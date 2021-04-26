Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава США поверил в отсутствие агрессивных планов у России

Украинцы были как никогда близки к краху мирной жизни из-за крупномасштабного военного конфликта с Россией, но телефонный разговор лидеров Кремля и Белого дома Владимира Путина и Джо Байдена спас ситуацию. Это мнение аналитика Вячеслава Авьюцкого распространило французское издание Atlantico.

В статье отмечается, что угроза войны на Украине была в последнее время весьма реальна. Боевые действия в Донбассе активизировались с января этого года. Российские войска были передислоцированы к украинской границе, украинская армия – к границе с РФ. В этой обстановке США направили вооруженные корабли ВМС в Черное море, и лишь в последний момент отказались от военного присутствия у российских рубежей.

По мнению аналитика, планы Белого дома изменились после звонка Байдена Путину.

"Возможно, Байден спросил, не планирует ли Путин вторжение в Украину. Видимо, Путин сказал ему, что нет",

– полагает автор. После разговора лидеров Пентагон развернул свои военные корабли, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал команду войскам возвращаться в места дислоцирования после учений. Накал страстей вокруг Украины, похоже, остановился, делает вывод автор статьи французского СМИ.

Разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе Вашингтона 13 апреля. Глава Белого дома предложил устроить двусторонний саммит на нейтральной территории. По сообщениям из Кремля, предварительные договоренности по этой встрече уже достигнуты.