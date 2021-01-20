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Объединить по справедливости: кто выиграет от слияния трех левых партий

20 января 2021, 20:45  •  95 • Политика
Слияние «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» повышает шансы справороссов и их союзников на прохождение в Госдуму, однако альянс может столкнуться с большим количеством внутренних противоречий, полагают опрошенные «Известиями» политологи. Ранее Сергей Миронов рассказал о достижении договоренности трех политических сил об объединении. Целью альянса станет минимум второе место на думских выборах, сообщил лидер «эсеров». Нахождение компромисса подтвердили в руководстве всех трех партий. В Минюсте «Известиям» сообщили, что в 2020 году было зарегистрировано четыре партии, а ликвидировано 18.

Сезон открыт

В преддверии парламентских выборов партия «Справедливая Россия» объединится с «Патриотами России» и партией «За правду». Лидер «эсеров» Сергей Миронов сообщил «Известиям», что у новой силы серьезные амбиции на думскую кампанию.
— Переговоры были конструктивными, мы должны вместе быть. В этой связи мы и ставим себе задачу — мы хотим бороться как минимум за второе место на выборах в Госдуму. Не просто пройти, а именно занять второе место, оттеснить КПРФ, ЛДПР, если они к нам не присоединятся. А может быть, и «Единую Россию». Будем работать над этим, — рассказал «Известиям» политик.
Он также отметил, что решение о слиянии было принято по итогам двухлетних переговоров. По словам парламентария, общая позиция по названию будет в конце февраля, однако уже сегодня есть предварительные договоренности.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
— Сегодня по нашему законодательству у политической партии может быть как длинное, так и короткое название. Длинное, наверное, будет такое — Социалистическая партия справедливой России патриотов за правду. Короткое — «Справедливая Россия — За правду». Здесь это возможно как лозунг, не через дефис, — добавил Сергей Миронов.
Политик также подчеркнул, что лидером новой силы станет он сам, а двумя замами — сопредседателями — глава «Патриотов России» Геннадий Семигин и лидер партии «За правду» Захар Прилепин.
В руководстве «Патриотов России» рассказали о том, что официальное решение партии по поводу объединения будет сформировано по итогам заседания центрального политсовета. Тем не менее наблюдается поддержка идеи о слиянии среди партийцев, заверила «Известия» зампред политической силы Надежда Корнеева.
Мы идею объединения левопатриотических сил поддерживаем и всегда высказывали такие предложения. У нас завтра заседание центрального политсовета, который будет это обсуждать. Мы движемся в определенном партийном порядке — сначала обсудить с товарищами, а потом уже делать заявления, — рассказала Надежда Корнеева.
В руководстве «За правду» заявили, что политическая сила готова к компромиссам, если будет общее видение итоговых целей. Об этом рассказал «Известиям» первый зампред партии Александр Казаков.
Первый заместитель председателя партии «За правду», политолог, журналист Александр Казаков на пресс-конференции, посвященной итогам первого заседания экспертного совета партии «За правду»
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
— Наша партия уже давно ведет объединительную работу на левом консервативно-патриотическом фланге. Почти год назад мы подписали соглашение с крупнейшей всероссийской общественной организацией «Союз добровольцев России», в конце прошлого года было соглашение с движением «Патриоты великого отечества», — отметил он.
Александр Казаков также сообщил, что партия не собирается останавливаться на достигнутом, а продолжит усилия по объединению всех сил на этом фланге. По его словам, это необходимо, чтобы государство «полевело».
«Левый поворот» — единственный, который выведет нас из тупика и не позволит свалиться в пропасть. В этом направлении нужно ускоряться. Объединяя различные силы на этом фланге, мы планируем получить большое представительство в Госдуме, чтобы подтолкнуть или стать партнером исполнительной власти в этом направлении, — отметил первый зампред партии.

Шанс на проход

Объединение повышает шансы на прохождение «Справедливой России» в Госдуму и на улучшение ее текущих позиций, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
— Надо понимать, что любая консолидация вызывает положительную оценку избирателей. Здесь не имеет существенного значения электоральный потенциал каждой партии — у всех, кроме «Справедливой России», он пока не очень высокий. Тем не менее свои избиратели у партий есть. Новый конгломерат имеет хорошие шансы на прохождение в Госдуму, — сказал «Известиям» специалист.
Тем не менее эксперт отметил, что на левом фланге остается достаточно игроков, которые имеют неплохие позиции, включая КПРФ и Партию пенсионеров. Он также положительно оценил новое возможное название политической силы.
Название «Справедливая Россия — За правду» даст то, что в бюллетене практически будет слоган кампании. Это позволит получить голоса ситуативных избирателей, которые обычно определяются со своим выбором прямо на участке. Несколько процентов новой политической силе это, скорее всего, добавит, — пояснил Константин Костин.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступает перед журналистами в Государственной думе РФ
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Объединение наиболее выгодно для «Справедливой России», поскольку гарантирует партии прохождение в парламент по итогам выборов в 2021 году, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Партии «За правду» и «Патриоты России» могли бы «откусить» на думских выборах 1,5–2% голосов от «Справедливой России». Конкуренция на одном партийном фланге могла бы создать проблему всем. Последние рейтинги «Справедливой России» на грани прохождения, у остальных был шанс на госфинансирование, — отметил в разговоре с «Известиями» Константин Калачев.
Он подчеркнул, что слияние на левом фланге выглядит логичным, поскольку позволяет партиям избавиться от конкурентов в виде друг друга. При этом он выразил опасения по поводу эффективности достижения компромиссов внутри новой силы.
Лидеры «Патриотов России» и «За правду» получают гарантированное прохождение в Госдуму, но им этого мало. Они хотят иметь свой пакет акций в этом объединенном проекте. Вопрос в том — сохранит ли Миронов контрольный пакет, — добавил Константин Калачев.
Между тем, как рассказали «Известиям» в Минюсте, в 2020 году в России было зарегистрировано четыре партии: «Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии. В ведомстве также отметили, что в прошлом году в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о ликвидации 18 политических сил.

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