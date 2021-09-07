«Обещала им денежное вознаграждение»: ФСБ сообщила о причастности украинской разведки к диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ России установила организаторов подрыва участка газопровода в Крыму 23 августа. По данным службы, диверсия была организована при участии Минобороны Украины и членов организации «Меджлис крымско-татарского народа»*. Украинская разведка обещала исполнителям денежное вознаграждение в размере около $2 тыс., полагает следствие.

Федеральная служба безопасности России установила организаторов подрыва участка газопровода в Крыму, произошедшего 23 августа в районе населённого пункта Перевальное.

В ведомстве сообщили, что диверсия была организована оперативной службой «Таврия» — территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне — при участии членов организации «Меджлис крымско-татарского народа»*. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали предполагаемого посредника — заместителя председателя «Меджлиса» Наримана Джелялова, а также исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых.

Как подчеркнули в ведомстве, по указанию одного из руководителей «Меджлиса» в июне исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии украинская разведка «обещала им денежное вознаграждение в размере около $2 тыс».

«Организаторами диверсии являются — Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», — рассказали в ведомстве.

В ФСБ также сообщили, что организаторы планировали приурочить акцию ко дню независимости Украины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о диверсии, все задержанные были заключены под стражу.

«Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым — участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ», — добавили в ведомстве.

Служба также обнародовала видеозапись с фрагментами допросов фигурантов дела, на которой они дают признательные показания и рассказывают, как закладывали взрывчатку.

В частности, Асан Ахтемов рассказал, что в ресторане быстрого питания в Херсоне к нему подсел человек «в красных кроссовках и красной кепке», который представился Саидом. Ахтемов также рассказал, что организаторы сообщили ему и его брату о намерении устроить взрыв на газопроводе, а позже в квартире показали взрывное устройство и объяснили, как им пользоваться.

Накануне в Киевском районном суде Симферополя сообщили об аресте двоих подозреваемых в совершении диверсии и одного — в пособничестве. Суд постановил избрать для них меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года. До этого адвокат Эмиль Курбединов заявил, что полиция в Крыму задержала пять человек, якобы причастных к повреждению газопровода.

«Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, что повлекло прекращение подачи газоснабжения жителям села Перевальное, нормального функционирования расположенных на территории населённого пункта предприятий, учреждений и организаций», — сообщили в суде.

В суде также рассказали, что, по мнению следствия, Нариман Джелялов нашёл исполнителей диверсии. В материалах дела также указывается, что Асан Ахтемов привлёк для исполнения диверсии своего брата Азиза Ахтемова. Вместе они установили взрывное устройство на газопроводную трубу и совершили подрыв.

«Джелялов Нариман Инверович 23 августа 2021 года с целью оказания содействия в совершении действий, направленных на разрушение или повреждения объектов... в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ приискал в качестве исполнителей в совершении данного преступления гражданина РФ Ахтемова Асана по просьбе не установленных следствием лиц, предоставив последнему контактный номер телефона», — приводит слова судьи «Крыминформ».

О повреждении газопровода в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя стало известно 23 августа. В МВД тогда заявили, что механическое повреждение газовой трубы могло произойти вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).