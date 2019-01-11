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«Обещания «майдана» оказались ложью»: на Украине обвинили власти в падении благосостояния населения

11 января 2019, 11:09  •  49 • Украина
Власти Украины прибегают к «политике тарифного геноцида». При этом обещания лидеров «майдана» улучшить жизнь населения оказались «откровенной ложью», поскольку реальные доходы граждан падают, а цены и тарифы растут. Об этом говорится в статье представителя украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Так, по его данным, прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине за последние пять лет сократились более чем в два раза. Как отметили опрошенные RT эксперты, события 2013 года обернулись для Украины тяжёлым кризисом. По оценке аналитиков, Киев существует «в своём воображении» и не хочет замечать, в каком положении оказались украинские граждане.
 
AFP © VIKTOR DRACHEV
 

Уровень жизни граждан Украины за последние пять лет снизился и не достигает тех значений, которые были до 2013 года. Об этом сообщил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье под названием «Реалии постевромайданной Украины: цены растут — народ нищает».

«Обещания «майданных лидеров» обеспечить реальный рост зарплат и пенсий оказались откровенной ложью. Вместо того чтобы восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места, власть работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос — вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты», — говорится в статье лидера движения «Украинский выбор — право народа».

По оценке Медведчука, реалиями «постевромайданной Украины стали нищенские зарплаты и пенсии украинцев, заоблачные цены и тарифы». В качестве примера он привёл конкретные цифры.

Так, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата на Украине составила 4 173 грн ($148,4), что почти равно уровню докризисного 2013 года — $152,4. При этом средняя заработная плата за 11 месяцев прошлого года составила 8 711 грн ($320,9), тогда как в доевромайданный период — $408,6.

«Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных «майданными лидерами» €1 тыс.) преподносится как одна из величайших «перемог» еврореформирующейся Украины. А при нищенских зарплатах и пенсиях украинцам приходится платить по европейским тарифам», — подчеркнул Медведчук.

Он также указал на снижение в 2,2 раза минимальной пенсии (с $118,8 до $53,2, или 1497 грн) и размера прожиточного минимума (с $147,2 до $65,9). Вместе с тем за пять лет в 11,8 раза увеличился только тариф на газ для населения (с 725 грн до 8550 грн за тысячу кубометров).

Кроме того, Медведчук сослался на данные опроса Research & Branding Group, согласно которому 43% граждан Украины заявили, что вообще не имеют сбережений.

«Выходили бы люди на евромайдан в 2013-м, если бы знали, к каким трагическим последствиям для страны приведёт так называемый цивилизационный выбор? Думаю, ответ очевиден», — констатировал представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В ноябре 2018 года RT опубликовал материал о «достижениях» Украины за первую «постмайданную пятилетку», в котором также приведены факты, свидетельствующие о снижении всех основных социально-экономических показателей страны.

«Украинские власти живут в своей реальности»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что в статье Медведчука приведена объективная оценка положения дел на Украине. 

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«Майдан» принёс беды всему украинскому народу, привёл к разрушению Украины, привёл к перманентному внутреннему конфликту. На этом фоне богатые стали ещё богаче, бедные ещё беднее.

Наиболее ярким показателем является и снижение пенсий, то, что украинская власть осуществляет на Украине делается за счёт простого народа, — заявил Цеков RT. — Уровень поддержки нынешнего президента Украины за эти пять лет снизился в пять раз — это показатель реальной политики, которую проводит нынешнее руководство Украины».

Обнародованные Виктором Медведчуком данные отвечают реалиям, в которых находится Украина, считает политолог, экономист Александр Дудчак. 

«То что обещания властей об улучшении после «майдана» не будут выполнены, было понятно ещё тогда, и нынешние экономические показатели совершенно закономерны. Медведчук об этом до «майдана» предупреждал. У властей оправдание одно — они развязали войну, на которую теперь всё списывают. Если бы войны не было, то ситуация была бы такая же. Они оправдываются, что кругом враги и внешняя агрессия. Доверие населения к власти упало, но никто его (население. — RT) не спрашивает. Пока что оно находится под прессом, под контролем, попытки выступить против душатся. Так будет не всегда, но пока им удаётся подавить сопротивление», —  пояснил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо напомнил о предвыборной программе 2014 года действующего лидера Украины Петра Порошенко — «Жить по-новому!».

«Я думаю, если бы украинские избиратели знали какая новая жизнь их ждёт, они бы никогда за него не проголосовали. Конечно, лидеры «евромайдана» обещали украинскому обществу золотые горы, говорили, что Украину ждут в ЕС, что будут всячески способствовать экономическому процветанию Киева. Предвыборные обещания Порошенко не выполнил — нет больших зарплат у военнослужащих, нет европейских высоких социальных стандартов, нет нормальной достойной пенсии и заработной платы, сокращаются соцпособия. Всё это произошло за те годы, что Украина «развивается» после госпереворота 2014 года», — заметил он.

По его словам, данные не вселяют оптимизма и абсолютно не коррелируются с заявлениями украинского президента и Верховной рады.

«Общество живёт в одной реальности, а украинская власть в каком-то непонятно для всех украинцев состоянии, живёт в своём воображении, часто украинские чиновники делают заявления, которые никак не соотносятся с действительностью. На данный момент перспектив для существенного экономического роста нет, происходит дальнейшее разбазаривание украинской экономики и госсобственности», — заявил Мезюхо в беседе с RT.

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