Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Россия потратила в 2017 году порядка 4,85 триллионов рублей или почти 5,3% ВВП на объекты, чувствительные с точки зрения национальной безопасности. Речь идет о вооружении длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности. Это следует из данных Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.

Стоит отметить, что с 2017 года Росстат публикует информацию об объемах, структуре и динамике ВВП согласно стандартам единой международной методологии СНС 2008. По ней в ВВП страны включаются и "секретные" расходы. То есть суммы, затраченные на вооружения, а также на научные разработки.

При этом Росстат, из соображений секретности, не свел расходы по двум этим категориям в одну. Поэтому невозможно сказать, сколько потрачено на вооружения, а сколько на разработки. Кроме того, даже в таком виде получить информацию можно лишь по остаточному принципу. То есть необходимо из совокупного объема валового накопления основного капитала вычесть поименованные затраты на основные фонды.

Именно этим способом воспользовалось издание РБК для вычисления объема "секретной" экономики России.