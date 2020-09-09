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Объединение или добрососедство? Жители России высказались об отношениях с Белоруссией

09 сентября 2020, 13:20  •  261 • Политика
Жители России в рамках проведённого ВЦИОМ опроса высказались об отношениях с Белоруссией. Что же ближе нашим гражданам: объединение или добрососедство?
Согласно результатам опроса, 57% граждан знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, 16% из них хорошо информированы об этом, а 41% что-то слышали, но в подробности не вникали. В то же время 43% впервые услышали об этом.
Сообщается, что 43% жителей России считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно - нужно с Белоруссией просто поддерживать добрососедские отношения как с другим государством.
22% хотели бы видеть Союзное государство как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Белоруссии на правах одного или нескольких регионов.
При этом 12% отказались давать ответ, а 5% затруднились ответить.

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