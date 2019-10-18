Объединение поясов: россиянин Бетербиев проведёт бой с украинцем Гвоздиком за титулы IBF и WBC

19 октября в Филадельфии состоится поединок между чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии IBF Артуром Бетербиевым и обладателем титула WBC Александром Гвоздиком. Победитель станет первым объединённым чемпионом в данной категории со времён Андре Уорда и получит возможность сразиться с владельцем пояса WBA Дмитрием Биволом.

Главное событие недели в профессиональном боксе состоится в Филадельфии на арене Liacouras Center, где пройдёт первый за долгое время объединительный поединок в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев померится силами с Александром Гвоздиком и постарается приблизиться к званию абсолютного чемпиона мира.

Россияне довольно успешно выступают в полутяжёлом весе. Так, первым на вершине данной категории оказался Сергей Ковалёв — в 2016 году он удерживал сразу три звания одновременно. Однако его поражения в боях с Уордом и последующее завершение американцем карьеры привели к тому, что поясами завладели другие россияне. Так, Бивол взял титул WBA, а Бетербиев — IBF.

В декабре 2018-го сменился владелец пояса по версии WBC. Место Адониса Стивенсона занял украинец Александр Гвоздик. До этого момента канадец пять лет удерживал чемпионство и провёл девять успешных защит, но юбилейная завершилась для него настоящим кошмаром. Боксёр по прозвищу Супермен потерпел сокрушительное поражение и оказался в реанимации. На протяжении нескольких дней он находился в коме, а его состояние оценивалось как критическое. К счастью, впоследствии он всё же пришёл в себя, но о продолжении карьеры речи быть не могло. Следующие несколько месяцев он заново учился говорить, а недавно дал своё первое интервью.

Стоит признать, что за годы пребывания в статусе чемпиона Стивенсон снискал дурную славу, многие считали его трусом. Так, тот же Ковалёв неоднократно предлагал ему провести объединительный бой, но тот постоянно отказывался и выбирал менее именитых визави. В отличие от него, Гвоздик не стал бегать от сильных противников и сразу принял вызов Бетербиева.

Как рассказал наставник российского спортсмена Марк Рэмси, Артур предлагал провести объединительный поединок и другим действующим чемпионам, но только Гвоздик дал своё согласие. И это при том, что ранее и Бивол, и Ковалёв неоднократно заявляли о своих намерениях устроить своеобразную суперсерию в рамках полутяжёлого веса. Однако Дмитрий принял решение сразиться с 15-м номером рейтинга WBA Ленином Кастильо, а Сергей ответил на вызов самого высокооплачиваемого боксёра современности Сауля Альвареса.

Схватка между Бетербиевым и Гвоздиком обещает стать принципиальной сразу по нескольким причинам. Во-первых, атлетов объединяет история противостояния, которое началось ещё во время их выступлений в любителях. Так, их первый поединок состоялся в 2009 году на турнире Ahmet Comert Memorial. Артуру потребовалось всего два раунда, чтобы одержать досрочную победу и пройти дальше. По словам россиянина, причиной остановки боя мог стать перелом носа украинца.

«Гвоздик сказал, что я сломал ему нос. Я в этом не уверен, это он так сказал. Было всего два раунда», — цитирует Бетербиева Frontproof Media.

При этом сам украинец заявил, что сломал нос ещё до встречи с Бетербиевым, но не стал делать на это скидку.

«Для меня это был первый выезд с национальной сборной, а Бетербиев среди любителей уже был большим чемпионом. Но это было десять лет назад. Сегодня мы оба уже другие боксёры, так что посмотрим», — сказал Гвоздик BoxingScene.

Ещё одной причиной повышенного градуса напряжённости могли стать сложные отношения между двумя государствами. Поединки между российскими и украинскими спортсменами неизменно рассматриваются через призму политической ситуации. Достаточно вспомнить нежелание Украины посылать делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге или отказ Александра Усика биться с россиянами.

Однако Бетербиев и Гвоздик вели себя предельно корректно по отношению друг к другу и показывали, что их поединок находится вне политики. Уважение друг к другу спортсмены демонстрировали как во время дуэли взглядов, так и в ходе совместных мероприятий. Кроме того, высоко об украинце отзывался и наставник россиянина Марк Рэмси.

«Нам предстоит бой с очень сильным соперником — сильнейшим для Артура в профессиональной карьере. Он разносторонний боксёр: у него хорошая техника, отличная скорость и приличная сила удара. Также мне кажется, что физически он на самом деле сильнее, чем многие думают», — выразил мнение Рэмси.

Стоит отметить, что сражение между Бетербиевым и Гвоздиком привлекло внимание болельщиков не только из-за своего статуса или истории противостояния, но также благодаря зрелищности. Оба атлета не любят доводить дело до судейских решений, а Артур и вовсе одержал досрочную победу во всех 14 битвах. Столько же нокаутов и в активе Александра, но в 17 дуэлях.

Таким образом, есть все основания предполагать, что схватка не продлится все запланированные 12 раундов. Во всяком случае Бетербиев постарается это сделать, поскольку его бои зачастую мало напоминают классический бокс, а больше похожи на охоту за головой оппонента. Несомненно, россиянин говорил, что готов провести все 12 раундов, но вряд ли изменит своему фирменному стилю.

Что касается Гвоздика, то его задачей наверняка станет затянуть Бетербиева в поздние раунды. Он уступает ему в мощи и постарается компенсировать это за счёт техники и тактики. В отличие от своего визави, Артур лишь раз проводил на ринге больше семи раундов, поэтому продолжительный бой может стать для него настоящим испытанием. Особенно учитывая тот факт, что он вкладывается практически в каждый удар и постоянно идёт вперёд.

Но если Бетербиеву это отлично удавалось с предыдущими противниками, то в дуэли с Гвоздиком у него могут возникнуть проблемы. Как заявил друг и партнёр украинца по лагерю Ковалёв, ранее россиянин встречался с не самой серьёзной оппозицией.

«Артур — жёсткий, силовой. У меня был с ним опыт — боксировали в любителях. Безусловно, сейчас он совсем другой боец, который растёт и прогрессирует. Но я вижу его бои, и он всё время выходит с какими-то неизвестными соперниками, получается скучный бокс», — приводят слова Ковалёва «Известия».

Возможно, именно незвёздный состав соперников заставляет букмекеров отдавать предпочтение Гвоздику. Так, большинство верит в победу украинца и видит единственный шанс Бетербиева в досрочном завершении схватки.

При этом триумфатор с большой долей вероятности уже в 2020 году предпримет попытку повторить достижение Ковалёва и собрать три чемпионских титула. Как заявил известный промоутер Эдди Хирн, в случае успеха Бетербиев или Гвоздик могут встретиться с Биволом. По его словам, он готов поспособствовать организации этой битвы и не против, если она будет показана ESPN. И это с учётом того, что Дмитрий имеет действующий контракт с прямым конкурентом медиахолдинга — стриминговой компанией DAZN.

«В боксе многое зависит от мелочей, от стечения факторов — в этом вся интрига сражений между крутыми боксёрами, поэтому такое всегда интересно смотреть. Знаю, что победитель — мой вероятный соперник по объединительному поединку, но не могу сказать, кто из этих бойцов для меня предпочтительнее», — заключил Бивол.