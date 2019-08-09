Обещавший мочиться в вино Гварамия может сбежать. Эксперт назвал подсудных врагов Грузии

Генпрокуратура Грузии официально предъявила экс-гендиректору телеканала "Рустави 2" Николозу Гварамии обвинения в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил прокурор Звиад Губеладзе.

Речь идет о расследовании дела, возбуждённого на основании статьи 220 УК Грузии (использование руководящих полномочий для извлечения выгоды, повлекшее ущерб). Заявление в ГПГ передала первоначально акционер Нино Нижарадзе.

По версии следствия, из-за действий Гварамии телекомпания недополучила более двух миллионов долларов. Как уточняла Нижарадзе, "Рустави 2" сотрудничал с компанией "Интермедия", которая получала деньги якобы за привлечение рекламы.

Как заявил Царьграду президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики, его радует предъявленные Гварамии обвинения. Это говорит о том, что грузинское руководство проснулось и начало действовать против действующих на территории страны врагов народа.

Речь идет о сторонниках Михаила Саакашвили, которые буквально подрывают имидж Грузии на мировой арене.

"Было ясно, что это все проводится на платной основе, целевым способом выполняется и заказ самого Саакашвили, и заказ западных партнеров, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии", - пояснил он.

Хомерики расстраивает то, что экс-президент страны Михаил Саакашвили до сих пор не понес заслуженного наказания, хотя его уже ждут в тюрьме "с вениками". Однако Гварамия - не Саакашвили, хотя он тоже может сбежать из Грузии.

Также не стоит забывать и о других людях, которых необходимо привлечь к ответственности.

"Это такие как Бокерия [один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Бокерия], одни из подстрекателей, Церетели [владелец телеканала Pirveli Вахтанг Церетели], и другие, которые сегодня остались активно в команде Грузии. Мы знаем, что еще возбуждено было уголовное дело на Мелию [одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Ника Мелия], тоже пока не слышно, что и какие результаты будут. Ожидаем, что уголовное дело должны были, в принципе, возбудить и против того, что с трибун парламента кричал, что мы убивали, убиваем и будем убивать русских. Конечно, против них должны быть возбуждены уголовные дела. Им не должно быть места на территории Грузии", - жестко объяснил эксперт.

Напомним, Николоз Гварамия приложил посильное участие в раздувании антироссийской истерии в Грузии. Именно при его руководстве на "Рустави 2" вышла в эфир передача, в рамках которой ведущий Георгий Габуния озвучил оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Инцидент едва не спровоцировал введение новых санкций против Тбилиси, однако российский лидер проявил разумную выдержку, призвав игнорировать провокаторов.

"Есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - пояснил он.

Позицию Путина по достоинству оценило руководство Грузии, однако Николоз Гварамия, которого грузинские СМИ называют любовником Георгия Габунии, пришел в настоящую ярость. Топ-менеджер прямо заявил, что ему плевать на экономическое состояние родной страны, которая значительную часть алкогольной продукции отправляет в РФ.

"Плевать я хотел и на "Боржом", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржом", вино и "Набеглави". [Мочиться] я хотел на все три, плевать мне", - пожаловался он, начав в нецензурных выражениях требовать от местных производителей отправлять товар на Украину, а не в Россию.

Действия руководства "Рустави 2" укладывались в теорию о том, что канал через своих соратников полностью контролирует экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также Госдеп США в лице НКО Internews. Кроме того, с запуском "Рустави 2" в свое время помогало отделение фонда Джорджа Сороса. Сейчас телеканал вернулся под контроль предпринимателя Кибара Халваши.