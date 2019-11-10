Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября

Автор:

Полонский Андрей

К концу первой декады ноября Россия и Белоруссия согласовали около половины дорожных карт по экономической интеграции. На сей раз перед профильными ведомствами наших стран поставлены жёсткие и конкретные сроки. Все дорожные карты должны быть представлены Владимиру Путину и Александру Лукашенко не позднее 1 декабря этого года – так, чтобы к 8 декабря, то есть к 20-летию Договора «О создании Союзного государства», конкретные задачи экономической интеграции были окончательно утверждены.

Всё решится 19 ноября

По словам премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, по большей части остающихся направлений специалисты должны завершить работу к 19 ноября, то есть ко дню намеченной встречи Румаса с нашим премьером Дмитрием Медведевым. На этой встрече главы правительств обеих стран изучат подготовленные документы и, если останутся «шероховатости», устранят их к предполагаемому юбилейному саммиту.

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Фото: Dmitry Medvedev/Globallookpress

На сегодняшний день уже подготовлены карты в сфере «сближения макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучёта и бухгалтерской отчётности». Однако остаются нерешёнными вопросы по нескольким принципиально важным направлениям. Часть, связанная по преимуществу с сельским хозяйством и энергетикой, специально отложена до премьерского совещания. При этом формированию объединённого рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, а также совместному развитию атомной энергетики посвящено целых пять дорожных карт.

Налоговая проблема

Особые сложности на пути экономической интеграции касаются вопроса унификации налогового законодательства. Дело в том, что на протяжении двух десятилетий налоговые системы России и Белоруссии развивались совершенно по-разному, однако полноценная экономическая интеграция без их объединения попросту невозможна.

При этом Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства, принятая Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом 6 сентября нынешнего года, предусматривает введение единого налогового кодекса уже через полтора года – к 1 апреля 2021 года. Однако у Минска здесь существует множество амбиций и возражений. К примеру, 1 ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович провозглашал:

Вопрос, который связан с налоговым суверенитетом, для нас решён давным-давно. Отказываться от налогового суверенитета страна не будет, по крайней мере, в одностороннем порядке.

Для России же введение единого налогового законодательства имеет принципиальное значение. Только при таком условии наше правительство готово предоставить белорусам компенсацию за потенциальные потери от налогового манёвра.

Некоторые отечественные специалисты и чиновники полагают, что тут может быть предложен целый веер решений — от принятия не идентичных, но очень близких и взаимно прозрачных налоговых кодексов до серии подвижек и компромиссов с обеих сторон. Однако и в Москве, и в Минске многие сомневаются, что два разных кодекса способны решить проблему и, в частности, подвигнуть правительство России на выплату компенсаций. В любом случае, разбираться с налогами Дмитрий Медведев и Сергей Румас также будут 19 ноября.

На пути к политической интеграции

За экономической интеграцией неизбежно должна последовать и интеграция политическая, к которой белорусы относятся в полном соответствии со старой пословицей «И хочется, и колется, и мама не велит».

В. Путин. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Александр Лукашенко и его правительство, с одной стороны, не могут поступиться и толикой суверенитета и больше всего на свете боятся, что «большая Россия» поглотит их. С другой, понимают, что экономическая интеграция без политической просто невозможна. В итоге годами Минск не может выйти из этого противоречия.

Между тем принятие единых актов в народнохозяйственной сфере неизбежно требует и создания надзорных союзных органов. Однако по ним, как и по общей Конституции, единой внешней политике и тому подобным принципиальным направлениям, пока договориться не удаётся. Хочется надеяться, что это дело ближайшего будущего.

Немного истории

Как известно, идея создания Союза принадлежит президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он высказывал её с первых лет своего прихода к власти (с 1994 года). В 1997 году, когда было создано Союзное государство, и в Белоруссии, и в России жила надежда, что интеграция пойдёт куда более быстрыми темпами, нежели это оказалось на самом деле. Но, как ни парадоксально, главным препятствием на пути создания полноценного Союза оказалась даже не белорусская националистическая оппозиция, а опять-таки всё тот же Лукашенко, всегда опасавшийся утратить полноту власти, превратить Белоруссию, как он иногда формулировал, в один из краёв или республику Российской Федерации.

За двадцать лет истории на пути Союзного государства возникло несколько кризисных моментов, самые острые из которых пришлись на 2008 и 2014 годы. Сначала Белоруссия отказалась признавать Абхазию и Южную Осетию, а затем не признала вхождение Крыма в состав России и не поддержала политику Москвы на украинском направлении. Многими в России это было расценено как предательство.

А. Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Кроме того, между странами часто случались конфликты из-за цены на газ, сельскохозяйственные войны и пр. Лукашенко не раз заявлял о своём разочаровании в интеграции с Россией, но вновь возвращался к теме Союза. В принципе, другой «большой стратегии» у него и у его страны практически нет.

Самое печальное, что многие положения, провозглашённые ещё в Договоре «О создании Союзного государства», до сих пор остаются нереализованными. В частности, пункт первый статьи 10 этого Договора гласит:

Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности.

Однако ни герба, ни флага, ни гимна нет, и это тоже достаточно символично.

Союз нам необходим

Говорить о необходимости Союза с Россией для десятимиллионной братской Белоруссии не имеет особого смысла – это самоочевидно и от этого в первую очередь зависит будущее и историческая судьба белорусского народа. Но Союз с Белоруссией необходим и России, причём отнюдь не только с рыночно-экономической точки зрения. Общая культура, судьбы тысяч и тысяч семей, геополитические соображения и интересы – всё это заставляет нас быть вместе. Объединяться надо при жизни нынешнего поколения, пока ещё живы миллионы людей, выросших в общей стране, пока наши западные «друзья и партнёры» окончательно не преуспели в своей разрушительной работе на «белорусском направлении». В противном случае может быть поздно.

Хочется надеяться, что министры и эксперты, работающие сегодня над дорожными картами, это понимают.