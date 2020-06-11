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Обещания надо выполнять: Украина потребовала от Ирана чёрные ящики сбитого Boeing
11 июня 2020, 11:00 • 73 • Политика
Украинский Boeing 737-800 был сбит 8 января утром неподалёку от иранского военного объекта. Киев потребовал от Ирана предоставить чёрные ящики сбитого самолёта, потому что обещания надо выполнять.
Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook написал, что во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO) Киев потребовал от Ирана выполнить обещанное.
Украина назвала затягивание Тегераном передачи устройств неуважением к самой организации ICAO и к семьям тех людей, которые погибли в тот день.
"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания", - указал в посте Шевченко.
К ICAO он обратился с просьбой использовать все имеющиеся инструменты, чтобы провести быстрое и качественное расследование.
На борту "Международных авиалиний Украины" находилось 176 человек. Они были гражданами Афганистана, Великобритании, Ирана, Швеции, Украины, Канады и Германии. Катастрофа произошла 8 января ранним утром. Только через три дня Иран озвучил свою официальную версию: всему виной человеческий фактор. Военные близ военного объекта перепутали пассажирский лайнер с крылатой ракетой.
Тегеран прокомментировал: в тот день военные ждали американской атаки, поэтому системы противовоздушной обороны находились в полной боевой готовности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран должен не только полностью признать вину, но и выплатить компенсации, принести извинения и наказать виновных.
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