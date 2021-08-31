Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная / Политика

Обещал - сделал: Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после взрывов на военном складе

31 августа 2021, 11:25  •  96 • Политика
Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после пожара и взрывов на военном складе. Чиновник сделал то, что ранее обещал.
По словам Ермекбаева, главная его цель - это ликвидация последствий инцидента. Произошедшее он считает своим личным провалом, поэтому принял решение снять с себя полномочия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже принял заявление министра об отставке, пишет Nur.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её,
- сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Напомним, что пожар на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошёл 26 августа. Возгорание спровоцировало детонацию хранящихся в помещении снарядов. В результате трагедии погибли 15 человек, 98 пострадали, ещё один пропал без вести.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





96
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
31 августа 2021, 06:50
"Умирали в муках семьями": Юрист рассказал о проникновении биооружия Японии в Россию
31 августа 2021, 03:10
Лавров указал финскому политику на русского шпиона
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.