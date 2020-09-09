Объединение или добрососедство? Жители России высказались об отношениях с Белоруссией

Согласно результатам опроса, 57% граждан знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% что-то слышали, но в подробности не вникали. В то же время 43% впервые услышали об этом.

Сообщается, что 43% жителей России считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно - нужно с Белоруссией просто поддерживать добрососедские отношения как с другим государством.

22% хотели бы видеть Союзное государство как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов.

При этом 12% отказались давать ответ, а 5% затруднились ответить.