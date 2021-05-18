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Объединение Украины с Грузией и Молдавией отвечает интересам США – эксперт

18 мая 2021, 13:55  •  37 • Политика
Фото: pixabay.com
Для самих Тбилиси и Кишинева такая интеграция не сулит ничего хорошего
Создание "Ассоциированного трио" отвечает интересам Украины и США, но снижает перспективы сотрудничества с Западом для Грузии и Молдавии. Такую оценку дают эксперты.
Накануне главы МИД Грузии, Молдавии и Украины подписали в Киеве меморандум по объединению усилий на пути интеграции с Евросоюзом. По мнению председателя молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игоря Тулянцева, создание такого "трио" в реальности не увеличивает шансы его членов на вступление в ЕС. Однако этот проект отвечает интересам США и НАТО: они смогут использовать новое объединение как "инструмент геополитического воздействия на Россию", передает "Взгляд".
С точки зрения экс-руководителя Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе, такое акцентированное грузино-украино-молдавское взаимодействие на самом деле может только помешать процессам евроинтеграции Грузии. По его оценке, Тбилиси смог продвинуться на этом пути, в частности, добиться безвиза, лишь когда Европа перестала воспринимать Грузию в одной связке с Украиной.
Да и Россия спокойнее реагирует на сближение Грузии с Западом, чем на планы вступления Незалежной в НАТО, подчеркивает грузинский политолог. Решением же Тбилиси вновь встать на одну доску с проблемным Киевом лишает его перспектив в плане сближения с ЕС.
Ранее американский военный эксперт заявил, что принятие Украины в НАТО развяжет войну между США и РФ.

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