Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношени...
Президент Владимир Путин осмотрел новый аэропорт «Гагарин» под Саратовом
Собчак обвинила главу Коммунистов России в лицемерии: "Предлагал услуги по ...
«Я не я, и подпись не моя»: Чиновники делают из детсада отель (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

28 августа 2019, 06:09  •  65 • Политика
Объем "секретной" экономики России достиг почти 5 трлн рублей в 2017 году. Росстат включил военные и исследовательские расходы в отчет о структуре ВВП за 2017 год.
Россия потратила в 2017 году порядка 4,85 триллионов рублей или почти 5,3% ВВП на объекты, чувствительные с точки зрения национальной безопасности. Речь идет о вооружении длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности. Это следует из данных Росстата о национальных счетах России в 2014–2018 годах.
Стоит отметить, что с 2017 года Росстат публикует информацию об объемах, структуре и динамике ВВП согласно стандартам единой международной методологии СНС 2008. По ней в ВВП страны включаются и "секретные" расходы. То есть суммы, затраченные на вооружения, а также на научные разработки.
При этом Росстат, из соображений секретности, не свел расходы по двум этим категориям в одну. Поэтому невозможно сказать, сколько потрачено на вооружения, а сколько на разработки. Кроме того, даже в таком виде получить информацию можно лишь по остаточному принципу. То есть необходимо из совокупного объема валового накопления основного капитала вычесть поименованные затраты на основные фонды.
Именно этим способом воспользовалось издание РБК для вычисления объема "секретной" экономики России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 06:09
Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии
27 августа 2019, 18:24
Путин сообщил о еще одной поставке Турции С-400
27 августа 2019, 17:09
Россия и Китай отменили мировую гегемонию Запада - Макрон
27 августа 2019, 13:54
Путин напомнил о "неоспоримом свидетельстве" на авиасалоне МАКС-2019
27 августа 2019, 17:09
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейковых "расследований" - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 02:54
России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейк...
28 августа 2019, 02:54
Стыковка Союза МС-14 под аккомпанемент взрывов в шароварах (Руслан Осташко)
28 августа 2019, 02:54
Не получивший путинского мороженого Эрдоган позарился на Су-57, но довольствовался ор...
28 августа 2019, 01:09
На судей давят, чтоб посадить экс-президента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
22 августа 2019, 00:39
Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.