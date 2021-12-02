Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта

Задержанные сотрудниками ФСБ украинцы рассказали на допросе детали подготовки теракта. По словам одного из них, за одно только задание СБУ обещала выплатить тысячи долларов.

Один из задержанных, 22-летний гражданин Украины Игорь Коваль, рассказал о том, что представители СБУ завербовал его ещё на территории Украины, в Тернополе. 6 октября состоялась встреча с сотрудником украинской спецслужбы, который поручил ему в городах России сфотографировать или снять на видеокамеру автомобильные и железнодорожные мосты, ТЭЦ. После выполнения первого задания он сказал ждать дальнейших указаний, а ожидание подкрепил обещанием заплатить Ковалю и его отцу 10 тысяч долларов. Задержанный признался, что также завербована была его мать.

При этом показания ещё одного задержанного, Александра Цилыка, раскрыли конечную цель СБУ. Планировалось устроить теракты в общественных местах. По его словам, представители спецслужб его обучили "работе с тайниками, работе со спецсвязью, работе со спецдокументацией, приборами наружного наблюдения, ориентированием на местности".

"11 октября 2021 года незаконно пересёк границу России с сотрудниками ведомств", - сказал он, добавив, что на территории нашей страны он выбрал место, "сделал схрон с СВУ, после чего вернулся на Украину".