Обереги от "колорадов" - мои, а "Путин на верёвке" - из Киева: Украинский писатель Сергей Бакуменко заявил о травле

Украинский писатель Сергей Бакуменко не смог провести в Москве презентацию своих книг после серии публикаций о фестивале "Укроп", прошедшем в 2014 году в Одессе. Тогда среди прочей атрибутики участники "Укропа" продавали обереги, которые должны были помогать от... "колорадов, ватников и (нецензурно)".

"Такой фестиваль должен был произойти. Не придумай его мы, придумал бы кто-нибудь другой, — рассказывал тогда Сергей Бакуменко. — Люди с нехорошими прозвищами называют нас "укропами". Но ведь их прозвища нехорошие, а у нас — самые лучшие. Укроп — полезное растение".

Когда стало ясно, что украинский писатель презентует в Москве детские книжки, мягко говоря, критически о нём высказались политолог Борис Рожин или, например, блогер Сергей Колясников. В результате презентация была отменена, впрочем, в Сокольниках в беседе с Царьградом сказали, что мероприятие и не планировалось.

Сергей Бакуменко в беседе с редакцией отметил, что в Москве не планировал презентовать ничего антироссийского. Однако свой бэкграунд не отрицал. По словам Сергея, в 2014 году он действительно стал участником политической акции, однако очень скоро всё осознал и перестал проводить такие события, ухудшающие отношения между Россией и Украиной.

"В 2014 году, когда началась эта заваруха между нашими странами, я был далёк от политики, как человек творческий. Но, вот, только началось, и по телевизору, и по радио украинскому, да из каждого утюга кричали: на нас напали, на нас напали, война между Россией и Украиной. И я действительно увидел первых раненых - в санатории "Лермонтовский" в Одессе. И решил: я творческий человек, надо помочь этим раненым. Там среди них были две женщины, медсестры. И да, это реабилитационный санаторий в Одессе. Он лечит опорно-двигательный аппарат, сердце, люди с инфарктами там лежат. Начали поступать раненые. И я проникся. Я всегда помогаю, кстати, всегда. И детям в детдомах собираю помощь, и… Знаете, приезжал с концертами, я раньше был известным музыкантом группы "Цирк", посмотрите клипы. И да, я в Москве у вас был раз десять, выступал. В клубе "16 тонн" выступал..."

Итак, "Укроп" в 2014 году состоялся. Собрать удалось $2000. Все собранные на фестивале деньги планировалось перечислить в помощь раненым, которые в тот момент проходили лечение. В результате были куплены четыре путевки на реабилитацию в санаторий "Лермонтовский, говорит сегодня Бакуменко.

Историю с оберегами писатель объясняет так: среди участников были и музыканты, и, например, авторы стихов, и мастера поделок.

"Много очень людей звонили мне и говорили: а можно мы там будем торговать своими поделками, а можно мы там вышивку свою будем? Я говорю: пожалуйста, ставьте. А они говорят: мы денежку будем тоже отдавать от реализации всей продукции - половину, например, на раненых. Так оно и было. Значит, вот эта фотография, вырванная из контекста, может, вы видели вот эти ужасные обереги… Я их вообще в глаза не видел. Но фотография есть, и там действительно написаны гадости. В 2014 году эти названия - "колорад", "укроп" и что там еще, "ватники", это только-только начиналось. Мало того, я вам хочу сказать, что если я знал, кто такие "укропы" и "ватники", то я абсолютно не догадывался, кто такие "колорады", - отметил Бакуменко, добавив, что "не разобрался в ситуации", поскольку "люди так близко писали, когда случились эти события".

Словом, обереги были, гадости были, однако Сергей Бакуменко отмечает, что сам об этой политической части не знал. А после и вовсе стал жертвой нападений, когда отказался передать деньги на войну, а передал в санаторий "Лермонтовский" раненым. Однако этих людей из числа напавших он называет малой частью украинского общества, ведущей себя неадекватно. Бакуменко добавил в беседе с нами, что в последних публикациях о его "Укропе", вызвавших гнев в России, "подмешивались другие фотографии". Речь идёт об известном кадре "Путин на верёвке". Писатель заверяет, что это фото не с его площадки - сделали его в Киеве: "Это не мой фестиваль вообще, я против таких людей, мне это не близко".

Что касается нападений, Сергей Бакуменко заверяет, что сам несколько лет назад сделал публичное заявление о том, что АТО помогать не собирается:

"Там был большой довольно-таки конфликт. После чего где-то через неделю меня вызвали вот эти... украинские, как бы вам сказать, свидомые, что ли. И начали требовать надо мной суда. Мол, он не отдал деньги на АТО. Вследствие чего я написал пост и сказал, что я рву связи со всеми этими людьми. Я публично выступил. И говорю: мне это не близко, я понял, я разобрался. То есть мне никакие вот эти майданы больше не нужны. Я осознал, я понял..."

Бакуменко добавляет, что постарается вернуться в Москву, чтобы провести презентацию книг - именно детских, например, "Ребятам о собачках" и "Ребятам о птичках".