Обещание Владимира Зеленского военным ВСУ о снимке в Крыму уже в этом году оценили в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заверил, что при попытке вторжения войска Незалежной постигнет "незавидная участь": "Украинскую армию ждёт много фото в качестве военнопленных".

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который дал обещание своим военнослужащим, что в этом году им удастся сделать снимки в Донбассе и Крыму.

Парламентарий в комментарии для "РИА Новости" заверил оппонента, что если он попытается напасть на данные регионы, войска Незалежной постигнет "незавидная участь".

И украинскую армию ждёт много фотографий в качестве военнопленных,

- добавил собеседник информагентства.

Сам же Зеленский рискует в таком случае пойти под международный суд. Также Шеремет напомнил Киеву, что в 2014 году, как считает депутат, порядка 80% бойцов ВСУ, базировавшихся на полуострове, предпочли остаться с местным народом и служить России.

Более того, значительная часть военных, отправившихся тогда на Украину, после хотели вернуться в Крым и просили руководство русского региона принять их там, утверждает парламентарий.