Обещавший писать русским в вино глава "Рустави 2" вот-вот лишится работы: "Не возьмут даже журналистом"

В Грузии пообещали уволить главу канала "Рустави 2" Нику Гварамию, обещавшего мочиться в вино и минералку, которые продают в Россию. Соответствующее заявление сделал бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал.

Он отметил, что не намерен менять редакционную политику "Рустави 2", а также отбирать у канала свободу слова или самовыражения. Также бизнесмен пообещал не вмешиваться в работу журналистов. Однако Ника Гварамия больше не будет работать на "Рустави 2".

"Гварамия... не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора", - заявил Кибар Халваши.

По его словам, именно Гварамия помог сторонникам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отнять телеканал. Новым гендиректором "Рустави 2" бизнесмен намерен сделать своего адвоката.

Споры за принадлежность телеканала идут в Грузии уже несколько лет. В марте 2017 года Верховный суд Грузии постановил вернуть канал в собственность Кибару Халваши. В ответ канал "Рустави 2" попытался обжаловать это решение в ЕСПЧ, однако 18 июля 2019 года иск был признан необоснованным. Таким образом, по закону, "Рустави 2" должны вернуть бизнесмену.