гварамию, когда ему вернут телеканал. "Не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора", - заявил бизнесмен.
В Грузии пообещали уволить главу канала "Рустави 2" Нику Гварамию, обещавшего мочиться в вино и минералку, которые продают в Россию. Соответствующее заявление сделал бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал.
Он отметил, что не намерен менять редакционную политику "Рустави 2", а также отбирать у канала свободу слова или самовыражения. Также бизнесмен пообещал не вмешиваться в работу журналистов. Однако Ника Гварамия больше не будет работать на "Рустави 2".
"Гварамия... не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора", - заявил Кибар Халваши.
По его словам, именно Гварамия помог сторонникам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отнять телеканал. Новым гендиректором "Рустави 2" бизнесмен намерен сделать своего адвоката.
Споры за принадлежность телеканала идут в Грузии уже несколько лет. В марте 2017 года Верховный суд Грузии постановил вернуть канал в собственность Кибару Халваши. В ответ канал "Рустави 2" попытался обжаловать это решение в ЕСПЧ, однако 18 июля 2019 года иск был признан необоснованным. Таким образом, по закону, "Рустави 2" должны вернуть бизнесмену.

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