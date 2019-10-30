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Обещал - выполняй: От премьера Британии в СМИ требуют "сдохнуть в канаве", как и обещал - фото
30 октября 2019, 08:39 • 109 • Политика
Британская пресса смеётся над премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который обещал "сдохнуть в канаве", если 31 октября Британия не выйдет из ЕС. По его просьбе Brexit был отложен до 31 января 2020 года.
Британские СМИ напомнили премьер-министру Борису Джонсону об обещании "сдохнуть в канаве", если страна не выйдет из ЕС до 31 октября. Как известно, Brexit в очередной раз был отложен. Новый крайний срок - до 31 января 2020 года.
Борис Джонсон получил место главы правительства Британии, в том числе благодаря своему лозунгу "Brexit любой ценой до 31 октября". Политик обещал, что "сдохнет в канаве", если страна не покинет ЕС до этого срока. Теперь ему припомнили это обещание.
В подтверждение своих слов он опубликовал фото газеты Private Eye, на первой странице которой изображена канава. "Борис меня подвёл", - говорит она.
Напомним, что референдум, на котором граждане Британии проголосовали за выход из ЕС, состоялся ещё в 2016 году. С тех пор процесс не сдвинулся с места ни на йоту. Премьер-министр Тереза Мей была отправлена в отставку после нескольких лет саботажа Brexit. Сменивший её Борис Джонсон также не оправдал возложенных на него надежд, связанных с выходом Британии из ЕС.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968
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