Обещал - сделал: Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после взрывов на военном складе

Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после пожара и взрывов на военном складе. Чиновник сделал то, что ранее обещал.

По словам Ермекбаева, главная его цель - это ликвидация последствий инцидента. Произошедшее он считает своим личным провалом, поэтому принял решение снять с себя полномочия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже принял заявление министра об отставке, пишет Nur.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её,

- сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Напомним, что пожар на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошёл 26 августа. Возгорание спровоцировало детонацию хранящихся в помещении снарядов. В результате трагедии погибли 15 человек, 98 пострадали, ещё один пропал без вести.