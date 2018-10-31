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«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниями Тимошенко

31 октября 2018, 00:09  •  20 • Политика
В Совфеде связали заявления Тимошенко о денежных претензиях к России с выборами президента Украины.
Громкие заявления главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о финансовых претензиях к России - всего лишь элемент подготовки к приближающимся выборам президента Украины. Так прокомментировали слова украинской «газовой принцессы» в Совете Федерации России.
Речь идет об обещании Тимошенко потребовать от России компенсацию за утрату Крыма и Донбасса, если ее выберут новым президентом Украины. Сумму ущерба лидер «Батькивщины» оценила в 100 миллиардов евро.
«Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать - не значит жениться», - посмеялись над словами Тимошенко в Совфеде.
Там добавили, что, в любом случае, любые разговоры о какой-то компенсации за Крым не имеют никакого смысла, так как это неотъемлемая часть России. Поэтому никакого торга с Киевом по поводу полуострова не будет.
«Любой торг на этот счет не уместен», - цитирует ФАН слова одного из российских сенаторов.

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