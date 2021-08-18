Обещал вернуться: Гани выступил с обращением после побега из Афганистана

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани выступил с видеообращением, в котором объяснил свой побег. Он заявил, что «не хотел стать причиной кровопролития» после появления талибов* в Кабуле, и пообещал в скором времени вернуться. Также Гани утверждает, что не вывозил с собой деньги. Ранее в дипмиссии Афганистана в Душанбе заявили, что Гани украл из государственной казны $169 млн.

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани выступил с видеообращением, в котором объяснил свои действия попыткой предотвратить кровопролитие.

Он подтвердил, что находится в ОАЭ. Ранее аналогичную информацию опубликовал МИД этого государства, уточнив, что Гани и его семью приняли в стране из гуманитарных соображений.

«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице. Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу», — приводит его слова ТАСС.

Также он опроверг информацию о том, что покинул страну с большим количеством денег. Он заявил, что «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях». Гани добавил, что смог взять «лишь несколько книг в одной сумке».

Наряду с этим он заявил, что намерен в скором будущем вернуться в Афганистан.

Напомним, что 16 августа представители движения «Талибан»* объявили об окончании войны в Афганистане. Незадолго до этого они заняли столицу государства и заявили, что республика целиком находится под их контролем. Вскоре после этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Впоследствии о местонахождении Гани публиковалась разная информация, которая не подтвердилась.

После бегства Гани и захвата власти в республике талибами вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой государства. В своём Twitter он призвал жителей Афганистана оказывать сопротивление талибам. Как высказался Салех, афганцы «не потеряли силу духа».

Талибы тем временем продолжают делать заявления относительно будущего афганского государства. Представитель движения Вахидулла Хашими заявил Reuters, что Афганистан не будет демократической страной и станет жить по законам шариата.

По его словам, никаких оснований для демократической власти в Афганистане не существует — страной будет править совет талибов. Верховным лидером при этом станет глава организации Хайбатулла Ахундзада.

Стрельба в Джелалабаде

По данным СМИ, в Афганистане по меньшей мере три человека погибли и 10 получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Джелалабаде.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах, члены движения «Талибан» открыли огонь по участникам демонстрации в поддержку национального флага Афганистана. По информации агентства Pajhwok, аналогичные демонстрации прошли в афганском городе Хост.

Кроме того, AP сообщает, что талибы уничтожили статую лидера афганских шиитов Абдула Али Мазари, установленную в провинции Бамиан. Али Мазари воевал против радикального движения в 1990-х годах.

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Как сообщает агентство, в социальных сетях появились фотографии разрушенной статуи, посвящённой Али Мазари, который был убит талибами в 1995 году. В 2016 году ему посмертно присвоили звание «Мученик национального единства».

Статуя находилась в центре провинции Бамиан, где в 2001 году талибы взорвали две древние высеченные в скале статуи Будды.

Пакистанский правозащитник Салим Джавед опубликовал в своём Twitter фотографии уничтоженной статуи.

«Подтверждено, что статуя шахида Мазари была взорвана и осквернена... Сразу после заверений представителя «Талибана» в «амнистии» и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле», — написал Джавед.

Американские военные в Кабуле

Пентагон тем временем подтвердил, что американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу. Об этом рассказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, отметив, что свидетельств наличия убитых или раненых по итогам стрельбы нет.

Наряду с этим Кирби высказался о присутствии американских военных в Кабуле. По его словам, в настоящее время в аэропорту столицы Афганистана находятся 4,5 тыс. военнослужащих США, в ближайшие 24 часа прибудут ещё несколько сотен военных.

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Ранее американские ВВС сообщили, что в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту, нашли человеческие останки. Обнаружить их удалось на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

До этого в сети появились кадры из аэропорта Кабула. На них видно, как десятки людей забираются на шасси и фюзеляж американского самолёта, который в момент съёмки находится в процессе взлёта.

Экстренные слушания в ЕС

Комитет Европарламента по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном 19 августа проведут экстренные слушания. На мероприятие приглашён верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с участниками движения «Талибан» для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

Как отметил глава евродипломатии, диалог должен касаться поиска способов предотвращения появления иностранных террористических сил в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.