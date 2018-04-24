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Объем российской помощи развивающимся странам в 2017 году превысил $1,2 млрд

24 апреля 2018, 01:09  •  23 • Политика

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Россия в 2017 году выделила более $1,2 млрд на реализацию программ развития на постсоветском пространстве, в странах Латинской Америки и Азии. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, принимающий участие в форуме по вопросам финансирования, который проходит на площадке Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.

"Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил 1,2 млрд в пересчете на доллары. Это по линии двусторонних отношений и по линии наших взносов в международные структуры, в том числе ооновские и Бреттон-Вудские институты", - сказал Панкин. По его словам, круг стран, которым помогает Россия, "достаточно очерченный". "Это страны на постсоветском пространстве, наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке, Азии на Дальнем Востоке", - пояснил дипломат.

Он отметил, что в оказании содействия развивающимся странам участвуют как государство, выделяющее бюджетные средства, так и бизнес-сектор. "Очень многие наши компании, которые на протяжении последних 20 лет расширяли присутствие в разных странах, включая Африку и Азию, сопровождают свою деятельность инвестициями в социальные, иные проекты, связанные с борьбой с болезнями, образованием, потому что им нужны здоровые и образованные ресурсы в той стране, где они работают", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Он уточнил, что объемы финансового участия российских компаний подсчитать сложно, так как "бизнес не обязан отчитываться перед властями".

В то же время, заявил Панкин, России "важно и нужно показать международному сообществу", что ее бизнес "не наживается на африканских или других странах", а "ведет дела справедливо и помогает решению социальных проблем в денежной, материальной и прочей форме".

Темы для обсуждения

Оценивая ситуацию с финансированием программ развития в целом, Александр Панкин отметил, что она довольно серьезная и потребности стран "значительно выше" выделяемых ресурсов. По его словам, инвесторы предпочитают "достаточно краткосрочные инвестиции", в то время как отдачу от финансирования программ развития инфраструктуры и сферы социальных услуг государств приходится ждать довольно продолжительное время. "Инвесторы предпочитают ежеквартальные отчеты о прибыли", - добавил заместитель главы МИД РФ.

Он обратил внимание на противоречивую картину происходящего: с одной стороны, в мире растут объемы торговли, а помощь развитию достигла $140 млрд, но при этом руководители финансовых организаций отмечают усиление протекционизма, а также предупреждают о рисках обрушения международной финансовой системы.

"В ВТО нет прогресса по целому ряду обсуждаемых направлений действий. Долги накапливаются - корпоративные, государственные. Вроде по одним показателям не так страшно, то есть государств, которые завтра могут стать банкротами, на горизонте не видно, но с другой стороны, снежный ком стран, которые подходят к этой грани, огромный. Вот эти скрытые или вырывающиеся на поверхность показатели, противоречия, не дают никакого повода для самоуспокоения", - полагает Панкин.

По его словам, необходимо "поддерживать оптимизм", организуя дискуссии на площадке ООН, а также рассматривая конкретные схемы управления долгом и способы устранения других рисков. Один из них связан с развитием цифровой экономики, которая "становится основной платформой экономического сотрудничества в мире", констатировал дипломат. Он отметил, что многие страны не могут "запрыгнуть на эту платформу", что грозит усилением неравенства между государствами и целыми регионами.

Замглавы МИД подчеркнул, что подобные оценки - это взгляд не пессимиста, а "очень осторожного экономиста, который должен читать и риски, и скрытые тенденции". По его словам, есть и другие вопросы, которые требуют обсуждения: "уход от уплаты налогов, сращивание с оргпреступностью, возврат незаконно полученных средств, теневая экономика". "Это все существует, может быть, не на первых страницах макроэкономических докладов, но это часть развития, которая требует пристального внимания, включая коррупцию", - отметил Панкин.

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