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Объединенные Арабские Эмираты через 7 лет войны открывают в Сирии свою дипмиссию
27 декабря 2018, 20:09 • 73 • В мире
Объединенные Арабские Эмираты (ближайший союзник Саудовской Аравии в регионе) открывают посольство в Дамаске. Открытие диппредставительства состоялось впервые с момента начала протестов в САР в 2011 году.
ОАЭ впервые после семи лет войны в Сирии открывают там свое диппредставительство. Как сообщает france24.com, посольство будет открыто в Дамаске.
Последнюю неделю в здании посольства шли активные ремонтные работы и завозилось оборудование. МИД ОАЭ сегодня подтвердил, что посольство формально откроется сегодня.
Фактически открытие диппредставительства ОАЭ будет означать восстановление дипломатических отношений между Дамаском и Абу-Даби.
Напомним, что Объединенные Арабские Эмираты отозвали своего посла в 2011 году после начала антиправительственных выступлений в Сирии.
При этом сообщается, что сирийское посольство в ОАЭ оставалось открытым.
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