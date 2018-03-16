«Обещали много — на деле ничего»: почему киевляне массово покидают столицу Украины

Социально-экономические показатели украинской столицы ухудшаются по всем направлениям. Об этом говорится в отчёте Главного управления статистики Киева. Сокращается рождаемость, увеличиваются долги по оплате услуг ЖКХ, падает промышленное производство, дорожают продукты, инфраструктура приходит в упадок, растёт преступность. На этом фоне наблюдается отток населения из города: с 2015 по 2017 год Киев покинули 500 тыс. человек. Как отмечают эксперты, муниципальные власти не предпринимают никаких шагов, чтобы изменить ситуацию, а значит, положение будет только усугубляться. Как живёт украинская столица — в материале RT.

Цена выживания

По данным Главного управления статистики Киева за январь 2018 года, социально-экономические показатели украинской столицы продолжают ухудшаться. Негативные тенденции наблюдаются практически по всем направлениям.

Плачевнее всего дела обстоят с материальным положением киевлян. В январе цены на продукты питания и услуги выросли в городе на 2,7%, говорится в документе. Овощи подорожали на 9,4%, фрукты — на 8,3%, рыба — на 4,3%, масло — на 2,7%, мясо и мясопродукты — на 2,5%, яйца — на 1,8%, хлеб — на 1,3%. Также поднялась плата за проезд — на 2,9%.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2017 году индекс потребительских цен в стране вырос на 13,7%. При этом доходы населения не успевают за динамикой ценников в магазинах. Например, за год — с 2016-го по 2017-й — средняя заработная плата в Киеве практически не изменилась, поднявшись с 11,094 тыс. грн. ($426,6) до 11,1 тыс. грн. ($427).

Импровизированный рынок в Киеве

Reuters

В результате ухудшения материального положения изменилась структура питания киевлян, отмечают эксперты.

«Полезные для здоровья и более дорогие продукты уходят из рациона украинцев. Население переходит на крупы, картофель», — заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Львиная доля доходов киевлян уходит на оплату услуг ЖКХ. Так, в зимнее время за коммунальные услуги владельцу двухкомнатной квартиры площадью около 60 кв. м в спальном районе Киева надо заплатить около 4 тыс. грн. ($154) в месяц.

«У нас необоснованно высокие тарифы ЖКХ, размер которых зависит от международных цен на газ. Сравнивать зарплату украинцев с зарплатой европейцев — это смешно. У нас критическая ситуация с долгами по ЖКХ. И это может привести к коллапсу в прямом смысле этого слова: предприятия ЖКХ остановятся, поскольку у них не будет денег», — заявил в интервью RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

На конец декабря 2017 года задолженность населения за отопление и горячую воду составила 2,8 млрд грн. ($108 млн, рост за год — 30%), за содержание домов и придомовых территорий — 635,2 млн грн. ($24,4 млн, рост за год — 51%), за вывоз бытовых отходов — 1 млн грн. ($38 тыс., рост за год — 1,1%), за электроэнергию — 223,6 млн грн. ($8,6 млн, рост за год — 27%), говорится в отчёте Главного управления статистики Киева.

«Это пассивное сопротивление. Приведу пример. У собственника квартиры в большом многоквартирном доме нет денег. Но он платит за коммунальные услуги, потому что он боится. Когда же он узнаёт, что услуги не оплачивают ни соседи по площадке, ни весь подъезд, он тоже прекращает это делать. Это гигантская проблема. Рост цен на услуги ЖКХ не обеспечивается доходами населения», — отметил Суздальцев.

Материальные проблемы в итоге приводят к падению рождаемости, считают эксперты. Дети становятся непозволительной роскошью. В 2017 году в столице родилось 35,4 тыс. детей, тогда как в предыдущий год — 36,6 тыс.

Инфраструктурный тупик

В плачевном состоянии находится и инфраструктура города. Киев нуждается в замене дорожного полотна и коммуникаций, свыше 80% которых пришли в негодность, сообщили RT в коммунальном предприятии «Киевавтодор».

«Большую часть дорожных покрытий приходится латать, то есть попросту засыпать ямы. Но это помогает только на сезон, а потом приходится начинать всё заново», — говорит собеседник RT.

В центре Киева

Reuters

В феврале этого года в столице откололись куски бетона от Воздухофлотского путепровода недалеко от центра города. В прошлом году подобный инцидент был зафиксирован на Шулявском путепроводе, который пересекает оживлённую городскую магистраль над проспектом Победы. Муниципальные власти пока только укрепили конструкции, капитальный ремонт которых не проводился последние 20 лет.

На фоне инфраструктурных проблем в украинской столице наблюдается рост нелегальной застройки. По данным Киевской администрации, на начало января в городе насчитывается 68 незаконных строек и около 3 тыс. самовольно установленных торговых палаток. Справиться с этой проблемой столичные власти пока не могут. Но и законные объекты возводят в нарушение правил и без согласования с местными жителями, что вызывает протесты. Так, в конце января жители спального массива Виноградарь перекрыли дорогу, протестуя против застройки местного парка.

«Я сейчас изучаю документы по целому ряду скандальных строек в Киеве. И меня просто накрывает яростью от того, что я вижу, потому что Киев в 2018—2020 годах на глазах будет превращаться в один сплошной «Комфорт Таун». Новых ЖК в историческом центре по типу застройки Сенного рынка (высоко — некачественно — уродливо) только в этом году появится штук 5—6. И это только те, о которых я знаю. Это будет бесконечный спальный район, окружённый со всех сторон плотнейшей пробкой, в которой измученные родители будут по 3—4 часа везти своих чад в школы и садики... так как ни дорог, ни школ, ни больниц для совершенно немыслимого количества жилья строить никто не собирается, денег на это не будет. Потому что деньги, которые могли бы быть получены от застройщиков в виде социальной и транспортной инфраструктуры, уже давно получены от них же в виде взяток и заботливо отложены на избирательные кампании людей, которые всю эту застройку санкционировали», — написала на своей странице в Facebook киевский активист Юлия Никитина.

Эмигранты поневоле

По мнению экспертов, предпосылок для улучшения ситуации в городе пока нет. Промышленное производство в январе сократилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчёте Главного управления статистики Киева. Например, производство текстильной продукции за год упало на 23,7%, продуктов питания — на 3,2%, оборудования — на 2,7%. Заработные платы у людей, занятых в промышленном производстве, на 30% ниже, чем в среднем по городу.

«Промышленность умирает, деградирует. Продукция украинского машиностроения и промышленной сферы на Западе никому не нужна. Новые рынки обычно заполнены китайской продукцией, и отсюда, конечно, очень маленькие заработные платы», — объясняет Суздальцев.

Непростая ситуация и с безопасностью в городе. Согласно опубликованным данным Главного управления статистики Киева, в январе 2018 года от действий преступников пострадало 4,024 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 3,9 тыс. Больше всего горожан (75,5%) пострадало от краж и мошенничества.

«Новая полиция, которая вышла на улицы города летом 2015 года, оказалась не готова к борьбе с реальной преступностью. Из органов ушли многие профессионалы, а новые специалисты не научились быстро и качественно проводить расследования», — заявил источник RT в полиции Киева.

Разгон демонстрантов у здания Рады, 3 марта 2018 года

Reuters

Социально-экономические проблемы вынуждают киевлян эмигрировать. Как сообщили RT в Главном управлении статистики Киева, с 2015 года до середины 2017-го город покинули 500 тыс. жителей. Эту статистику подтверждают и работодатели. В январе 2018-го по сравнению с декабрём 2017 года количество вакансий выросло на 25,9% и составило на конец месяца 8,4 тыс.

Эксперты отмечают бездействие муниципальных властей и нежелание заниматься насущными проблемами города.

«Руководство города ничего делать не будет, они на сегодняшний день занимаются распилом бюджета. Тем более им тут по большому счёту ничего не надо. Они жить здесь не собираются. Их цель — как можно быстрее всё украсть. Они ничего не пытаются улучшить. Обещали много — на деле ничего», — подытожил Охрименко.

Отток населения — это общеукраинская проблема. По данным отчёта НБУ, с 2015 по 2017 год Украину покинули 2,2—2,3 млн человек. Это 8% от общего числа трудоспособного населения страны (от 15 до 70 лет).