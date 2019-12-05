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Обещанное судьбоносное заявление Лукашенко свелось к "мы никогда не собирались и не собираемся"

05 декабря 2019, 15:09  •  69 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал судьбоносное заявление о союзе Москвы и Минска, но оно в итоге свелось к тому, что "мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства". "Даже братской России", - добавил при этом белорусский лидер.
Несколько месяцев жители двух стран живут в ожидании судьбоносных заявлений о создании Союзного государства. И тут всех внезапно огорошил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с парламентариями он внезапно заявил, что республика никогда не войдёт в состав какого-либо государства. В том числе и России. Судьбоносное заявление белорусского лидера свелось к следующему: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства".
"Даже братской России", - добавил при этом белорусский лидер, отметив, что единственным условием будет сохранение Белоруссией суверенитета.
Как уточняет агентство "Белта", глава государства заметил также, что Москва и Минск не обсуждают вопрос создания единого парламента и в рамках интеграции не ведут диалога по политическим вопросам в рамках интеграции.
Кроме всего прочего, "Утро.ру" уточняют, что Лукашенко сказал о "жесточайшем давлении" на президента России Владимира Путина - "уже из близкого окружения антибелорусского". В чём заключается такое давление неясно, однако сказано это было в части, где президент Белоруссии привычно говорил о вопросах с Москвой, требующих срочного решения.

Историческое заявление

Напомним, ранее "Еврорадио" сообщало, что сегодня Александр Лукашенко должен был на встрече с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов озвучить своё послание. Здесь же он намерен сделать "историческое" заявление.
При этом, как подчеркнул председатель проправительственной организации "Белая Русь" Геннадий Давыдько, по всей видимости, заявление Лукашенко будет программным и стратегическим.
"Я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна ещё больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", - сказал он.
Добавим, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как писали Nation News, подтвердил скорую встречу Лукашенко и Путина. Состоится она 7 декабря в Сочи.

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