Объединенные Арабские Эмираты через 7 лет войны открывают в Сирии свою дипмиссию

Объединенные Арабские Эмираты (ближайший союзник Саудовской Аравии в регионе) открывают посольство в Дамаске. Открытие диппредставительства состоялось впервые с момента начала протестов в САР в 2011 году.

ОАЭ впервые после семи лет войны в Сирии открывают там свое диппредставительство. Как сообщает france24.com, посольство будет открыто в Дамаске.

Последнюю неделю в здании посольства шли активные ремонтные работы и завозилось оборудование. МИД ОАЭ сегодня подтвердил, что посольство формально откроется сегодня.

Фактически открытие диппредставительства ОАЭ будет означать восстановление дипломатических отношений между Дамаском и Абу-Даби.

Напомним, что Объединенные Арабские Эмираты отозвали своего посла в 2011 году после начала антиправительственных выступлений в Сирии.

При этом сообщается, что сирийское посольство в ОАЭ оставалось открытым.