«Обещали расследовать»: почему США запросили данные о вмешательстве в выборы в РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон запросил данные о вмешательстве в российские выборы с американской стороны и обещал провести соответствующее расследование. По его словам, ранее о недопустимости влияния на избирательный процесс российские дипломаты говорили в Белом доме и Госдепе. Вместе с тем глава дипмиссии отметил, что американцы уклонились от обещаний принять меры в отношении информационных компании Google и Twitter, аргументируя это якобы невозможностью повлиять на их политику. При этом в 2017 году, когда США активно обвиняли Россию во «вмешательстве» в президентские выборы, представителей интернет-гигантов неоднократно вызывали на слушания в сенат, где расспрашивали по поводу российского «влияния». По словам экспертов, американские власти пытаются снять с себя ответственность за действия корпораций и самоустраниться от этой темы на фоне других проблем.

Американские власти запросили данные о вмешательстве в выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Американцы в Белом доме просили представить более обширные, более конкретные материалы на сей счёт, которые они обещали расследовать», — приводит его слова ТАСС.

Ранее о кибератаках на сайт Центральной избирательной комиссии сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По имеющимся данным, 50% из них осуществлялись из Соединённых Штатов.

Антонов также подчеркнул, что факты о вмешательстве предоставлялись им лично на встрече в Белом доме, а также советником-посланником в Госдепартаменте, «где были высказаны все претензии в отношении американских действий».

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов

РИА Новости

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Помимо этого, он напомнил о вызове в МИД РФ посла США Джона Салливана для предъявления ему доказательств нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства России в преддверии выборов. Вместе с тем Антонов отметил, что американская сторона уклонилась от каких-либо обещаний повлиять на медиакорпорации.

«В отношении Google и Twitter, конечно же, коллеги заняли отстранённую позицию, исходя из того, что... это информационные гиганты, которые имеют свою политику, и якобы американские власти не могут повлиять на их политику», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем ранее, в 2017 году, когда в Вашингтоне раскручивали тему «российского вмешательства» в президентские выборы, в сенате разворачивались слушания, на которые вызывали представителей американских интернет-гигантов. В частности, спикеров от Facebook, Google и Twitter расспрашивали, каким образом RT получил на YouTube премиальный статус несмотря на то, что «является средством пропаганды», и какой процент американцев увидели «пророссийские» объявления до выборов. При этом параллельно выяснилось, что, например, сотрудники Twitter скрыли от комитета сената США по разведке, что компания сама предлагала рекламное сотрудничество телеканалу RT.

Вместе с тем на слушаниях так и не было представлено никаких доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на американских избирателей. По данным спикеров интернет-компаний, количество страниц в соцсетях, связанных с Россией, было ничтожно мало — 0,0001% от общего числа аккаунтов, а нарушений RT в YouTube зафиксировано не было. Несмотря на это, конгрессмены призвали компании подумать над сотрудничеством с американскими спецслужбами.

«Twitter, получается, применяет ту же политику к разведсообществу США, что и к разведке противников. Надеюсь, Twitter пересмотрит свою политику насчёт работы с дружественными разведывательными службами таких стран, как Соединённые Штаты и Великобритания, а не со странами-противниками, такими как Россия и Китай. Американцы ожидают, что компании будут ставить интересы страны выше собственных», — говорил, в частности, сенатор Том Коттон.

Белый дом

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Все попытки задокументированы

Между тем в России компании Google и Apple в своих онлайн-магазинах распространяли приложение, разработанное для проведения незаконной агитации в РФ. Как сообщили в Совфеде, это был софт под названием «Навальный»

«Программа разработана с участием иностранных граждан, напрямую связанных с государственными органами и спецслужбами иностранных государств, и содержится на серверах, которые расположены в США и ими же поддерживаемых. Есть основания полагать, что за таким наглым вмешательством в наши выборы стоят власти США», — рассказал председатель комитета Государственной думы по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв в эфире «Первого канала».

В результате Google и Apple по требованию российских властей удалили приложение «Навальный» из своих магазинов Google Play и App Store.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов сообщил, что вопросов к этим компаниям пока нет. По его словам, компаниям удалось «не перейти красную линию».

«Что будет через час или завтра, я не знаю, мониторинг мы продолжаем. И наши коллеги знают, что мы продолжаем этот мониторинг. Из моих бесед, в том числе которые шли в закрытом режиме, мы видим, что есть желание у этих компаний всё-таки находиться в рамках российского законодательства», — приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что все факты вмешательства тщательно задокументированы.

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединённых Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты, подтверждённые документально, вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы, выборы», — подчёркивала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» 11 сентября.

При этом в МИД уже неоднократно отмечали злоупотребление американскими цифровыми гигантами отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права. В частности, замдиректора департамента информации и печати ведомства Олег Гаврилов говорил, что на различных уровнях дипломаты регулярно поднимали вопрос о неприемлемости произвола со стороны корпораций. В связи с этим представители Google и Applе даже вызывались в Совет Федерации.

Вместе с тем эксперты усматривают позитивный аспект в том, что США сейчас хотя бы не отвергают свою возможную причастность к вмешательству и готовы расследовать эти случаи.

«Естественно, США не могут открыто заявить о своём вмешательстве в российский электоральный процесс — поэтому оно всегда происходит через агентов влияния, соцсети, различные фонды. Ведь если Вашингтон открыто признается в своих действиях, тогда, по сути, он распишется в том, в чём Соединённые Штаты так часто обвиняют Кремль. Однако в данном случае можно говорить о том, что сотрудничество США и России в области кибербезопасности, хоть и в ограниченном формате, но всё-таки сдвинулось с мёртвой точки», — пояснил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков допустил, что отсутствие резких заявлений в контексте возможного «вмешательства» в российские выборы говорит о том, что американская администрация стремится продемонстрировать неактуальность повестки российских выборов.

«Сейчас Белый дом пытается максимально самоустраниться от этой темы. В целом Байден после столкновения со всеми кризисами типа миграции, инфляции и последствий вывода войск из Афганистана старается не актуализировать российскую повестку», — сказал политолог в беседе с RT.

Евросоюз в тренде

При этом попытки влияния на общественное мнение в контексте выборов в Госдуму предпринимались не только со стороны США, но и со стороны Евросоюза, напоминают политологи. Так, в Европейском парламенте 16 сентября большинством голосов был одобрен доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса о новой стратегии отношений с Россией. В нём, в частности, содержится призыв вести с Кремлём «выборочный диалог», а также не признавать итоги выборов, если будут констатированы «нарушения демократических принципов и международного права». В Москве все эти пункты раскритиковали.

Заседание в Европарламенте

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«Мы решительно осуждаем систематические попытки евродепутатского корпуса манипулировать европейским общественным мнением и понимаем, что эти попытки ведут к окончательной дискредитации Европарламента как представительного органа Евросоюза», — заявляла Мария Захарова в ходе брифинга, посвящённого вопросам внешней политики.

В свою очередь, Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что такое отношение европейских депутатов многие россияне «воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно».

Эксперты полагают, что таким образом в Евросоюзе пытаются представить российскую власть нелегитимной, чтобы обосновать свои намерения оказывать дальнейшее военно-политическое и экономическое давление, не опираясь на международное право.

«Естественно, Запад не устраивают страны, которые проводят суверенную внешнеполитическую линию, им хочется влиять на электоральные процессы. Но в отношении России у них это не получается, поэтому они и принимают подобные меры, пытаются выставить победителем те партии, которые либерально ориентированы, выступают против государственной власти», — пояснил RT Блохин.

Вместе с тем Малек Дудаков считает, что большого внимания подобные резолюции не заслуживают, так как не имеют никакой юридической силы.

«По факту Европарламент сам по себе — символический орган, и эта декларация, по сути, ничего не означает, поскольку она не принесёт никаких результатов. Даже если европейские политики не признают эти выборы, ситуация от этого кардинальным образом не изменится», — резюмировал аналитик.