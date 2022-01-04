Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"
Главная / Политика

Обещание Зеленского о снимке в Крыму оценили в Госдуме: "Украинскую армию ждёт много фото"

04 января 2022, 17:15  •  152 • Политика
Обещание Владимира Зеленского военным ВСУ о снимке в Крыму уже в этом году оценили в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заверил, что при попытке вторжения войска Незалежной постигнет "незавидная участь": "Украинскую армию ждёт много фото в качестве военнопленных".
Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который дал обещание своим военнослужащим, что в этом году им удастся сделать снимки в Донбассе и Крыму.
Парламентарий в комментарии для "РИА Новости" заверил оппонента, что если он попытается напасть на данные регионы, войска Незалежной постигнет "незавидная участь".
И украинскую армию ждёт много фотографий в качестве военнопленных,
- добавил собеседник информагентства.
Сам же Зеленский рискует в таком случае пойти под международный суд. Также Шеремет напомнил Киеву, что в 2014 году, как считает депутат, порядка 80% бойцов ВСУ, базировавшихся на полуострове, предпочли остаться с местным народом и служить России.
Более того, значительная часть военных, отправившихся тогда на Украину, после хотели вернуться в Крым и просили руководство русского региона принять их там, утверждает парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



152
Источник
Похожие новости
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
04 января 2022, 05:35
Русская журналистка высказалась начистоту о "решительном ответе" США: "Будет много слёз и соплей"
04 января 2022, 01:30
Захарова поставила диагноз сбежавшему из России Цимбалюку: "А потом придумать байку об угрозе"
04 января 2022, 09:05
Россия сделала ход конём: На Западе признали победу Путина
04 января 2022, 09:05
Источник в США заявил о новых санкциях против России: "Мы выиграем"
04 января 2022, 13:10
Украинская разведка "дала отпор" у границы с Крымом и провела "налёт"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
02 января 2022, 11:35
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
02 января 2022, 23:15
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискнули перехватывать бомбардировщики России
31 декабря 2021, 21:40
Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
30 декабря 2021, 11:50
Опрос показал будущего президента Украины: "Нахохотались? Теперь послушайте"
30 декабря 2021, 17:05
Украинцы массово бегут из страны. И причина не в войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.