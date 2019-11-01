Объединятся против Китая: эксперт допустил военный союз РФ и США

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу описал в своей новой книге «Третья мировая война» возможный вариант развития боевых действий в случае международной конфронтации. Он предположил, как, из-за чего и где, по его мнению, может начаться новый глобальный мировой конфликт, пишет Aydinlik Gazetesi. Как считает Памукоглу, самый четкий и ясный признак того, что новая большая война неизбежна, — средства, которые государства выделяют на вооружение из годовых бюджетов. Особенно отметить, по его мнению, стоит те страны, которые претендуют на звание мировых сверхдержав: их расходы продолжают расти год от года.

Памукоглу предположил, что новая большая война будет похожа на прошлые конфликты, и к этому, как он отметил, есть определенные предпосылки.

«Как и в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами», — написал он.



Генерал-майор подчеркнул, что эта война не распространится на все пять континентов: география не будет охватывать Южную Америку и Африку. Стратегически чувствительными регионами, которые могут стать причиной конфронтации, автор назвал Балтику, Восточную Европу, Балканы, Ближний Восток, Восточную Азию, Индокитай и Тихоокеанский регион.



В качестве участников войны он обозначил США, Китай и Россию, причем не исключил, что две из этих сторон объединятся против третьей. Он напомнил, что в двух мировых войнах Россия союзничала с Великобританией и США. На основании этого он предположил, что в новой возможной войне РФ снова примет сторону Соединенных Штатов. Военный полагает, что против Москвы и Вашингтона может выступить союз Китая и Индии. По его мнению, войну начнут США.



«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествие. Более того, поводом к войне может послужить событие, которое даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное», — написал Памукоглу.

Его теория выглядит крайне неожиданной, поскольку в последнее время эксперты чаще всего высказывают мнение, что США в возможном конфликте придется противостоять России и Китаю.

Накануне издание Foreign Policy писало, что американское правительство анализирует новые стратегии «сдерживания» России и Китая. По данным СМИ, один из таких вариантов предполагает нападение на Крым, а другой — на российский Дальний Восток.

Авторы статьи отметили, что Вашингтон пытается подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества», в то время как Москва и Пекин создают мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тому подобного. Такие действия ограничивают возможности Соединенных Штатов активно функционировать в западной части Тихого океана и в Восточной Европе.

К тому же «неоспоримое американское превосходство» в разных районах мира от Тайваня до Прибалтики в последнее время пошатнулось, пишут в статье.

По этой причине «влиятельные голоса» в американском правительстве продвигают «стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек», которая заключается в том, что Вашингтон может воспользоваться своим «почти неограниченным» доступом к любой точке мира для нанесения серьезного ущерба Китаю и России, пояснили авторы статьи.

Вместе с тем они признали, что эта концепция вряд ли окажется успешной, а ее реальное применение может иметь катастрофические последствия, так как Россия и Китай обладают массой возможностей для ответной эскалации.

О гипотетической Третьей мировой войне говорят уже давно. В конце прошлого года американский аналитический военный журнал The National Interest назвал регионы, где может начаться такая конфронтация.

Эксперты отметили, что сегодня мощь Китая возрастает, а Россия якобы отказывается соблюдать международный порядок, поэтому, по их мнению, конфликт ключевых держав возвращается в повестку.

Среди мест потенциального начала конфликта авторы статьи в первую очередь назвали Южно-Китайское море, которое стало причиной растущего торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. «Пока что этот конфликт разворачивается в обменах горячей риторикой, тарифами и другими различными торговыми санкциями. Соединенные Штаты и Канада недавно обострили конфликт, арестовав руководителя китайской технологической компании Huawei, что привело к контрмерам со стороны Китая в отношении граждан Канады и американских фирм», — подчеркнули специалисты.

Вторым потенциальным местом начала мировой войны они назвали Украину. По их мнению, об этой стране вспомнили после инцидента в ноябре прошлого года, когда Россия задержала в Азовском море три украинских корабля, которые незаконно пересекли границу РФ.

«Учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу хрупкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе», — указали в издании.