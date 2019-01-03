«Объективный рост евроскептицизма»: с какими трудностями Евросоюз столкнётся в 2019 году

В 2019-м Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Кроме того, в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. Как подчёркивают аналитики, по брекситу ещё не решено множество острых вопросов, а выборы в ЕП станут генеральным «смотром» для евроскептиков. Реформировать Евросоюз требуют и еврооптимисты — во главе этого тренда стоит президент Франции Эммануэль Макрон, который поднял вопрос о формировании европейской армии. Политологи считают, что существуют объективные процессы, мешающие дальнейшей интеграции ЕС, а значит, Брюссель окажется перед выбором: по какому курсу идти Европе — по евроатлантическому или по евроцентристскому.

Наступивший 2019 год может стать очень непростым для Евросоюза, считают эксперты.В декабрьском интервью Die Welt известный историк Кристофер Кларк констатировал «исчерпание будущего» для всего мира, и не в последнюю очередь — для Европы.

Одна из ключевых политических фигур ЕС — канцлер Германии Ангела Меркель — продолжает проводить политику «замедления политического времени», в то время как президент США Дональд Трамп со своей импульсивностью и нетерпеливостью представляет полную противоположность германскому политику, отмечает Кларк. С его точки зрения, будущее Евросоюза сегодня непредсказуемо, до сих пор даже неясно, как именно будет проходить брексит, хотя до него остались считаные месяцы. В перспективе же историк не исключил, что ЕС сократится до «западноевропейского ядра», от которого могут отсоединиться самые непредсказуемые на сегодняшний день страны — Италия и Португалия.

По мнению экспертов, кампания по поиску «российской угрозы», развернувшаяся в последние годы на Западе, отчасти может использоваться как инструмент для восстановления былой сплочённости. В начале декабря комитет Европарламента по международным делам обратился к странам Евросоюза с призывом укрепить интеграцию и выработать единый подход по отношению к России.

При этом сегодня не все государства ЕС разделяют антироссийскую риторику, некоторые заявляют о готовности наладить сотрудничество с Москвой. Особый интерес в этом отношении проявляют европейские консерваторы, набирающие всё больший политический вес.

Прежде всего, это итальянские евроскептики из движений «Лига Севера» и «Пять звёзд», набравшие больше всего голосов на парламентских выборах 2018 года. Многие итальянские евроскептики с самого начала критично отнеслись к антироссийским санкциям и не пересмотрели свои взгляды после прихода к власти. По мнению вице-премьера Италии, лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, санкции ЕС являются «социальным, культурным и экономическим абсурдом».

«Удар по престижу»

В марте ЕС должна покинуть Великобритания. Именно брексит был основной темой декабрьского саммита ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза, инициированный правящей Консервативной партией, прошёл в 2016 году. По оценкам экспертов, в правительстве Дэвида Кэмерона не рассчитывали всерьёз на то, что жители страны поддержат выход из ЕС. Поэтому результаты плебисцита шокировали тори, однако отступить консерваторы уже не могли — это стало бы свидетельством их полного политического провала.

Reuters

© Toby Melville

Бремя переговоров с Брюсселем легло на плечи Терезы Мэй. Несмотря на все усилия Лондона, заключить выгодную сделку с Евросоюзом ей не удалось — слишком много противоречий породил «развод» Великобритании с ЕС. Промежуточные договорённости были достигнуты: например, Лондон обязался заплатить Евросоюзу £39 млрд в счёт ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом.

Однако основной спорный вопрос — о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — остаётся неурегулированным. Дублин и Брюссель настаивают на сохранении прозрачного погранрежима на острове и проведении таможенной границы по Ирландскому морю. Но в Соединённом Королевстве называют такой вариант «ползучим сепаратизмом».

Как отметил в интервью RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов, брексит поднял очень важные для ЕС институциональные вопросы, в том числе и относительно того, как Европа в дальнейшем предполагает строить своё будущее.

«Брексит стал ударом по престижу Евросоюза, концепции непрерывности евроинтеграции. С другой стороны, не исключено, что брексит сделает ЕС более однородным, так как евроскептики, тормозившие евроинтеграцию, будут ослаблены», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Придётся ужиматься»

У Брюсселя возникли разногласия и с рядом других стран — участниц ЕС, в частности с Венгрией.

Брюссель обвиняет премьер-министра Виктора Орбана в нарушении прав неправительственных организаций. В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС. Если делу будет дан ход, Будапешт может лишиться права голоса в Евросоюзе — 7-я статья Лиссабонского договора допускает применение такой меры.

Венгрия готова пойти на конфликт с Брюсселем, поскольку не желает участвовать в распределении мигрантов, прибывающих в Европу из Африки и стран Ближнего Востока. Позицию Будапешта разделяют Чехия, Словакия и Польша.

Варшава стала объектом критики Брюсселя по другой причине: после прихода к власти в 2015 году консерваторы из партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» начали масштабную судебную реформу. В числе прочих мер судьям Верховного суда запретили занимать свои посты после достижения пенсионного возраста без специального разрешения главы государства. В том, что истинная цель этого нововведения — контроль над судом со стороны правящей партии, наблюдатели и эксперты не сомневаются, так как новые правила непосредственно затрагивают около 40% судей, включая первого председателя ВС Малгожату Герсдорф, которая не поддерживает ПиС.

В связи с этим Еврокомиссия, посчитавшая, что закон подрывает «принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей», подала иск против Варшавы, и в октябре прошлого года Европейский суд обязал польские власти приостановить судебную реформу.

Напряжённость в отношениях Польши и ЕС достигла такого уровня, что председатель Европейского совета Дональд Туск даже допустил выход страны из ЕС — на фоне брексита этот сценарий уже не кажется нереализуемым.

По мнению Кристофера Кларка, страны «вышеградской четвёрки» могут стать следующими после Великобритании кандидатами на выход из ЕС.

Аналогичную точку зрения выразила в мае еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, критикуя курс Праги и предостерегая её от политики обособления наряду с Польшей и Венгрией.

«Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у неё могут возникнуть проблемы», — заявила Юрова, выступая на конференции «Вызовы Европы».

Еврокомиссар пригрозила, что ЕС избавится от стран-индивидуалистов, как от «балласта».

Виктор Орбан

Reuters

© Leonhard Foeger

Константин Воронов прогнозирует, что в новом году для Варшавы ситуация может усугубиться, так как Европарламент будет перераспределять бюджет на следующие шесть лет.

«После выхода Великобритании европейский бюджет сократится примерно на 18% — соответственно, уменьшатся и дотации, которыми пользовались страны Центральной и Восточной Европы, и им придётся как-то ужиматься. Вряд ли в таких условиях лояльность этих государств к Брюсселю возрастёт», — полагает эксперт.

«Усреднённое решение»

В предстоящем году Европу ожидает важное событие — выборы в Европарламент, проходящие раз в пять лет. Результаты предыдущего голосования встревожили сторонников евроинтеграции: впервые часть мандатов ЕП досталась их оппонентам — евроскептикам. Правда, их суммарное количество было всё равно не столь велико, чтобы всерьёз влиять на политику Брюсселя. Однако в этом году евроскептики могут улучшить свои результаты.

По мнению Константина Воронова, выборы в ЕП покажут, насколько укрепились силы евроскептиков и европопулистов. Похожей точки зрения придерживается и руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Выборы в Европарламент интересны прежде всего как некий срез общественных настроений. При этом роль Европарламента преувеличивать не стоит, это не самая влиятельная структура», — пояснил эксперт.

Если в 2014 году из 96 мест ФРГ в ЕС правая партия «Альтернатива для Германии» получила всего семь мандатов, как и социалисты из партии «Левые», то на этот раз эксперты предрекают обеим партиям гораздо больший успех. Молодые объединения стремительно избавляются от имиджа политических маргиналов — теперь их идеи становятся мейнстримом. Старые же партии, позиции которых казались непоколебимыми, вынуждены пересматривать свою тактику.

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) упал в прошлом году до рекордных 29%, а СДПГ — до 18%. На этом фоне Ангела Меркель объявила, что не станет бороться за пост канцлера ФРГ после выборов 2021 года, а также уступила пост председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако эксперты не уверены, что кадровое обновление поможет вернуть ХДС прежнюю популярность.

Впрочем, по мнению Владимира Швейцера, правые политические движения пока ещё находятся на вторых ролях.

Европейский парламент в Страсбурге в ходе пленарной сессии

Reuters

© Vincent Kessler

«Не исключено, что такая ситуация сохранится и в будущем. Даже в ФРГ, где большой резонанс вызвал успех партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах, в общенациональном масштабе она имеет не более 13% поддержки. У таких партий нет реального плана действий, способного составить альтернативу проводимому в ЕС курсу. Да, население во многом недовольно этой либеральной политикой, но не стоит ждать в Европе революционных перемен, коррекция будет проходить плавно. Абсолютной ломки Евросоюза никто не допустит, придут к некому усреднённому решению», — считает эксперт.

«Расстыковка с альянсом»

С инициативами по реформированию ЕС выступают не только евроскептики, но и сторонники евроинтеграции — лицом этого движения можно назвать президента Франции Эммануэля Макрона. Заняв пост главы Пятой республики, он приступил к реформам как на национальном, так и на общеевропейском уровне.

Политик выдвинул ряд инициатив, среди которых наиболее широкий резонанс вызвало создание общеевропейской армии, обособленной от структур НАТО. 6 ноября Макрон заявил, что у Европы должна быть собственная единая армия, чтобы защищаться от «Китая, России и даже от США».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Слова французского лидера возмутили Дональда Трампа, но встретили поддержку со стороны Берлина. Против выступила Варшава — эксперты связывают это с желанием польской стороны выйти на первый план в НАТО и стать опорой Вашингтона в Европе. Это явно противоречит общеевропейскому тренду: после того, как президентом США стал Дональд Трамп, отношения между Брюсселем и Вашингтоном несколько осложнились. Особенно европейцев возмутило требование США разорвать деловые отношения с Ираном после выхода Вашингтона из СВПД.

Однако, выдвигая идею автономной европейской армии, Эммануэль Макрон пока не может ответить на вопрос, каким будет дальнейшее взаимодействие ЕС и НАТО, считает Константин Воронов.

«Без расстыковки с альянсом из этой идеи ничего не получится, — подчеркнул эксперт. — Но у США есть очень большой набор разнообразных инструментов для того, чтобы проводить свою политику в Европе. Американский истеблишмент так или иначе продолжит участвовать в европейских политических процессах».

«Показатель недоверия»

Если европейские реформы Макрона нашли понимание у ряда стран, то внутриполитическая обстановка в Пятой республике остаётся напряжённой. Начиная с ноября на улицы французских городов каждую субботу выходят сотни тысяч возмущённых политикой правительства граждан, которые выбрали своим символом жёлтый жилет автомобилиста. Изначально причиной протестов стало решение властей ввести экологический сбор на дизельное топливо. Несмотря на то, что официальный Париж пошёл на уступки и отменил непопулярные меры, акции продолжаются.

По мнению Константина Воронова, выступления «жёлтых жилетов» нанесли заметный удар по позициям Эммануэля Макрона. Похожей точки зрения придерживается и Владимир Швейцер.

«Акции «жёлтых жилетов» — показатель недоверия, которое питает население к политическому истеблишменту. И в этом отношении это часть того же явления, что и популярность евроскептиков: европейцы недовольны тем, как работает сложившаяся система», — считает эксперт.

Но даже если Эммануэль Макрон сможет пройти без потерь зону политической турбулентности, нет никаких гарантий, что реализация его идей поможет разрешить кризисные явления в ЕС и качнуть маятник в сторону еврооптимистов, считает Константин Воронов. По его словам, учитывая сложившуюся в ЕС экономическую ситуацию, Брюсселю нужно думать не только о перспективах, но и о том, как залатать старые бреши.

Евроскептицизм возник не на пустом месте, и дело не только в политических амбициях евроскептиков — существуют объективные процессы, мешающие дальнейшей интеграции ЕС, считает Константин Воронов.

Протесты «жёлтых жилетов» в Париже

Reuters

© Jean-Paul Pelissier

По его словам, евроинтеграция перестала давать те преимущества, на которые рассчитывали страны. Исчерпали себя четыре базовые свободы — перемещения товаров, капиталов, услуг и людей, перестали подтягиваться до общего уровня экономического развития слабые, относительно недавно вступившие в ЕС страны. Недовольны и жители ведущих стран Евросоюза, которые чувствуют, что вынуждены нести на себе все издержки и бремя европейского единства.