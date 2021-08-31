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Обещал - сделал: Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после взрывов на военном складе
31 августа 2021, 11:25 • 96 • Политика
Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушёл в отставку после пожара и взрывов на военном складе. Чиновник сделал то, что ранее обещал.
По словам Ермекбаева, главная его цель - это ликвидация последствий инцидента. Произошедшее он считает своим личным провалом, поэтому принял решение снять с себя полномочия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже принял заявление министра об отставке, пишет Nur.kz.
- сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Напомним, что пожар на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана произошёл 26 августа. Возгорание спровоцировало детонацию хранящихся в помещении снарядов. В результате трагедии погибли 15 человек, 98 пострадали, ещё один пропал без вести.
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