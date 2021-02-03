|
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
03 февраля 2021, 21:10 • 384 • Политика
Проживающим за границей россиянам нужно вернуться в страну, считает экс-сотрудник КГБ
Россия – огромное государство с площадью более 17 млн кв. м, однако она рискует лишиться части своих территорий из-за "алчных соседей". В стране не хватает населения, и в этом заключается ее главная проблема, считает бывший сотрудник внешней разведки СССР Арсен Мартиросян.
По его мнению, Россия теряет монополию заселения, из-за чего и возникла серьезная демографическая проблема. Чтобы границы страны не становились меньше, необходимо, чтобы живущие за границей россияне вернулись на родину. Для этого Мартиросян предлагает принять экстренные меры – выдавать гражданство по упрощенной схеме.
Также экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что внутри страны гражданам непросто передвигаться, например, с Дальнего Востока в Крым: дорого. Именно поэтому в России нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди могли свободно общаться и вести торговлю, пишет "Царьград".
Согласно данным Росстата, население страны действительно уменьшается. К 2026 году прогнозируют сокращение до 143 млн человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
384
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2021, 18:30
|
28 января 2021, 07:30
|
30 января 2021, 23:40
|
01 февраля 2021, 02:15
|
28 января 2021, 16:40
|
29 января 2021, 21:05
|
28 января 2021, 20:20