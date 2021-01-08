Обещал не превращать президентство в «третий срок Обамы»: что может измениться с приходом Байдена в Белый дом

После масштабных беспорядков, организованных сторонниками Дональда Трампа, американский конгресс утвердил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в качестве избранного президента США. На высшем государственном посту политик планирует отменить указы своего предшественника Трампа, продлить договор СНВ-III с Россией и урезать расходы на оборону. Также избранный американский лидер пообещал не превращать своё президентство в «третий срок Барака Обамы», однако в его будущем кабинете уже фигурирует немало бывших соратников 44-го президента Соединённых Штатов. По мнению экспертов, в области внешней политики демократ продолжит оказывать давление на традиционных геополитических оппонентов США — Россию и Китай.

Конгресс США провёл подсчёт голосов коллегии выборщиков и утвердил демократа Джо Байдена в качестве президента Соединённых Штатов.

Бывший вице-президент одержал победу на выборах главы государства 3 ноября, набрав, согласно подсчётам СМИ, более 81 млн голосов на всенародном голосовании и 306 (при 270 необходимых для победы) голосов коллегии выборщиков.

Официально он вступит в должность 20 января.

Несмотря на то что противник Байдена — 45-й президент США Дональд Трамп — заявлял, что выборы были проведены с нарушениями и подтасовками, оспорить их результаты не удалось, а суды отклонили все поданные штабом Трампа иски. При этом впоследствии республиканец сообщил, что упорядоченно передаст власть своему преемнику.

Отметим, конгресс утвердил победу Байдена на фоне беспорядков, устроенных сторонниками Трампа в Вашингтоне. Они ворвались в здание Капитолия 6 января, сорвав заседание, в ходе которого шёл подсчёт голосов коллегии. В итоге парламентарии под председательством Майка Пенса утвердили результаты президентских выборов только на следующий день.

Таким образом, Джо Байден стал президентом США с четвёртой попытки. Он трижды выдвигал свою кандидатуру на выборах главы государства (в 1984-м, 1988-м и 2008-м) и всегда проигрывал партийные праймериз.

Кроме того, Байден стал самым пожилым лидером страны в её истории, одержав победу на выборах в возрасте 78 лет. До сих пор этот титул удерживал Трамп, который стал хозяином Белого дома в 70.

Новый «третий срок»

После победы Джо Байден заявил, что многое изменилось с времён Барака Обамы, при котором он занимал пост вице-президента.

«Это не третий срок Барака Обамы. Мы имеем дело с совершенно другим миром, чем при администрации Обамы и Байдена. Президент Трамп изменил расклад», — заявил демократ в интервью каналу NBC.

Однако по мере формирования новой администрации американские СМИ начали отмечать, что кабинет Байдена последовательно заполняется чиновниками времён Обамы.

К середине декабря прошлого года выяснилось, что из 16 членов кабинета, выбранных Байденом, 12 человек раньше работали в администрации Обамы.

Избранного президента за кадровую политику раскритиковали прогрессивно настроенные демократы — по их мнению, ставка на проверенных функционеров не поможет решить накопившиеся в государстве проблемы.

«Перед вступлением Дональда Трампа в должность президента мы были не в лучшем положении. По всей стране есть потрясающие люди, которые проделывают прекрасную работу», — заявила конгрессмен-демократ Кори Буш, отметив, что Байден упустил возможность «привнести (в свой кабинет) некоторые из их наработок».

Кроме того, американские СМИ сообщили, что Байден и его окружение не рассматривают возможность предоставления каких-либо должностей сенаторам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен. Эти политики, популярные среди американской молодёжи, которая в последние годы всё больше тяготеет к идеям социализма, стали негласными лидерами левого крыла Демпартии США.

Несмотря на разногласия с Байденом, Уоррен и Сандерс после праймериз призвали своих сторонников голосовать за него, лишь бы одержать победу над Трампом.

Сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден во время праймериз Демпартии США

Reuters

© Jonathan Ernst

Социал-демократический журнал Jacobin, в свою очередь, отметил, что, исключив из администрации представителей левого крыла, Байден в очередной раз подтвердил репутацию политического деятеля, который «на протяжении всей жизни придерживается центристских взглядов и явно предпочитает республиканцев любым левым».

При этом Байден не обошёл вниманием своих менее радикальных соперников по праймериз, которые обладали куда меньшим числом сторонников. Так, сенатор от Калифорнии Камала Харрис станет вице-президентом, а бывший мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич получил назначение на пост главы Министерства транспорта.

Между тем, как отмечают эксперты, крупное левое крыло Демпартии рассчитывало на назначение в новую администрацию Сандерса или Уоррен, призвавших своих многочисленных сторонников голосовать за Байдена.

«Однако туда взяли людей, которые чётко следуют в фарватере истеблишмента. За этими персонами, скорее всего, стоит совокупный Национальный комитет Демпартии. Это орган, который в принципе представляет то самое «болото», которое и собирался «осушить» Трамп. Судя по назначениям, курс, который они осуществляли при Обаме, эти силы как раз и сохранят», — отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Укреплять американское влияние»

Напомним, Джо Байден уже заявил, что его первые дни в Белом доме будут направлены на изменение законов, принятых Дональдом Трампом. В частности, он планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату и в ядерную сделку с Ираном, из которых в одностороннем порядке вышла администрация Трампа.

Демократ также подчёркивал, что продлит договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Избранный президент США Джо Байден

Reuters

© Leah Millis

Этот документ — последнее действующее соглашением между США и Россией о контроле над вооружениями. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а в 2020-м — из Договора по открытому небу.

Кроме того, Байден может урезать военные расходы, которые при Трампе достигли рекордных величин. Так, газета The Wall Street Journal сообщила, что демократ планирует пересмотреть программу модернизации ядерных сил США с бюджетом в $1,2 трлн, а также снизить роль ядерных вооружений в стратегии Пентагона.

Также Байден намерен добиться того, чтобы «Америку снова уважали в мире». В Европе демократа уже призвали восстановить трансатлантические связи, пострадавшие при Трампе.

Эксперты, в свою очередь, ожидают, что администрация Байдена продолжит давление на Россию. Так, ещё в ходе своей предвыборной кампании демократ грозил Москве новыми санкциями и различными «последствиями» за «вмешательство» в демократические процессы США, а также говорил, что, в отличие от Трампа, он будет «противостоять автократам, таким как Владимир Путин».

При этом почва для новых ограничительных мер уже подготовлена — Байден заявил, что если Трамп не предпримет действий против России, на которой якобы лежит ответственность за кибератаки Sunburst, то это сделает он сам.

«Исходя из первоначальных данных, в частности предоставленных госсекретарём (Майком. — RT) Помпео и генеральным прокурором (Уильямом. — RT) Барром, ответственность за кибервзлом лежит на России, что, безусловно, соответствует давнему образу действий РФ по части безрассудной подрывной деятельности в киберпространстве. Но администрации Трампа необходимо официально на это указать», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что с приходом Байдена в Белый дом отношения Москвы и Вашингтона вряд ли улучшатся.

«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», — сказал Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

Как отметил министр, разобрать образовавшиеся за последние годы завалы будет непросто, но стремиться к этому нужно, и для этого необходима политическая воля с американской стороны.

«В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые — неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнул Лавров.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT пояснил, что к власти пришёл, по сути, не Байден, а команда демократов, которая была в администрации Барака Обамы.

«Они будут укреплять американское влияние в странах Европы, поскольку страны ЕС, с точки зрения Вашингтона, пытаются выйти из-под принудительной опеки США. Кроме того, несмотря на неприязнь Байдена к сланцу, он сохранит курс Трампа и попытается насытить американскими углеводородами европейский рынок, вытеснив оттуда Россию. Можно ожидать, что он продолжит оказывать таким образом давление на «Северный поток — 2», — предположил политолог.

В текущей геополитической конфигурации Байден будет давить на всех геополитических оппонентов США, в частности на Россию и Китай, считает Асафов.

«Ранее Трамп принципиальными врагами обозначил Иран и КНДР, которая впоследствии перестала быть явным противником. В свою очередь, Байдену предстоит выбрать нового врага. Скорее всего, им может стать Турция, поскольку для этого есть ряд определённых предпосылок. Можно ожидать, что давление со стороны США на Россию и Китай останется, поскольку задача Байдена — не только победить Пекин в области экономики, но и повлиять на Москву с помощью недобросовестной конкуренции, чтобы сохранять и увеличивать свои позиции на рынке продажи вооружений и углеводородов», — пояснил эксперт.

Андрей Сидоров называет желание Байдена сохранить открытую для переговоров позицию в вопросах контроля над вооружениями «позитивным моментом», однако это не стоит рассматривать как улучшение российско-американских отношений.