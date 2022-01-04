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Обещание Зеленского о снимке в Крыму оценили в Госдуме: "Украинскую армию ждёт много фото"
04 января 2022, 17:15 • 152 • Политика
Обещание Владимира Зеленского военным ВСУ о снимке в Крыму уже в этом году оценили в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заверил, что при попытке вторжения войска Незалежной постигнет "незавидная участь": "Украинскую армию ждёт много фото в качестве военнопленных".
Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который дал обещание своим военнослужащим, что в этом году им удастся сделать снимки в Донбассе и Крыму.
Парламентарий в комментарии для "РИА Новости" заверил оппонента, что если он попытается напасть на данные регионы, войска Незалежной постигнет "незавидная участь".
- добавил собеседник информагентства.
Сам же Зеленский рискует в таком случае пойти под международный суд. Также Шеремет напомнил Киеву, что в 2014 году, как считает депутат, порядка 80% бойцов ВСУ, базировавшихся на полуострове, предпочли остаться с местным народом и служить России.
Более того, значительная часть военных, отправившихся тогда на Украину, после хотели вернуться в Крым и просили руководство русского региона принять их там, утверждает парламентарий.
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