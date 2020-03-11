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Обещанного мира год ждут

11 марта 2020, 15:35  •  79 • Украина


У президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого он может пойти на сделку с Путиным. Однако, пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса.

Зеленский сказал, что лидеры Франции и Германии поддерживают Украину, но выразил обеспокоенность усилиями Макрона по одновременному восстановлению отношений с Москвой. Президент Украины подчеркнул, что, в случае выхода из переговорного процесса, у него есть несколько вариантов дальнейших действий. Однако, какие это варианты и их детали, он раскрывать отказался.

Владимир Зеленский и его команда так часто обещали принести в Украину и закончить войну, что украинцы (особенно женская половина) им поверили и в большинстве своем – 81% (!) – возложили первостепенную ответственность за урегулирование ситуации в Донбассе именно на украинскую власть: президента, правительство и Верховную Раду.

Теперь же, когда нужно оправдать народную поддержку, шестой президент берет на вооружение риторику своего предшественника "Во всем виноват Путин". Нет мира на Донбассе, Германия и Франция устали от украинского кейса, правительство не может решить, поставленных задач – все это происки Кремля.

Проблема состоит в том, что война происходит не потому, что её хотят или не хотят участники конфликта. Война происходит потому, что чьи-то политические и экономические интересы преобладают над государственными. Но этого никто и никогда не признает, вот и кивают в сторону оппонента - это он виноват.

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