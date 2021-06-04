«Объем реконструкций требуется очень большой»

В России разрабатывается «инфраструктурное меню» — набор инструментов для развития и облагораживания регионов. Об этом в интервью «Известиям» заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на площадке Петербургского международного экономического форума. Он также рассказал о льготной ипотеке, строительстве дорог и преодолении безработицы на Урале.

«На федеральном уровне для решения этих проблем все необходимое принято»

— Госсовет сейчас обсуждает вопрос о мерах инфраструктурной поддержки регионов. На ваш взгляд какие предложения для их развития самые принципиальные и какие могут быть реализованы?

— Что касается поддержки регионов, то в послании президента Федеральному собранию было четко сказано о том, в каких формах на сегодняшний день эта поддержка должна быть оказана. Все мы неоднократно говорили о том, что необходимо развивать инфраструктуру, дать инструменты для того, чтобы субъекты РФ могли развиваться и двигаться вперед. Сейчас обрабатываются следующие инструменты, которые Минстрой называет инфраструктурным меню.

Первое: инфраструктурные облигации. Механизм, разрабатываемый совместно Минстроем и Дом.рф, когда с помощью размещения инфраструктурных облигаций привлекаются денежные ресурсы для площадки комплексного освоения территории, где можно ввести достаточно большой объем жилья.

Второе: инфраструктурные кредиты сроком на 15 лет под 3% годовых. Над этим работают все субъекты. В ближайшие дни обсуждение будет завершено на площадке правительства. Остается еще несколько тонких нюансов. Но замысел уже понятен: нужно вложиться именно туда, где можно получить максимальный эффект для экономики субъекта РФ. Плюс это стимулирование жилищного строительства. Ровно то, о чем мы говорили, когда формировался достаточно сложный национальный проект «Жилье и городская среда».

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нам необходимо построить 120 млн квадратных метров жилья к 2030 году. И как раз речь шла о том, что у субъектов недостаточно инвестиций для того, чтобы поддержать жилищное строительство наличием социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. И как раз этот инструмент — инфраструктурные кредиты — такую возможность дает каждому.

Есть еще ряд инструментов, например, изменения в градостроительном кодексе, или, как мы называем, закон о КРТ (комплексное развитие территории). Также есть ряд механизмов, которые позволяют сегодня застройщикам активнее двигаться по этим территориям: застраивать новым жильем, создавая там современную среду. Это помогает и в решении проблемы по сносу аварийных и ветхих домов.

Весь этот комплекс требует очень серьезной кропотливой работы. И, как принято говорить у чиновников, местом сборки становится региональная команда. Ведь только так можно добиться ручной настройки. По большому счету, на федеральном уровне для решения этих проблем все необходимое принято.

— Вы сказали вложиться туда, где может быть получен максимальный экономический эффект того или иного субъекта. Помимо строительства жилья, что еще может стать этой точкой роста для вашего округа?

— Всегда, когда мы говорим о развитии, мы имеем ввиду транспортную инфраструктуру, так как транспорт — это кровеносная система экономики. Это могут быть межмуниципальные, муниципальные, региональные дороги или федеральные трассы. И если они у нас полноценно не работают, то грузы не перемещаются с той скоростью, с которой должны. Соответственно, мы получаем некий затык.

Вот как раз сейчас очень много заявок от субъектов на инфраструктурные кредиты по поводу транспортной инфраструктуры. Объем реконструкций требуется очень большой.

Сейчас, если брать в целом всю страну, обозначается цифра по инфраструктурным кредитам порядка 500 млрд рублей. Что касается УрФО, это уже есть заявки, как минимум, на треть этой цифры. Не будем забывать, что практически 40% продукции, которая сегодня отгружается в России, это Уральский федеральный округ. И более 30% федеральных налогов, которые формируются сегодня, формируются как раз на территории нашего округа. И даже не смотря на это, я понимаю, что вряд ли на эту цифру нас поддержат.

Но тем не менее, если мы сегодня вложимся в те или иные проекты, то сможем получить более серьезный эффект для развития страны в целом. Приведу один пример. Ямал сформировал заявку на инфраструктурный кредит, при этом там генерируется порядка 1 трлн федеральных налогов в год. Реализация проектов там позволит сделать так, чтобы Ямал генерировал в год не триллион, а полтора триллиона. Вот эффект который мы можем получить.

«Рассматриваются микрозаймы на длительный период под низкую процентную ставку»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Раз уже разговор зашел о строительстве. Хотелось бы спросить о льготной ипотеке. Программа заканчивается 1 июля, но идут разговоры о продлении. В интервью «Известиям» глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала две области — Курганскую и Челябинскую, — которые входят в Уральский федеральный округ, где программа не привела к перегреву рынка и может быть продлена. Участвуете ли вы в обсуждении этого вопроса, каково ваше мнение?

— Я бы не стал это комментировать, надо, чтобы эта дискуссия завершилась. Этим занимается правительство и Центробанк. Думаю, они найдут разумное решение. Что касается Челябинской и Курганской областей — это действительно те субъекты РФ, где спрос желательно бы поддержать, чтобы нарастить объемы жилищного строительства. И конечно этот инструмент точно бы не помешал.

— Что в вашем округе происходит с бедностью, борьба с которой сейчас — ключевая задача?

— Что касается реальных доходов населения, мы действительно получили некое падение по итогам 2020 года. Это надо признать. Оно не катастрофичное, но оно есть. По статистике, которую мы имеем по итогам работы в 2021 году, ситуация несколько начинает выравниваться, но не теми темпами, которыми бы нам хотелось. И, конечно, главное — борьба с безработицей. В прошлом году, в самый активный период борьбы с пандемией, введением ограничительных мер, безработица в УрФО выросла в 4,5 раза.

Сейчас идет обратная тенденция. Если в пиковый период у нас где-то количество безработных было 120 тыс. человек, то сейчас мы уже приблизились к цифре в 60 тыс. То есть почти в два раза у нас произошло падение. Но на прежний уровень не вернулись. Мы делаем все для того, чтобы к 1 октября вернуться к прежним показателям, такую задачу поставил ранее президент.

— Локомотивом по созданию новых рабочих мест становятся крупные промпредприятия. Или появляются новые сектора, где неожиданно для вас растет занятость?

— Ситуация в период пандемийного 2020 года идентична тому, что происходило в период мировых финансовых кризисов в 2009 и 2014 годах — на крупных предприятиях в этот момент происходит достаточно большое сокращение. Но сейчас, когда они начали полноценно работать, и это прослеживается в УрФО, именно эти предприятия создают большое количество новых рабочих мест. То есть они создали проблему, а потом очень быстро ее решают.

Что касается малого и среднего бизнеса, естественно, ему пришлось тяжело в 2020 году. И УрФО здесь не исключение: ограничительные меры нанесли серьезный удар по малым предприятиям. Какая-то продукция была невостребованной.

Уже сейчас малый бизнес наращивает обороты. При этом, надо отметить, что многие не захотели возвращаться в эту отрасль экономики, либо перепрофилировались.

Это не катастрофично, но такие настроения среди малых предприятий все таки присутствуют по всей России в целом. В УрФО была оказана огромная региональная поддержка на тот момент и сейчас рассматриваются все возможные инструменты, в том числе микрозаймы на длительный период под низкую процентную ставку.

Нам очень важно поддержать тех людей, которые реально обладают такой хорошей предпринимательской инициативой, чтобы они не разуверились в своих силах. Мы же всегда говорим, что нам надо создавать средний класс, формировать предпринимательскую инициативу.

«Любой, наверное, хочет, чтобы планка ему была несколько занижена»

— Развивается ли местный туризм в округе в связи с закрытием границ? Что делается в этом направлении? Ощущает ли Урал увеличение туристического потока?

— Что касается внутреннего туризма, действительно, история всех шести субъектов, входящих в округ, показывает, что очень активно строились гостиницы, кафе, рестораны. Когда мы приезжаем в какой-то город, мало того, что нам надо что-то посмотреть, надо же и перекусить, где-то жить, вечером в хорошей атмосфере поужинать посидеть, получить профессиональную экскурсию. Это все как раз формирует наше желание посещать места внутри нашей страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Во всех шести субъектах это все двигается не только в 2021 году, хотя нужно отметить, что туристический кешбэк и федеральная поддержка очень здорово поддержала наших граждан.

При этом в каждом субъекте есть хорошее историческое наследие. Например, город Тобольск с таким мощнейшим историческим наследием, где сохранился единственный каменный кремль, Екатеринбург — промышленный мощный центр, который в 2018 году принимал чемпионат мира по футболу и многие другие. Все эти города пользуются огромным спросом у наших, у иностранцев.

— Сейчас заканчивается работа над паспортами нацпроектов с учетом июльского указа 2020 года. Ставилась задача широкого вовлечения регионов в формирование нацпроектов. Они действительно участвуют в этом, как идет работа?

— Я как бывший министр могу сказать о том, что сформировать паспорт нацпроекта без субъектов — невозможно, потому что основа вот этих верхних показателей — это все равно региональная часть. Это в любом случае очень тесная работа с субъектами РФ, постоянная сверка всех цифр.

Любая задача начинается с указа президента — отсюда мы стартуем. Когда начинается формирование национального или федерального проекта — они всегда очень амбициозны. Но если мы хотим двигаться более быстрыми темпами, нежели ставит себе субъект, мы должны вместе искать возможности с регионами.

Конечно, возникают определенные трения. Любой, наверное, хочет, чтобы планка ему была несколько занижена, размышляя: «лучше я потом покажу результат, если смогу». А мы говорим: «нет, ребята, давайте все таки будем ставить перед собой амбициозные цели, изыскивать под это ресурсы, упрощать все наши процедуры и находить общее решение для того, чтобы достичь тех показателей, которые перед нами поставил президент».

Тут всегда возникает дискуссия, но она рабочая. В конечном итоге всегда субъекты с профильным министерствами, вице-премьерами, которые курируют сегодня непосредственно национальные проекты, общий язык находят. Поэтому задачи есть. Их надо просто решать.

— С какими просьбами и обращениями к вам приходят простые люди?

— Я 13 лет работал губернатором. Но практически, набор остался тот же самый: жилье, дороги, коммуналка. Но вот требования у граждан стали другими, более глубокими. Требования стали более требовательными, извините за тавтологию. До уровня полпреда доходят жалобы, когда люди не удовлетворены решениями судов. То есть вот судебное решение состоялось, но раз ты представляешь высшее должностное лицо, президента на территории, у людей складывается впечатление, что полпред как-то может повлиять на решение суда.

Есть жалобы на решения правоохранительных органов. Этот блок, наверное, несколько шире, чем когда ты губернатор. А все остальное: градостроительная политика, жилье, социальная защита, коммуналка, — в почте оно все присутствует.