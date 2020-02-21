Объединение России и Белоруссии: несбыточная мечта или задача для будущих поколений • 54 • Аналитика

В прошлом декабре, вскоре после того, как не задалось пышное празднование 20-летнего юбилея создания союзного государства России и Беларуси, президент Александр Лукашенко дал интервью на радио «Эхо Москвы».



Дух оппозиционной студии подвиг белорусского лидера на радикальное заявление. «Объединение России и Беларуси не планируется, но, возможно, оно произойдет при следующем поколении», – подвёл итог дискуссиям на эту тему президент Лукашенко.[







Независимость чиновников определяет всю политику власти

Для тех белорусов, которые видели в объединении двух стран какие-то перспективы, Лукашенко пояснил: «Первое независимое государство в истории... Мы никогда не были суверенными и независимыми. Я его построил вместе со своими коллегами. Как, создав своё дитя, я могу его похоронить?»



Это не первое публичное высказывание белорусского президента, в котором он отвергал объединение наших двух стран. Вспомним о других.



В том же декабре Лукашенко уже говорил, что Беларусь не намерена входить в состав другого государства, «даже братской России».



Ничего нового в этой позиции нет. Достаточно вспомнить развал Советского Союза. Тогда лидеры республик «вместе со своими коллегами» пожелали избавиться от власти Москвы. Свобода распоряжения региональными активами и ресурсами им показалась предпочтительнее «прозябания» в составе великой мировой державы.



Вся эта «компания коллег» действительно выиграла от развала Союза. Без внешнего контроля она неплохо обогатилась и без труда навязала людям свою местечковую политику. А что народ? Ответ на это у каждого свой. Кто-то видит его в миллионах мигрантов, покинувших родные дома. Кто-то – в новой машинке, взятой в кредит под приличные проценты.



Люди – одновременно и творцы истории, и её расходный материал. Всё зависит от того, в какой весовой категории общества находится конкретный человек. Александр Лукашенко представляет высшее звено белорусской власти. Потому с его Олимпа объединение «даже с братской Россией» невозможно.



В этом случае, скорее всего, придётся делиться властью. Однако «нынешнее поколение» чиновников не для того её осваивало и строило, чтобы так просто расстаться. Свой меркантильный интерес они прикрывают высокими словами о суверенитете и независимости (без которой белорусы благополучно прожили многовековую историю), как самых ценных достижениях народа.



Куда качнётся маятник настроений

У простых людей другое отношение. Недавний опрос, проведённый Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, показал, что белорусы по-доброму относятся к России. 57,6 процента опрошенных хотят, чтобы был союз двух государств. Еще 31,8 процента надеются на партнёрство в российско-белорусских отношениях. Только 0,2 процента жителей Белоруссии враждебны к России.



Впрочем, обольщаться этими цифрами не стоит. Власти умеют манипулировать настроением людей. Классический пример в этом смысле – Украина. Как помним, в марте 1991 года здесь более 70% населения проголосовали за сохранение Советского Союза. Было бы и больше. Но уже тогда шла нешуточная пропаганда за отделение Украины от СССР, и референдум (по примеру прибалтов) бойкотировали многие жители западных областей республики.



Через восемь месяцев украинцы, что называется, «дозрели», и в декабре 1991 года более 90% из них проголосовали за независимую Украину. Притом, что на востоке республики (например, на Донбассе) сторонников независимости было поменьше – 54%.



Так что стоит нынешним белорусским властям поднажать на тезис «Россия обирает республику» – и маятник настроения легко пойдёт в отрицательную сторону. Почву для этого президент Лукашенко уже создал. В последнее время он без стеснения говорит о том, что маленькая Беларусь кормит большую России. Даже цифры приводит, как именно кормит, – на 9 миллиардов долларов США, имея в виду отрицательный баланс Белоруссии в двусторонних торговых отношениях.







Деньги, которые пахнут

За многие годы Александр Лукашенко научился тянуть деньги с России. Ими закрывались бреши из управленческих и политических ошибок, прямо влияющих на благополучие республики. В 2016 году МВФ провёл масштабное исследование, в котором оценил общую поддержку белорусской экономики со стороны России.



Цифры получились внушительными. Только за период 2005–2015 годов Минск получил от Москвы преференций на $106 миллиардов, или примерно около $9,7 млрд. в год. По оценке экспертов МВФ, в разные годы объем «общей чистой поддержки» от России составлял от 11 до 27% белорусского ВВП.



Основная доля этой поддержки пришлась на поставки энергоносителей и сырья по льготным ценам. Например, Россия поставляла в Беларусь порядка 20 млн. тонн нефти без предъявления таможенных пошлин. Белорусы на своих заводах перерабатывали её в нефтепродукты.



Часть продукции оставляли на внутреннее потребление, а около 12 млн. тонн отправляли на экспорт в европейские страны. Доход получался приличный – более 6 млрд. долларов США в год. (Сравните: по оценкам Всемирного банка, ВВП Беларуси в 2018 году составил $54,5 миллиарда).



После того, как Россия ввела так называемое налоговое правило, при котором фискальная нагрузка переносилась с пошлин на добычу, цена российской нефти для Белоруссии подросла. Уже в 2019 году доход от белорусского экспорта нефтепродуктов упал на 19,7%.



В Минске заистерили. Требуют вернуть прежние условия. Скандал, что называется, до развода. Отсюда и спекуляции насчёт единого государства. Хотя в практическом плане вопрос об объединении России и Белоруссии не ставился.



Речь шла только об углублении интеграции. Была разработана соответствующая «дорожная карта». В её 31-м пункте предусмотрен план строительства наднациональных органов: парламент и президент. Как раз это положение дало Минску основание расширительно трактовать интеграцию, чтобы выторговать себе новые преференции.



Не вышло. Надо помнить, что российским мотивом выхода из СССР было нежелание «кормить республики». По факту получается: продолжаем кормить, и даже рынок свой открыли настежь. На Россию сегодня приходится 93,4% белорусского экспорта в страны ЕАЭС.



Все эти цифры, расчёты, пересчёты важны для лукавых политиков, чтобы оправдать свою некомпетентность и неумение эффективно управлять страной. Для людей важнее другое – безопасность, экономическое благополучие, возможность развиваться, иметь большое жизненное пространство. Так есть ли шанс на объединение России и Белоруссии? Есть, но, судя по всему, есть и силы, которые вероятность воплощения этого шанса намерены сводить к нулю.



Пока мы живём в разных странах, разъединённые политиками и политиканами. Они не дадут нам быть вместе, по крайней мере, при жизни нынешнего поколения, как сказал на «Эхо Москвы» белорусский президент Александр Лукашенко. В прошлом декабре, вскоре после того, как не задалось пышное празднование 20-летнего юбилея создания союзного государства России и Беларуси, президент Александр Лукашенко дал интервью на радио «Эхо Москвы».Дух оппозиционной студии подвиг белорусского лидера на радикальное заявление. «Объединение России и Беларуси не планируется, но, возможно, оно произойдет при следующем поколении», – подвёл итог дискуссиям на эту тему президент Лукашенко.[Для тех белорусов, которые видели в объединении двух стран какие-то перспективы, Лукашенко пояснил: «Первое независимое государство в истории... Мы никогда не были суверенными и независимыми. Я его построил вместе со своими коллегами. Как, создав своё дитя, я могу его похоронить?»Это не первое публичное высказывание белорусского президента, в котором он отвергал объединение наших двух стран. Вспомним о других.В том же декабре Лукашенко уже говорил, что Беларусь не намерена входить в состав другого государства, «даже братской России».Ничего нового в этой позиции нет. Достаточно вспомнить развал Советского Союза. Тогда лидеры республик «вместе со своими коллегами» пожелали избавиться от власти Москвы. Свобода распоряжения региональными активами и ресурсами им показалась предпочтительнее «прозябания» в составе великой мировой державы.Вся эта «компания коллег» действительно выиграла от развала Союза. Без внешнего контроля она неплохо обогатилась и без труда навязала людям свою местечковую политику. А что народ? Ответ на это у каждого свой. Кто-то видит его в миллионах мигрантов, покинувших родные дома. Кто-то – в новой машинке, взятой в кредит под приличные проценты.Люди – одновременно и творцы истории, и её расходный материал. Всё зависит от того, в какой весовой категории общества находится конкретный человек. Александр Лукашенко представляет высшее звено белорусской власти. Потому с его Олимпа объединение «даже с братской Россией» невозможно.В этом случае, скорее всего, придётся делиться властью. Однако «нынешнее поколение» чиновников не для того её осваивало и строило, чтобы так просто расстаться. Свой меркантильный интерес они прикрывают высокими словами о суверенитете и независимости (без которой белорусы благополучно прожили многовековую историю), как самых ценных достижениях народа.У простых людей другое отношение. Недавний опрос, проведённый Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, показал, что белорусы по-доброму относятся к России. 57,6 процента опрошенных хотят, чтобы был союз двух государств. Еще 31,8 процента надеются на партнёрство в российско-белорусских отношениях. Только 0,2 процента жителей Белоруссии враждебны к России.Впрочем, обольщаться этими цифрами не стоит. Власти умеют манипулировать настроением людей. Классический пример в этом смысле – Украина. Как помним, в марте 1991 года здесь более 70% населения проголосовали за сохранение Советского Союза. Было бы и больше. Но уже тогда шла нешуточная пропаганда за отделение Украины от СССР, и референдум (по примеру прибалтов) бойкотировали многие жители западных областей республики.Через восемь месяцев украинцы, что называется, «дозрели», и в декабре 1991 года более 90% из них проголосовали за независимую Украину. Притом, что на востоке республики (например, на Донбассе) сторонников независимости было поменьше – 54%.Так что стоит нынешним белорусским властям поднажать на тезис «Россия обирает республику» – и маятник настроения легко пойдёт в отрицательную сторону. Почву для этого президент Лукашенко уже создал. В последнее время он без стеснения говорит о том, что маленькая Беларусь кормит большую России. Даже цифры приводит, как именно кормит, – на 9 миллиардов долларов США, имея в виду отрицательный баланс Белоруссии в двусторонних торговых отношениях.За многие годы Александр Лукашенко научился тянуть деньги с России. Ими закрывались бреши из управленческих и политических ошибок, прямо влияющих на благополучие республики. В 2016 году МВФ провёл масштабное исследование, в котором оценил общую поддержку белорусской экономики со стороны России.Цифры получились внушительными. Только за период 2005–2015 годов Минск получил от Москвы преференций на $106 миллиардов, или примерно около $9,7 млрд. в год. По оценке экспертов МВФ, в разные годы объем «общей чистой поддержки» от России составлял от 11 до 27% белорусского ВВП.Основная доля этой поддержки пришлась на поставки энергоносителей и сырья по льготным ценам. Например, Россия поставляла в Беларусь порядка 20 млн. тонн нефти без предъявления таможенных пошлин. Белорусы на своих заводах перерабатывали её в нефтепродукты.Часть продукции оставляли на внутреннее потребление, а около 12 млн. тонн отправляли на экспорт в европейские страны. Доход получался приличный – более 6 млрд. долларов США в год. (Сравните: по оценкам Всемирного банка, ВВП Беларуси в 2018 году составил $54,5 миллиарда).После того, как Россия ввела так называемое налоговое правило, при котором фискальная нагрузка переносилась с пошлин на добычу, цена российской нефти для Белоруссии подросла. Уже в 2019 году доход от белорусского экспорта нефтепродуктов упал на 19,7%.В Минске заистерили. Требуют вернуть прежние условия. Скандал, что называется, до развода. Отсюда и спекуляции насчёт единого государства. Хотя в практическом плане вопрос об объединении России и Белоруссии не ставился.Речь шла только об углублении интеграции. Была разработана соответствующая «дорожная карта». В её 31-м пункте предусмотрен план строительства наднациональных органов: парламент и президент. Как раз это положение дало Минску основание расширительно трактовать интеграцию, чтобы выторговать себе новые преференции.Не вышло. Надо помнить, что российским мотивом выхода из СССР было нежелание «кормить республики». По факту получается: продолжаем кормить, и даже рынок свой открыли настежь. На Россию сегодня приходится 93,4% белорусского экспорта в страны ЕАЭС.Все эти цифры, расчёты, пересчёты важны для лукавых политиков, чтобы оправдать свою некомпетентность и неумение эффективно управлять страной. Для людей важнее другое – безопасность, экономическое благополучие, возможность развиваться, иметь большое жизненное пространство. Так есть ли шанс на объединение России и Белоруссии? Есть, но, судя по всему, есть и силы, которые вероятность воплощения этого шанса намерены сводить к нулю.Пока мы живём в разных странах, разъединённые политиками и политиканами. Они не дадут нам быть вместе, по крайней мере, при жизни нынешнего поколения, как сказал на «Эхо Москвы» белорусский президент Александр Лукашенко. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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