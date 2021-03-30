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Обещанная соцсеть? Трамп запустил сайт для "десятков миллионов" - просто пообщаться

30 марта 2021, 09:05  •  161 • В мире
Экс-президент США Дональд Трамп создал новый сайт, где намерен общаться со своими сторонниками. Этот портал открыт, как сообщалось ранее, для того, чтобы призвать на сторону экс-президента десятки миллионов пользователей.
Новый сайт для общения запустил бывший президент США Дональд Трамп. Портал 45office.com открылся во вторник, 30 марта, и стал доступен миллионам пользователей.
Ранее Трамп, напомним, хотел создать новую соцсеть для того, чтобы привлекать на "свою платформу десятки миллионов граждан Америки". Представители администрации экс-президента уточнили, что благодаря этому порталу будет внедряться новая программа "Америка прежде всего", в которой разместят различную информацию, интересующую абсолютно все слои общества.
По словам старшего советника Трампа Джейсона Миллера, новый сайт будет со временем иметь большую популярность, чтобы "изменить правила игры". Что именно подразумевал Миллер, говоря о новых правилах, он не сказал.
Напомним, в начале января этого года Twitter заблокировал аккаунт Трампа, обвинив экс-лидера США в "подстрекательстве к насилию".

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