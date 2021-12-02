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Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
02 декабря 2021, 12:55 • 236 • Политика
Задержанные сотрудниками ФСБ украинцы рассказали на допросе детали подготовки теракта. По словам одного из них, за одно только задание СБУ обещала выплатить тысячи долларов.
Один из задержанных, 22-летний гражданин Украины Игорь Коваль, рассказал о том, что представители СБУ завербовал его ещё на территории Украины, в Тернополе. 6 октября состоялась встреча с сотрудником украинской спецслужбы, который поручил ему в городах России сфотографировать или снять на видеокамеру автомобильные и железнодорожные мосты, ТЭЦ. После выполнения первого задания он сказал ждать дальнейших указаний, а ожидание подкрепил обещанием заплатить Ковалю и его отцу 10 тысяч долларов. Задержанный признался, что также завербована была его мать.
При этом показания ещё одного задержанного, Александра Цилыка, раскрыли конечную цель СБУ. Планировалось устроить теракты в общественных местах. По его словам, представители спецслужб его обучили "работе с тайниками, работе со спецсвязью, работе со спецдокументацией, приборами наружного наблюдения, ориентированием на местности".
"11 октября 2021 года незаконно пересёк границу России с сотрудниками ведомств", - сказал он, добавив, что на территории нашей страны он выбрал место, "сделал схрон с СВУ, после чего вернулся на Украину".
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