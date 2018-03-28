«Объект для внешнего давления»: почему премьер-министр Чехии поддержал антироссийскую риторику

Президента Чехии Милоша Земана обвиняют в госизмене из-за «пророссийской» позиции по делу Скрипаля. Ряд чешских депутатов намерены подать соответствующую конституционную жалобу. Днём ранее премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил о высылке трёх российских дипломатов, обвинив их в шпионаже в пользу РФ. Однако ещё несколько месяцев назад глава кабмина выступал против антироссийских санкций и перехода Чехии на евро. Почему Бабиш пошёл против Земана и стал поддерживать евроатлантический курс, выяснял RT.

Чешские парламентарии обвинили президента Милоша Земана в государственной измене. Поводом стала его позиция по делу Скрипаля — в минувший понедельник Земан поручил национальной Службе информационной безопасности проверить версию, согласно которой вещество, использованное для отравления бывшего полковника ГРУ, могло быть произведено на чешской территории. Также политик выразил сомнение в справедливости обвинений, которые выдвинули британские власти против России. В интервью пражскому сетевому телеканалу Blesk Земан заявил, что «желает знать факты» и будет рад, если Лондон предоставит какие-то доказательства. Также чешский президент подчеркнул, что российские власти не пытались связаться с ним по делу об отравлении Скрипаля.

«Что касается высылки дипломатов, то я считаю это немного излишним, но не имею ничего против. Пусть это происходит. Они со временем опять вернутся», — добавил Милош Земан.

Чешский президент также заявил, что версия, согласно которой высылаемые из страны российские дипломаты — разведчики Москвы, смешна.

Распоряжение Земана проверить, находится ли на территории Чехии вещество A-234, спровоцировало волну обвинений в первую очередь со стороны оппозиции. Как заявила депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова, таким образом президент совершил государственную измену.

«Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии», — заявила Немцова.

Председатель палаты депутатов парламента Чешской Республики Мирослава Немцова

AFP

© MICHAL CIZEK

К этим обвинениям присоединились глава и член движения STAN Ян Фарский и Петр Газдик — они рассматривают возможность конституционной жалобы на Земана. К STAN намерена присоединиться и оппозиционная партия TOP 09.

«Россия ведёт гибридную войну с Западом, к которому мы относимся. Дезинформация — часть этой войны. И теперь президент Земан присоединился к дезинформационной кампании», — заявил Фарский.

26 марта правительства нескольких государств объявили, что высылают российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Речь идёт о США, Франции, Германии, Польше, Испании и других — всего 25 стран, включая Чехию, которая выслала трёх дипломатов. О решении Праги в понедельник сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

«Уже само по себе слово «дипломат» неправильное. На самом деле это люди, которых называют незадекларированными разведчиками. В Чехии их вроде бы больше всего в Европе», — написал ранее Бабиш на своей странице в Facebook, комментируя решение о высылке российских дипломатов.

Слабый иммунный статус

Партия АНО («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет Бабиш, выиграла осенью прошлого года парламентские выборы, получив 29,64% голосов избирателей и 78 мест в парламенте Чехии из 200. Во время предвыборной кампании Бабиш не раз заявлял, что намерен восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Политик позиционировал себя как сторонника большей независимости Праги от Евросоюза. В первую очередь речь шла о миграционной проблеме — население Чехии выступает категорически против приёма мигрантов. На исход выборов могло повлиять и то, что Бабиш пользовался поддержкой Земана. Президент популярен в Чехии — Земан успешно переизбрался на свой пост в январе 2018 года. Опросы показывают, что взвешенный курс президента поддерживают больше половины граждан — по данным социологов, доверие к Земану составляет 55—56%.

Партия АНО умудрилась получить существенную поддержку на выборах даже несмотря на то, что Бабиш, объявивший борьбу с коррупцией своим приоритетом, сам оказался в центре громкого коррупционного скандала.

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 2014 года занимал пост министра финансов Чехии и, как считает следствие, осуществлял мошеннические операции при получении дотаций от Евросоюза.

В мае 2017 года чешский кабмин подал в отставку из-за обвинений против главы Минфина.

«Я, как председатель правительства, не могу нести ответственность за ситуацию, когда на посту вице-премьера и министра финансов находится человек, прошлое которого неясно и в отношении которого имеются многочисленные подозрения по поводу уклонений от уплаты налогов», — заявил Богуслав Соботка, возглавлявший тогда правительство.

После того, как Бабиш стал и.о. премьер-министра, чешская полиция обратилась к парламенту с просьбой снять с политика иммунитет, чтобы продолжить судебное разбирательство. В январе это требование удовлетворили — за отмену неприкосновенности Бабиша проголосовали все депутаты, кроме фракции АНО. Следует отметить, что к обвинениям против Бабиша ранее присоединилось и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

За несколько дней до этого парламент отказал в вотуме доверия кабмину, сформированному во главе с Бабишем — его кандидатуру поддержали только его однопартийцы. Ведь, несмотря на то, что партия миллиардера опередила соперников на выборах, получить парламентское большинство АНО всё же не смогла. Милош Земан принял отставку кабмина. И теперь если три попытки заново сформировать правительство провалятся, в стране пройдут досрочные перевыборы парламента. При этом противники Бабиша заявляли, что готовы вести переговоры с партией АНО о создании коалиционного правительства только при условии, что сам бизнесмен не будет претендовать на премьерский пост.

Евроатлантический разворот

В последние месяцы Бабиш, прежде не отличавшийся явной проамериканской риторикой, сделал целую серию заявлений в пользу США. Так, 9 февраля политик сообщил о «верности» Праги евроатлантическим приоритетам, добавив, что намерен укреплять позиции Чехии в НАТО и Евросоюзе. Накануне президентских выборов в январе Бабиш призвал Милоша Земана «ясно декларировать», что его визиты в Россию и КНР продиктованы исключительно интересами чешского бизнеса, а не политическими мотивами.

«Хотел бы дать такой совет (Милошу Земану. — RT): если он хочет добиться успеха во втором туре выборов, то должен ясно обозначить, что не хочет ориентировать нашу страну на Восток», — заявил Бабиш.

В феврале текущего года также стало известно о планах Праги развернуть в стране натовский центр спутникового наблюдения. Он должен заработать к концу 2019 года, сообщила пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова. Прежде Чехия воздерживалась от размещения на своей территории инфраструктуры альянса. В стране нет американских военных баз — против этого выступает и население, и руководство республики. Также в 2014 году Прага ликвидировала полигон в области Брды, где Пентагон собирался разместить радары ПРО.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Reuters

© David W Cerny

27 марта стало известно, что движение АНО сумело добиться согласия от Чешской социал-демократической партии на формирование коалиционного кабмина. Глава ЧСДП Ян Гамачек пошёл на уступки, согласившись на то, чтобы Андрей Бабиш остался на посту премьер-министра. В обмен социал-демократы получат посты министра внутренних дел или финансов — в ЧСДП пришли к выводу, что смогут таким образом пресечь возможные попытки премьера вмешаться в ход антикоррупционного расследования. Всего же социал-демократы претендуют на пять министерских постов в новом правительстве.

Сделка с АНО позволит социал-демократам укрепить свои позиции — третья по значимости партия Чехии набрала на последних парламентских выборах всего 7,27% голосов и 15 депутатских мест.

Дрейф в еврозону

Председатель ЧСДП Богуслав Соботка ранее активно поддерживал переход на евро. По мнению политика, этот шаг позволил бы Чехии «оставаться в ядре Европейского Союза».

«Все современные процессы будут работать в полной мере только тогда, когда мы будем членами внутреннего рынка, станем неотделимой частью Европейского Союза», — заявлял Соботка в октябре прошлого года.

Однако эксперты считают, что подобный шаг принёс бы чешской экономике больше вреда, чем пользы. Президент Земан ранее говорил, что в этом случае Праге пришлось бы расплачиваться за долги Греции.

Здание Европейского центрального банка, Франкфурт-на-Майне

Reuters

© Ralph Orlowski

Соботка не раз критиковал Земана за нежелание поддерживать западную антироссийскую риторику.

Как отметила в интервью RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анна Четверикова, особую актуальность прозападная повестка приобретает во время предвыборных кампаний в Чехии. Из-за коррупционного скандала Бабиш оказался в очень сложном положении и был вынужден искать поддержку со стороны третьих сил.

«Андрей Бабиш надеялся сформировать кабмин с первой попытки, но у него это не получилось, несмотря на содействие Земана, что очень ослабило его позиции, — отметила эксперт в интервью RT. — Сейчас ему нужно заручиться поддержкой партий, потому что ранее все политические силы отказывались с ним сотрудничать. Понятно, что Бабиш сейчас развернётся в сторону Евросоюза, оппонировать Брюсселю не в его интересах».

Хотя до выборов Андрей Бабиш зарекомендовал себя в роли «финансового евроскептика», на декабрьском саммите ЕС политик сделал ряд заявлений, говорящих о том, что он изменил отношение к европейским финансовым институтам. Например, Бабиш пообещал вернуться к процессу ратификации Фискального акта, который в 2012 году принял ЕС, но отвергли Прага и Лондон. По этому договору Брюссель получает право контролировать размер бюджетных трат стран-участниц еврозоны.

«Смена установок»

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилла Коктыша, дрейф Чешской Республики в еврозону при одновременном развороте в сторону США весьма предсказуем.

Что людям горе, то нелюдям радость: Реакция украинских соцсетей на трагедию в Кемерово «Брюссель заинтересован в том, чтобы Чехия вошла в еврозону, Прагу будут подталкивать к сделке с ЕЦБ, — пояснил Коктыш в интервью RT. — Свою роль в этом может сыграть и Андрей Бабиш — в последнее время он искал ту силу, на которую смог бы опереться — политика, как и актёра, не бывает без режиссёра».

Эксперт считает, что недавние антиросийские выпады Бабиша были связаны с внутриполитической ситуацией в Чехии и шаткостью его собственных позиций.

«Бабиш хотел продемонстрировать, что он, образно говоря, святее Папы Римского. То, какую позицию он занял по отношению к России, является закономерным продолжением предыдущих событий, равно как и союз Бабиша с социал-демократами. Свою роль мог сыграть также страх Бабиша перед уголовным преследованием. В этих условиях он стал лёгким объектом для внешнего давления», — подчеркнул эксперт.

В этом контексте ситуация с обвинениями в госизмене, выдвинутыми против Милоша Земана, может получить продолжение, считают политологи.

«Если Чехия начнёт двигаться в сторону большей евроатлантической интеграции и еврозоны, это может привести к полной смене в стране элит и установок. В этой ситуации такие политики как Земан, сторонники сохранения суверенитета, могут стать лишними», — подвёл итог Коктыш.